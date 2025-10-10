「海Fun街頭馬戲團隊」帶給海內外觀眾歡笑與樂趣

【文‧葉志雲】

「海Fun街頭馬戲」為臺中市極具特色的表演團隊，成員多來自臺中，團員個個身懷絕活，從充滿喜感的小丑大叔、絕無僅有的水管鼓、獨特的浪人武幻表演到洋溢個人風格的改編曲自彈自唱等，融合丑劇、雜耍、特技、擊樂、歌唱和視覺藝術等表演元素，內容多采多姿，豐富而有趣，帶給觀眾許多的歡笑與樂趣。

Mimofatguy團長 受歡迎的小丑大叔

在街頭自成一幟的海Fun街頭馬戲團，取名「海Fun」是要讓大家玩得嗨玩得開心，靈魂人物Mimofatguy（郭子倫）團長， 以古希臘羅馬文Mimofatguy為名，意思是宮廷小丑加上默劇，正是他個人表演的主軸。45歲的Mimofatguy把自己彩繪成詼諧丑角，是大小觀眾最喜愛的「小丑大叔」；有20多年表演資歷的他自我調侃，若非全臺年紀最大的小丑，至少也可排進前5名。

Mimofatguy小時候常跟隨喜歡魔術的父親去看馬戲團表演而愛上馬戲，小一由父親蒙接觸魔術，靠自學累積經驗，後來也跟魔術師華倫學習表演觀念和技巧，16歲開始就在餐廳和酒吧沿桌表演撲克牌和結合日常小物件的生活魔術，練就一身娛人功夫。 Mimofatguy扮小丑表演 【圖‧海Fun街頭馬戲】

Mimofatguy的表演舞台，12年前轉換到街頭，他秉持專業的精神全心全力投入，經常徹夜練習，琢磨不易被發現而又有笑點的技巧，成為街頭藝人後，Mimofatguy的收入仍可維持一家人生活且有餘裕。他認為，街頭表演也是一項專業，非因無法進入劇場表演才淪落到街頭，只是不一樣的表演體系。

Mimofatguy指出，街頭環境比劇場嚴苛許多，必須克服各種天氣的變化，沒有主持人，還要具備聚集群眾的能力，並讓觀眾願意掏錢出來打賞，另一特性是表演者很容易與人群接近互動，是很特殊的表演專業。

偏鄉小學演出 感受歡迎熱度

Mimofatguy魔術玩久了難免職業倦怠，感覺再也碰撞不出火花，因而轉型街頭藝人改扮小丑，以喜劇娛人。他說，小丑角色討喜，可以直接跟觀眾互動，聽到大小朋友的笑聲，感受到人與人之間的溫度，是他喜歡也很棒的表演形式。

Mimofatguy的表演生涯，最難忘的是幾年前應邀到某個偏鄉小學演出，50分鐘丑劇結束，小朋友仍捨不得離開，校長更是感動的說，創校90年來，第一次有馬戲願意到學校表演，孩子們都非常興奮，他從此越發珍惜能為孩子們演出的機會。

Mimofatguy對於丑劇表演的內容，不斷更新進化，自編自導自演結合幽默即興與傳統小丑元素的作品《愛情烏托邦》，2024年在臺中夏日馬戲節突破劇場限制，於帳篷表演，更融入觀眾生活，他展現深厚的現場控制與即時張力，贏得現場觀眾一致好評，也成為臺灣第一個在馬戲帳篷演出的街頭藝人。

文化部選派赴法國表演

2025年7月初，Mimofatguy由文化部選派，帶著《愛情烏托邦》前進法國，在全球表演藝術界年度盛會「外亞維儂藝術節（Festival Off Avignon）」於劇場售票演出，他一個人擔綱一場50分鐘的表演，透過肢體語言訴說小丑對於愛情的憧憬，故事充滿奇幻與詩意，讓觀眾看到來自臺灣不一樣的表演，並與來自世界各國一千多個表演者相互交流。

