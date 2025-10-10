快訊

冷酷無情！12星座鐵石心腸排行曝光 第一名說斷就斷、絕不拖泥帶水

車禍後急領理賠金反而吃大虧？「最佳和解時間」曝光、2建議很重要！

批韓國瑜國慶致詞「荒腔走板、貽笑國際」！ 民進黨遺憾也抗議

優尼客當代馬戲團 自幼經歷專業特訓 展現頂尖才藝

聯合新聞網／ 文化臺中
這群馬戲表演藝術家10歲起就開始勤習特技表演，一路堅持訓練不斷。 【圖‧優尼客當代馬戲團】
這群馬戲表演藝術家10歲起就開始勤習特技表演，一路堅持訓練不斷。 【圖‧優尼客當代馬戲團】

【文‧王遠謀】

　　在「2025臺中夏日馬戲節」，十分受到歡迎的「優尼客當代馬戲團」（Uni Circus），團員平均年齡只有26歲，個個身懷絕技，並且受邀到國外表演，是國內深具潛力的馬戲表演團隊。

臺上三分鐘臺下十年功

　　「優尼客當代馬戲團」（Uni Circus）8位團員均畢業於臺灣馬戲人才的搖籃-「國立臺灣戲曲學院」，這個平均年齡26歲的馬戲藝術表演團體曾走訪國內外大小馬戲舞臺，亦曾參與世界大學運動會開幕表演，並遠赴法國明日馬戲藝術節演出《月光下之靈獸降臨》，榮獲歐洲劇場經紀人特別獎；其中有位成員還特別被邀請到太陽馬戲團表演。

　　據團長蔡宏義介紹，團員均自小學5年級起就開始勤習特技表演，經歷8年一貫的雜技教育和大學4年的專業特技訓練，總共12年的刻苦練習，其中流下的汗水和淚水不知凡幾，才有如今的個個身懷絕藝。「優尼客」的成員擅長倒立、雜耍、特技平衡、堆疊技巧，並融合當代舞蹈、戲劇與物件操作，讓表演不只是技巧的展現，而是能與觀眾共鳴的藝術語言。他們在舞台上的精湛表現，正應了「臺上三分鐘臺下十年功」的俗諺。

魔鬼特訓　技藝非凡

　　特技的訓練需要長期不間斷的訓練。「優尼客」的團員們平日皆有自己的謀生工作，要維持技藝熟練，就只能靠團長蔡宏義的聚攏，除了平時的例行訓練外，還特地找時間到國外魔鬼特訓。蔡宏義說：「我們在國外每天從早上8點到晚上9點，進行13個小時的高強度訓練。」得益於刻苦訓練，「優尼客」在諸如雜耍棒、地圈、丟棒和疊羅漢等方面的實力，都是國內的頂尖水準。

與觀眾熱情共鳴

　　在2024年第6屆「漂鳥舞蹈平台」競賽中，「優尼客當代馬戲團」以作品《假想敵》（Imaginary Enemy）獲得西班牙加那利群島國際當代舞蹈節團隊（MASDANZA）的青睞。舞蹈節的總監特別邀請蔡宏義團長和楊峻毅團員今年10月代表臺灣去西班牙Maranda舞蹈節發表作品。基於對馬戲及創作的熱情，團員們無不努力於節目的創新，希望馬戲所呈現的不只是娛樂，而是能和觀眾建立深層共鳴的表演藝術。

「UNI 優尼客當代馬戲團」融合當代舞蹈的表演，展現力與美的風姿。 【圖‧優尼客當代馬戲團】
「UNI 優尼客當代馬戲團」融合當代舞蹈的表演，展現力與美的風姿。 【圖‧優尼客當代馬戲團】

結合舞蹈與當代藝術的新馬戲

　　馬戲團（Circus）一般指包括：雜技、小丑、魔術、動物表演和其他特技演出的團體。根據國立政治大學鄭麗榕教授的研究，臺灣早在1872年﹙清光緒18年﹚即有外國馬戲團來臺北表演；華人來臺的馬戲團首推「海家班」於1945年創立的「遠東大馬戲團」和1949年創立的李棠華特技團，這些中外馬戲團都深受國人的喜愛，在50和60年代風靡一時。

