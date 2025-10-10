走讀外埔 外山映翠 埔稻金浪

【文‧張連宏(旅日攝影家)】

位於大甲溪與大安溪之間的外埔區，時間似乎流轉特別緩慢。層層疊疊如同翻不盡的詩頁，將山川的脈動、田野的呼吸，細緻地記錄於歲月深處。白牆映照的圖書館、靜默的古厝、潺潺的水圳與秘境的石洞，交織成一幅柔軟的畫卷。外埔，不僅是一個地名，而是一段在心底輕輕吟唱的詩。

微風伴書香 小白宮

小白宮(臺中市立圖書館外埔分館)可說是外埔區最具代表性的建築，圖書館善用建築優勢並在管理維護用心，創造閱讀美學的好環境，圖書館常保整潔、室外景觀植栽常綠。整個閱讀品味融入館舍，拉近城鄉差距，成為農牧文創、悅讀美學與知識的資訊窗口，也成為閱讀及參觀的景點。

小白宮曾多次獲獎，如107年國家卓越建設獎—最佳規劃設計類—金質獎；112年國家卓越建設獎—最佳施工品質類—卓越獎；112年臺中市都市空間設計大獎—公共環境空間卓越；112年臺中市公共建築景觀類—建築園冶獎；114年國家卓越建設獎—最佳管理維護類—特別獎。

桐花雪紛飛 水流東步道

外埔水流東桐花步道，全長2.4公里，舊稱水流東情人幽徑，於2009年改名為桐花步道。水流東有句臺語諺語「水流東，嫁好尪，吃末空，娶某水噹噹」，代表水流東真是地靈人傑。當地居民於水圳兩旁種滿桐花，這裡每年4～5月桐花盛開時，有如雪花飄的情景，因故稱作五月雪。水流東以前是灌溉渠道，一般水往西流，但這條灌溉渠道一路由西向東墊高。

「水流東」步道旁有一處距離高鐵最近的觀景台，設置有時刻表可觀看疾駛而過的列車，適合親子散步、騎單車，是外埔在地人的私房運動路線。來到這裡，建議放慢心情，讓腳步隨著農莊山野的芬多精遊走，聽著蟲鳴鳥叫，或是坐下來野餐泡茶聊天，眺望飛梭的高鐵和片片農田，渡過悠閒時光。

風裡有米香 農藝傳坊

農藝傳坊的原址是40多年前便存在的國軍營舍，隨著老兵相繼凋零，無人修繕管理，建築也跟著漸漸失去了生氣。2013年開始，在農村再生計畫的支持下，地方里長與里民的共同努力，克服重重地權、籌措經費，針對營舍空間的地面及整體建物進行修繕及改造。以「傳古藝、創新產、夯旅遊」為核心理念，飄散著米香、酒香和人情味的農藝傳坊就此誕生。

銀河落九天 水沖呇

水沖呇（ㄑㄧˇ）又名水沖綺，是日治時期配合當地河階地形所建造的特殊農田灌溉水利設施。「水沖呇」的坡崁，約有10層樓高，高低落差處形成如「萬馬奔騰」的壯觀瀑布，有「飛流直下三千尺、疑是銀河落九天」的氣勢。漫步在水圳的步道上，聽著蟲鳴鳥叫，享愛大自然的美景，讓腳步隨芬多精遊走，格外清涼舒暢。

時光的迷宮 神秘洞

神秘洞相傳在清朝就已經存在，又稱為「欽差圳」（當地居民的稱呼），在日治時期曾經引取大安溪水作為灌溉溝渠，洞內有涓涓細流。據當地人士說，內有鐘乳石奇景。神秘洞曾因落石而封閉20年，2019年由市府觀光旅遊局整建階梯棧道，讓民眾可以輕鬆一探秘境的真實面貌。

四季皆詩畫 忘憂谷

忘憂谷一年四季有不同特殊景色，居高臨下，觸目所及是一塊塊錯落有致的田地，春耕夏耘的綠、秋收的金，冬藏以前各處種起油菜花、波斯菊、小雛菊，如天然畫布一般，展現令人忘憂之美。

外埔忘憂谷的稻子通常在每年的6月底至7月初和11月中旬左右收割。其中，7月的收割主要是一期稻作，而11月則是二期稻作的收割時間。 忘憂谷四季皆美，每個季節都有不同的風情。 【圖‧張連宏(旅日攝影家)】

邂逅一杯香 田中央的甜點店

隱藏在臺中外埔忘憂谷的《蜜境咖啡》，是人氣很高的秘境咖啡廳，店內座位數很少，所以採預約制，沒有提供電話，一律以LINE訊息預約訂位。窗邊座位窗外就是外埔忘憂谷，每到稻穗翠綠、金黃季節，就能邊喝咖啡、邊欣賞純淨稻田之美。

古意長相隨 劉秀才古厝

外埔劉秀才古厝，為劉氏家族十六世劉定山武秀才之住所。劉氏祖籍為廣東省嘉應州鎮平縣渡海來臺之客家人，來臺後居住在今苗栗公館一帶。

劉定山於大正6年（1917）至外埔開墾致富，於大正8年（1919）興建宅邸。昭和10年（1935）因震災而重建左二橫屋，並將左外橫屋改為日式建築風格。2018年公告指定為「外埔劉秀才屋」，以其能表現客家文化、建築特徵與地域風貌，具有特殊性與稀少性，具文化資產保存價值。(私人宅邸，暫不開放參觀)

星火映田園 紅龍果家園

外埔區是火龍果(pitaya；dragon fruit)的 主要產地，火龍果又稱紅龍果或仙蜜果，栽種地主要分布於永豐里及六分里境內，栽培面積約25公頃，生產之果品品質良好，外型豔麗的紅龍果是近年來深受國人喜愛的水果。外埔區紅龍果產銷第一班的簡莉穗班長，2025年當選為34屆模範農民。也參加了農試所鳳山熱帶園藝試驗分所連續15年舉辦全國紅龍果比賽，打敗諸多參賽老手，一舉拿下紅龍果多元色彩組冠軍。簡班長的用心和努力，也將紅龍果行銷到日本市場，可謂臺灣之光。

果香沁人心 檸檬森林

「檸檬森林」珍惜每一樹每一果，從裡到外不浪費，展現果實的各種樣貌；自製給果樹吃的營養品，對自然、地方更友善。在果園的檸檬樹開始結果收成後，園主姐弟的推廣工作還是馬不停蹄進行著，除了規劃果園的觀光導覽行程之外，更推出檸檬 DIY手作行程，就是要讓來訪的客人親身參與，五感都能感受到玉翡翠檸檬的好與不同之處。堅持不使用農藥、除草劑、化學肥料的友善農業。

歲月釀風華 督拿開酒莊donnacarat

以臺語諧音「拿來開」為名，展現店家們真摯的熱情和做好產品的決心。由農民秉持40多年的葡萄栽培技術，栽培黑后、金香和臺中5號等品種的葡萄，並用傳統釀造方式製成，每個葡萄品種擁有獨特的風味，釀造出令人驚豔的葡萄酒。酒津淼湧是比喻甘泉玉露如湧泉般源源不絕，正可形容督拿開酒莊秉持古法釀造，不僅保留葡萄原汁的氣味及香甜，更兼顧釀造過程的安全與衛生。