於享譽國際的外亞維儂藝術節登台時，Mimofatguy感受到南法觀眾滿溢的熱情，他也把各國表演具特色的元素與養分帶回來臺灣；另一個收穫是，有3個歐洲藝術節策展人都很肯定Mimofatguy的丑劇演出，而與他接洽邀約表演，可見受歡迎的程度。

組成團隊表演更多元

Mimofatguy在2018年結束單打獨鬥的個人表演，他網羅擅長立方體特技與水晶球視覺幻象的小剛、曾參加亞洲達人秀的演唱會舞者夏克、擅長改編樂曲自彈自唱的蘿絲小姐、全臺唯一表演水管鼓的臺南街頭藝人水管阿民、以喜劇方式演出大鐵環的蝦捲及一身空翻特技的小佑，一共7個人組成「海Fun街頭馬戲」團隊，由年紀最大的Mimofatguy擔任團長。他認為，個人的精力和點子都有限，人多勢眾，一個人提出一種想法，組合起來自然容易碰撞火花，創造出更好的作品，表演內容更多元也更豐富。

Mimofatguy表示，「海Fun街頭馬戲」雖非臺灣最大的街頭表演團隊，但陣容亦夠堅強了，這些年來穩定發展，期望有一天他可以帶所有團員出國表演，藉由演出讓不同國家見識到臺灣街頭表演的實力，希望這個理想能夠早日實現。

獨一無二的音樂才子

來自臺南的27歲水管阿民，是最年輕的團員，小學就開始接觸音樂，媽媽在教會彈琴，他跟著學習打鼓，國中就讀國樂班主修二胡，加上高中讀電影電視科及大學流行音樂系，培養出他深厚的音樂基礎，現在表演的水管鼓，九成曲目都是自己編寫，可以說是才子型的街頭藝人。

水管阿民自己組裝的水管鼓，是在YouTube看到「藍人的樂團」玩水管類樂器得到靈感，想到臺灣沒有人做這樣的表演，本身具備打鼓敲擊及二胡音律根底的阿民，於是創造出融合兩種基本音樂元素的水管鼓，並自己作曲演出，闖出絕無僅有的表演形式，極具個人特色。 水管阿民和他自己組裝的水管鼓 【圖‧海Fun街頭馬戲】

自創曲目 互動表演

阿民的水管鼓分為大小兩種，由16根水管組成的水管鼓較小，適合表演簡單小曲及自己的編曲，還設計出可以腳踩升降的推車，當做小型的表演舞台；而多上一倍由32根水管組成的大型水管鼓，則可以演奏流行音樂及音域較廣的歌曲，也因體積比較大，必須靠貨車搬運，工程亦較浩大。

阿民演出的塑膠水管為配合燈光效果，特別噴漆成鋁管，同時加裝煙霧機，表演時可以噴出煙霧，增加舞台效果；此外，他還將水管鼓連接電子打擊板，加入現場收錄的觀眾聲音，營造互動式音樂表演，別具趣味性。

阿民自己作的曲子，曲風偏向電子及迪斯可音樂，也會表演童謠、民謠及流行音樂；介紹曲目及與觀眾互動，來自南臺灣的他特別使用臺語，大大拉近觀眾的距離，成為表演另一特色。水管阿民今年5、6月間，還曾到日本大阪世博會的臺灣館表演，讓許多來自臺灣的遊客聽到他以臺語解說樂曲，都備感親切。

《超級偶像》踢館魔女

與電影《鐵達尼號》女主角蘿絲同名的蘿絲小姐，並非跟風，而是小時候英文老師就給她取這個名字。她自彈自唱時，酷酷的不講話，甚至於連續2、3個小時的表演，一句話也沒有，加上近170公分的身高，而給人兇巴巴的感覺，其實她本人有顆細緻善良的心，曾有粉絲找她訴苦，蘿絲小姐能夠很有耐心的傾聽數小時，讓對方傾訴心中的鬱悶，講到痛哭失聲，也解開了心結。

