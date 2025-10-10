麗明營造吳春山董事長 捐贈「小豬藝文基地」

【文‧陳秋娟】

臺中城市創生再添新景點！位於北區的臺中肉品市場拍賣館舊址大變身，將改造為「小豬藝文基地」，這項未來的藝文地標，規劃有小劇場與主題展覽館。知名的麗明營造董事長吳春山，本身也是養「豬」大戶，慷慨解囊2億元，將在基地展出他從世界各國蒐集而來的1萬3,000件與豬相關的藝術品。

共伴美好城市向前行

提起麗明營造董事長吳春山，許多人腦海中浮現的，可能是工程界認為史上最難興建的臺中國家歌劇院，在他堅毅不拔地努力下順利完工，獲得無數掌聲，而且他曾以美聲在國家歌劇院登台演唱，轟動一時。此外，該公司連續24年舉辦捐血活動，善盡社會責任。

肉品市場從過去多被敬而遠之的屠宰場，華麗變身為豬事圓滿公園，並即將蛻變為小豬藝文基地，不僅是空間創生利用的創舉，也是藝文扎根生活的一大步。讓這個豬隻「走秀選美」的伸展台成為臺中最有溫度的文化場域。 市長盧秀燕（後排左5）、立委楊瓊瓔（後排左4）與吳春山董事長（後排右3）等於今（2025）年7月29日共同為小豬藝文基地動土開工。 【圖‧麗明營造公司】

溫文儒雅 精通六藝

在周朝時代，貴族子弟必修的六門技藝：禮、樂、射、御、書、數，稱為「六藝」，而多才多藝的吳董事長也有他的獨門「六藝」，包括慈善家、演唱家、攝影家、收藏家、作家與美食家，套句現代流行用語，吳董事長是被營造「耽誤」的無限可能創造者。

第一次見到春山董事長本人，很難不被他溫文儒雅、舉止從容的氣質風範所吸引，完全顛覆大眾對「營造」的刻板印象。他從當兵時期開始養成大量閱讀習慣，並主動積極參加各類學習課程，在2024年間，連續獲得逢甲大學EMBA博士與朝陽科大名譽工學博士等兩個博士學位，吳董事長說：「沒有傘的孩子，即使跑不快，淋一點雨也沒關係，大樹也都是在風吹雨淋中茁壯的！」

春山觀點 每週1篇短評

書桌案前，他正親筆為《春山觀點：一起攜手跨30》撰寫序文，每週一篇短文，抒寫關於個人、公司、國家、社會、國際等點滴觀察，持續且大量的書寫，已集結成冊至第8冊，從書中讀到的不僅是春山的內心觀點，還有遊歷世界各地的攝影觀點。

其中最為人所知的是名為「鳥朋友」白鷺鷥的攝影作品，不但受邀到大里菩薩寺、母校永靖高工、法鼓山—臺中寶雲寺、龍寶臻品藝術中心等地展出，在臻品藝術中心展出的88幅作品還創下完銷紀錄，義賣所得全數捐助給「臺灣身心障礙藝術發展協會」。吳董事長的好「攝」名聲不脛而走，就連工地現場、建築鷹架在他掌鏡之下都能成為極具風格的藝術作品。

同樣一鳴驚人的還有他的好歌喉，以及天生不畏人群、自帶鎂光燈的穩健台風，在自己興建的歌劇院裡開個人演唱會，吳董事長應該是臺灣第一人。而愛豬成癡、願意為豬走遍各國、豪擲億元蓋豬博物館，吳春山董事長也是臺灣第一人。

家和萬事興 圓滿福氣來

在寸土寸金的臺中新市政中心，1萬3,000多隻幸福的豬，就生活在麗明營造所興建的「敬業樂群」商辦大樓、名為「諸事大吉館」的專屬空間。而在麗明營造企業總部的迎賓處，即擺放著一座巨型木雕屏風《牽豬哥》，生動描繪早期農村生活情景，也透露出吳董事長對豬相關收藏的熱忱執著，無論規模大小皆傾力珍藏。

吳董事長與豬可說是情深緣長，包括成長背景、因家人生肖契機而發，加上他的圓融、樂觀的性格與圓潤可愛的豬實在合拍，而這當中最大關鍵，在於豬的古字「豕」，加上寶蓋頭「宀」，就成為「家」，重視家庭觀念、將同仁視為家人的他，將「家和萬事興」的理念也運用在公司治理上，豬的圓滿福態，就好比為家庭、為公司帶來圓滿福氣。

打造充滿幸福笑容的文化場域

預計於明年底完工的「小豬藝文基地」，是一座揉合歷史記憶與當代設計美學的嶄新文化場域。特別邀請國際知名建築大師—亦是吳董事長多年摯友的姚仁喜建築師親自操刀，以「圓」為核心的理念設計，寓意圓滿與和諧，並象徵文化的連結與時間的流動。

「小豬藝文基地」規劃兩大核心場館：「拍賣館小劇場」與「麗明‧豬展示館」。其中，「拍賣館小劇場」是一座多功能中小型劇場，座席近300個，將成為親子劇場、音樂、舞蹈、脫口秀及跨域表演的交流平臺；而「麗明‧豬展示館」則以「豬文化」為策展主軸，展出吳董事長自世界各地蒐藏而來的豬主題藝術珍品，預計每年策劃2至3檔展覽，開藝文展演的全新面貌。

每週4天讀書會 凝聚團隊共識

在吳董事長的領導下，麗明營造也是極少數將讀書會制度化、長期執行的企業之一，公司創立以來從未間斷，每週四天、累積2小時的閱讀時光，透過讀書讓心靈沉澱安定，讓團隊凝聚共識，就像不同型態的教育訓練，推動著公司與同仁們的共同成長。