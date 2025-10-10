快訊

「臺中夏日馬戲節」街頭藝人新舞臺

聯合新聞網／ 文化臺中
優尼客當代馬戲團2025臺中夏日馬戲節精彩演出 【圖‧臺中市政府文化局】
【文‧葉志雲、編輯部】

　　盛夏的午後，陽光斜斜灑在臺中帝國糖廠的建築上，時間因笑聲與驚呼聲而停格，「2025第二屆臺中夏日馬戲節」再度登場，2天超過15萬人湧入，將夜空點亮成為市民的嘉年華。

夏日馬戲節　街頭藝人大舞臺

　　「臺中夏日馬戲節」精彩又逗趣的演員，他們是城市的靈魂，用最簡單的拿手絕活，為日常注入不平凡的驚喜。臺中市有5,800餘組街頭藝人，涵蓋各種街頭表演形式，歌唱、舞蹈、書畫、雜耍、樂器演奏等，他們是節慶不可或缺的要角，在街角帶來自創的音樂與雜技，讓城市多了幾分驚奇與浪漫。

　　汲取街頭藝人歡樂的精神，臺中市政府從2024年首度舉辦「臺中夏日馬戲節」與國內頂尖的馬戲團隊「FOCASA馬戲團」合作，勇敢的跨出一大步，在南屯區文心森林公園圓滿劇場首日演出時，全場完售座無虛席，吸引很多親子參加；2025年攜手Taiwan Top演藝團隊「創造焦點」，將東區帝國糖廠變身馬戲奇幻舞台。

　　臺中市往年匯聚街頭藝人舉辦的「街頭藝術嘉年華」，2024年起融入「臺中夏日馬戲節」，讓節目更為多元豐富，參與的表演團隊，有的曾多次站上國際舞台，也有在臺灣各地街頭獲得好評，表演主題涵蓋親子互動、女子馬戲等，讓許多民眾驚艷，馬戲雖沒有昔日的動物表演仍一樣精彩，新馬戲與觀眾更為親近。

街頭技藝　國外交流

　　用「蓬勃發展」來形容臺中市街頭藝人的現況十分貼切，為了促進表演藝術的多元發展，尊重街頭藝人的藝術創作，街頭藝人的管理制度已從過去的考試考照制，改為登記制，使街頭表演飛速興起，也使傑出的團隊獲得更多人的喜愛。

　　例如Mimofatguy&海FUN街頭馬戲，從臺中草悟道發跡，表演獲得肯定，受到文化部推薦，今年7月前往法國參加著名的「外亞維儂藝術節」，與來自世界各國的表演團隊進行交流，汲取國際的表演經驗；平均年齡只有26歲的UNI優尼客足跡遍及國內外舞台，遠赴法國「明日馬戲藝術節」，以作品《月光下之靈獸大降臨》，榮獲歐洲劇場經紀人特別獎的肯定。

城市的靈魂　不平凡的驚喜

　　從臺中火車站地下道開始表演的安妮塔克，由2位年輕漂亮的街頭藝人，對音樂懷抱著熱情，歌聲不只在一中商圈、勤美草悟道縈繞，還以最真實的臨場表演，走遍法國等20多個國家，傳達來自臺灣的美聲。

　　街頭藝術表演，透過市政府的「臺中夏日馬戲節」，已經由單打獨鬥的個人演出，轉換成了系列表演的舞台，觀眾也由數千人增加到數萬人，甚至10餘萬人，把表演舞台做大了，也使臺中街頭藝人的才華被看見，這股榮景，正在逐日成長蛻變中。

走讀外埔 外山映翠 埔稻金浪

位於大甲溪與大安溪之間的外埔區，時間似乎流轉特別緩慢。層層疊疊如同翻不盡的詩頁，將山川的脈動、田野的呼吸，細緻地記錄於歲月深處。白牆映照的圖書館、靜默的古厝、潺潺的水圳與秘境的石洞，交織成一幅柔軟的畫卷。外埔，不僅是一個地名，而是一段在心底輕輕吟唱的詩。

「臺中夏日馬戲節」街頭藝人新舞臺

盛夏的午後，陽光斜斜灑在臺中帝國糖廠的建築上，時間因笑聲與驚呼聲而停格，「2025第二屆臺中夏日馬戲節」再度登場，2天超過15萬人湧入，將夜空點亮成為市民的嘉年華。

「海Fun街頭馬戲團隊」帶給海內外觀眾歡笑與樂趣

「海Fun街頭馬戲」為臺中市極具特色的表演團隊，成員多來自臺中，團員個個身懷絕活，從充滿喜感的小丑大叔、絕無僅有的水管鼓、獨特的浪人武幻表演到洋溢個人風格的改編曲自彈自唱等，融合丑劇、雜耍、特技、擊樂、歌唱和視覺藝術等表演元素，內容多采多姿，豐富而有趣，帶給觀眾許多的歡笑與樂趣。

麗明營造吳春山董事長 捐贈「小豬藝文基地」

臺中城市創生再添新景點！位於北區的臺中肉品市場拍賣館舊址大變身，將改造為「小豬藝文基地」，這項未來的藝文地標，規劃有小劇場與主題展覽館。知名的麗明營造董事長吳春山，本身也是養「豬」大戶，慷慨解囊2億元，將在基地展出他從世界各國蒐集而來的1萬3,000件與豬相關的藝術品。

人間國寶 林吳素霞 用一生守護南管戲曲文化

南管又稱「南音」、「南樂」，是盛行於閩南語地區的音樂。60年來致力於南管音樂教學與傳承的林吳素霞藝師，今年在第36屆傳藝金曲獎中獲得戲曲表演類特別獎，這是她繼2010年獲得國家指定「重要傳統表演藝術類南管戲曲」保存者（俗稱人間國寶）之後，再次因傳承南管戲曲、樂在教學的精神，所獲得的大獎。

優尼客當代馬戲團 自幼經歷專業特訓 展現頂尖才藝

在「2025臺中夏日馬戲節」，十分受到歡迎的「優尼客當代馬戲團」（Uni Circus），團員平均年齡只有26歲，個個身懷絕技，並且受邀到國外表演，是國內深具潛力的馬戲表演團隊。