蘿絲最難受的一次街頭表演經驗，竟有民眾看她長得像男生，直言說是人妖，讓她內心大受傷，當場哭了出來。這個久久揮不去的陰影，一直到蘿絲親眼見過真正的人妖，發現人妖其實都長得很漂亮，她慢慢才不再介意，表演的心理壓力也解開了。

蘿絲小姐學生時期就喜歡唱歌，國中是學校合唱團，高中還跑去電視台的《超級偶像》歌唱節目當踢館魔王，找參賽者PK歌唱；她還擅長彈奏鋼琴及電子豎琴等冷門樂器，自彈自唱國、臺、英語歌曲都沒有問題，堪稱音樂才女。 蘿絲小姐自彈自唱演出 【圖‧海Fun街頭馬戲】

蘿絲小姐投入全職表演工作已有6年，除了當街頭藝人，也接婚禮等商業演出，她沒有生活壓力，反倒比較喜歡到街頭表演，她說可以單純唱自己喜歡的歌曲，自己開心比較重要。

還不到30歲年紀的蘿絲小姐，不但自己會作曲也擅長編曲，她認為臺灣許多經典歌曲都很好聽，許多年輕人卻不愛聽，於是她透過重新編曲推廣臺灣民謠、民歌及經典歌曲，希望讓更多人喜歡，進而重視臺灣本土音樂。

雜耍特技出神入化

魔術師出身的小剛，專門表演雜耍特技水晶球、S環（武幻）和日字環，是個相當有個性的街頭藝人。他國中自學魔術，當時沒錢，靠著網路找魔術影片，用最笨的方式土法煉鋼，一次又一次的回看重複練習，竟然練到爐火純青，讓圍觀的群眾不管前後左右完全看不出任何破綻，成為360度全視角的厲害魔術師。

小剛擅長沿桌表演的近距離魔術，從紙牌、硬幣、香煙、橡皮筋到路邊隨意撿拾的石頭，都可以充當道具，而且表演得出神入化，四面八方的觀眾都無法破解他的魔術奧秘，讓人拍案叫絕。小剛最早在臺中的茶坊、酒吧表演，直到出現職業倦怠，一停手就完全不演了，轉型特技雜耍也很順利。

小剛在街頭表演特技雜耍的初期，總是戴著白色面具，成為他鮮明招牌；從來到表演現場一直到離開，面具都不離身，觀眾完全看不到他的廬山真面目。小剛不諱言，戴面具表演就是不想被人認出來，擔心影響到自己的私生活；直到3、4年前，小剛進到第二階段探索忍者的日式風格表演，才卸下面具，以真實面貌面對觀眾。現在進展到另一階段的浪人表演，更具鮮明的個人特色。 魔術師小剛 【圖‧海Fun街頭馬戲】

小剛認為，有主公的武士會有拘束，而被放逐的武士成了浪人，則可以完全做自己；他嚮往的表演是自由自在，沒有任何拘束，現在特技雜耍呈現的就是小剛獨樹一幟的風格。

堅持特色 難被取代

小剛穿著黑色的浪人服裝演出，雖非主流，但他說表演並不是為了錢，也不是跟風，而是要靠著自己的努力得到觀眾的認同。小剛說：「我要帶給觀眾的是，永不放棄及堅忍不拔的精神！」

小剛不諱言大部分業主都希望特技雜耍的演出，要好笑有趣，讓觀眾看得開心，而他的表演並不好笑，沒有語言也沒有與觀眾互動的橋段；他堅持表演最長不超過20分鐘，前段比較沉穩，慢慢把觀眾帶入表演者的內心世界，到了後段情緒堆疊越來越高，小剛的表演進入霸氣狀態，此刻已全身濕透，體力耗盡，這也是小剛表演最感人之處。他說：「寧可做一個獨特的存在，也不要當一個被取代的那個人。」30歲的小剛就是以這份傲氣為自己的人生作賭注。