　　2010年左右，隨著保護動物觀念的興起，一種以人為主，以劇院或藝術節做為演出場地的表演形式興起，他們在保有馬戲娛樂性的同時，結合舞蹈與當代藝術，帶動了新馬戲表演的風潮。2021年成立的「優尼客當代馬戲團」，就是其中的佼佼者。

　　做為臺灣新生代最具潛力的當代馬戲表演團隊，「優尼客當代馬戲團」成立至今，每年維持30–40場的公演以保持演出能量。這群來自臺灣各地的大男孩一直有個願景，希望在推動臺灣馬戲藝術發展之餘，能建立屬於臺灣的馬戲基地，讓馬戲表演成為更多人生活與文化的一部分。

【完整內容請見《文化臺中》第61期】

文化臺中

追蹤

延伸閱讀

2025台東藝穗節山海美景間演出 首度提出6條「藝穗撞遊」路線

中職／沒料到蔡齊哲那麼會牽制 許賀捷特訓「撲了十幾次」

雙十連假「台茂購物中心經典煙火秀再現」！慶祝系列活動「馬戲團、月光扯鈴秀」1次看

潔潔大巨蛋六米高空搏命特技 觀眾驚呼不斷

相關新聞

走讀外埔 外山映翠 埔稻金浪

位於大甲溪與大安溪之間的外埔區，時間似乎流轉特別緩慢。層層疊疊如同翻不盡的詩頁，將山川的脈動、田野的呼吸，細緻地記錄於歲月深處。白牆映照的圖書館、靜默的古厝、潺潺的水圳與秘境的石洞，交織成一幅柔軟的畫卷。外埔，不僅是一個地名，而是一段在心底輕輕吟唱的詩。

「臺中夏日馬戲節」街頭藝人新舞臺

盛夏的午後，陽光斜斜灑在臺中帝國糖廠的建築上，時間因笑聲與驚呼聲而停格，「2025第二屆臺中夏日馬戲節」再度登場，2天超過15萬人湧入，將夜空點亮成為市民的嘉年華。

「海Fun街頭馬戲團隊」帶給海內外觀眾歡笑與樂趣

「海Fun街頭馬戲」為臺中市極具特色的表演團隊，成員多來自臺中，團員個個身懷絕活，從充滿喜感的小丑大叔、絕無僅有的水管鼓、獨特的浪人武幻表演到洋溢個人風格的改編曲自彈自唱等，融合丑劇、雜耍、特技、擊樂、歌唱和視覺藝術等表演元素，內容多采多姿，豐富而有趣，帶給觀眾許多的歡笑與樂趣。

麗明營造吳春山董事長 捐贈「小豬藝文基地」

臺中城市創生再添新景點！位於北區的臺中肉品市場拍賣館舊址大變身，將改造為「小豬藝文基地」，這項未來的藝文地標，規劃有小劇場與主題展覽館。知名的麗明營造董事長吳春山，本身也是養「豬」大戶，慷慨解囊2億元，將在基地展出他從世界各國蒐集而來的1萬3,000件與豬相關的藝術品。

人間國寶 林吳素霞 用一生守護南管戲曲文化

南管又稱「南音」、「南樂」，是盛行於閩南語地區的音樂。60年來致力於南管音樂教學與傳承的林吳素霞藝師，今年在第36屆傳藝金曲獎中獲得戲曲表演類特別獎，這是她繼2010年獲得國家指定「重要傳統表演藝術類南管戲曲」保存者（俗稱人間國寶）之後，再次因傳承南管戲曲、樂在教學的精神，所獲得的大獎。

優尼客當代馬戲團 自幼經歷專業特訓 展現頂尖才藝

在「2025臺中夏日馬戲節」，十分受到歡迎的「優尼客當代馬戲團」（Uni Circus），團員平均年齡只有26歲，個個身懷絕技，並且受邀到國外表演，是國內深具潛力的馬戲表演團隊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。