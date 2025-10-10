「臺中夏日馬戲節」街頭藝人新舞臺

【文‧葉志雲、編輯部】

盛夏的午後，陽光斜斜灑在臺中帝國糖廠的建築上，時間因笑聲與驚呼聲而停格，「2025第二屆臺中夏日馬戲節」再度登場，2天超過15萬人湧入，將夜空點亮成為市民的嘉年華。

夏日馬戲節 街頭藝人大舞臺

「臺中夏日馬戲節」精彩又逗趣的演員，他們是城市的靈魂，用最簡單的拿手絕活，為日常注入不平凡的驚喜。臺中市有5,800餘組街頭藝人，涵蓋各種街頭表演形式，歌唱、舞蹈、書畫、雜耍、樂器演奏等，他們是節慶不可或缺的要角，在街角帶來自創的音樂與雜技，讓城市多了幾分驚奇與浪漫。

汲取街頭藝人歡樂的精神，臺中市政府從2024年首度舉辦「臺中夏日馬戲節」與國內頂尖的馬戲團隊「FOCASA馬戲團」合作，勇敢的跨出一大步，在南屯區文心森林公園圓滿劇場首日演出時，全場完售座無虛席，吸引很多親子參加；2025年攜手Taiwan Top演藝團隊「創造焦點」，將東區帝國糖廠變身馬戲奇幻舞台。

臺中市往年匯聚街頭藝人舉辦的「街頭藝術嘉年華」，2024年起融入「臺中夏日馬戲節」，讓節目更為多元豐富，參與的表演團隊，有的曾多次站上國際舞台，也有在臺灣各地街頭獲得好評，表演主題涵蓋親子互動、女子馬戲等，讓許多民眾驚艷，馬戲雖沒有昔日的動物表演仍一樣精彩，新馬戲與觀眾更為親近。

街頭技藝 國外交流

用「蓬勃發展」來形容臺中市街頭藝人的現況十分貼切，為了促進表演藝術的多元發展，尊重街頭藝人的藝術創作，街頭藝人的管理制度已從過去的考試考照制，改為登記制，使街頭表演飛速興起，也使傑出的團隊獲得更多人的喜愛。

例如Mimofatguy&海FUN街頭馬戲，從臺中草悟道發跡，表演獲得肯定，受到文化部推薦，今年7月前往法國參加著名的「外亞維儂藝術節」，與來自世界各國的表演團隊進行交流，汲取國際的表演經驗；平均年齡只有26歲的UNI優尼客足跡遍及國內外舞台，遠赴法國「明日馬戲藝術節」，以作品《月光下之靈獸大降臨》，榮獲歐洲劇場經紀人特別獎的肯定。

城市的靈魂 不平凡的驚喜

從臺中火車站地下道開始表演的安妮塔克，由2位年輕漂亮的街頭藝人，對音樂懷抱著熱情，歌聲不只在一中商圈、勤美草悟道縈繞，還以最真實的臨場表演，走遍法國等20多個國家，傳達來自臺灣的美聲。

街頭藝術表演，透過市政府的「臺中夏日馬戲節」，已經由單打獨鬥的個人演出，轉換成了系列表演的舞台，觀眾也由數千人增加到數萬人，甚至10餘萬人，把表演舞台做大了，也使臺中街頭藝人的才華被看見，這股榮景，正在逐日成長蛻變中。