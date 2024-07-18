匠師讓老建築如獲新生

【文‧葉志雲】

在工地現場忙進忙出，無畏風吹日曬，每日揮灑著無數的汗水，不敢絲毫怠慢的工匠團隊，是古蹟及歷史建築順利修復完成的靈魂人物，不管是大木作、小木作及泥作匠師，大家相互合作，為了保留舊有的建築構件，無不費盡心力在細節處下功夫，可謂用心良苦、功不可沒。

大木作尤財發：古蹟保存責任重大

臺灣在清朝及日本時期所留下古蹟建築，以木造為材料居多，有20多年工作經驗的大木作匠師尤財發指出，整個建築結構的木造部分，從最上面的屋架，到中間梁柱，以及地板支撐構架，只要有損壞，都得拆解換上新的木材，工作相當吃重，肩負起讓建物屹立不搖，讓古蹟獲得良好的保存，可說責任重大。

51歲的尤財發，從小跟著做木工父親跑工地，對木構造相當熟悉，後來配合營造廠從事古蹟修復，20多年來，已修復的案件約有30處，經驗非常豐富，尤財發認為，每棟古蹟修復方式，依照損壞的程度而有所不同，工作難易度也有差別，基本上修復過的日式建築都差不多，以正在施工的大屯郡守官舍來說，其屋架和梁柱的抽換都算單純，比較難做的是地基部分，由於土台傾斜嚴重，損壞較多，必須利用輔助工具把傾斜的基座拉回來固定，還需校正水平，並須經監造的建築師評估可行後，才進行施作，作業程序較為複雜。

抽換土台基礎木造部分，最麻煩的是，壞掉的木頭兩邊都有榫接，壞掉一邊，就得仿造舊樣式做新的，組裝時還得找到著力點，先做固定，必須耗費比較多心力，才能更換新材料。

在古蹟修復現場討生活，尤師傅認為，經驗的累積很重要，唯有具備扎實的能力，才能適者生存，「要有好功夫，必須下苦心，盡全力把每件事情做好」。現在建築業缺工嚴重，到處在搶人，他跳槽出去的待遇也會更好，但從事古蹟修復是他的興趣，看著一座座從自己手中修護後重現的古蹟樣貌，讓他獲得很大的成就感。

小木作鄭慶華：維持古蹟的藝術價值

小木作可說是文化歷史發展與生活藝術的結合，許多古蹟及歷史建築可用雕梁畫棟來形容，與大木作的區別，小木作指的是非承重木構件的專業工程，如門窗、屏風、隔扇及壁櫥等。

小木作匠師鄭慶華，國中畢業就到新竹學習傳統寺廟雕刻，後來也雕刻屏風，沒想到市場被大陸取代，才轉型做木工，今年61歲的他，從進入古蹟修復這個行業，至今已經有30多年的工作經驗。

鄭慶華認為，小木作在施作裝修上，必須瞭解不同時期不同地區的風俗文化和藝術風格，維持藝術價值和觀賞性。他與大木作師傅兩人合作無間，配合得很好。他認為小木作需學習的地方很多，修修補補恢復原貌，要不斷精進技術，必須在工作上多學多看。

對鄭慶華來說，小木作的處理需要非常細心，許多古蹟及歷史建築的空間木造部分都用臺灣檜木，非常講究，雖未損壞，但時日久了，需要重新整理。他必須全部拆卸下來，一塊塊塗刷上剝漆劑，先用保鮮膜一塊塊封包起來，置放一段時間，再用手工刮除上面的舊漆，然後依照每一塊的編碼重新回復原位。 化腐朽為神奇的小木作匠師鄭慶華 【圖‧陳洋森】

泥作匠師簡士原：享受完工後的成就感

52歲的泥作匠師簡士原，原本在營造廠打零工，2015年參加勞動部主辦的全國技能競賽，獲得泥作組冠軍，一戰成名，躍登為泥作達人，精湛的泥作手藝終被看見，成為古蹟修復的泥作大師。

簡士原的父親是「土水師」，從事泥作多年，他在國中畢業便跟隨著父親在建築工地出入，習得一身好技藝，但他個性喜好挑戰，對於一成不變的現代建築行業並不感興趣，認為古蹟修復每天都有不同工項待克服，工作比較有變化，容易有成就感。頂著烈日下，曬成黝黑的皮膚，在工作中爬上爬下，練就了這行業的一身本領，泥作的工作範圍很廣，主要包括建築中會用到水泥工程的項目，如地面及牆面及磁磚貼飾等。 全國技能競賽冠軍的泥作匠師簡士原 【圖‧陳洋森】

長年參與古蹟修復的簡士原認為，工作中最具挑戰性的，是地板支撐構架的維護補強工程，以大屯郡守官舍而言，前置作業必須在土台基礎四周的紅磚表面先貼上一層不銹鋼網，然後上面再粉刷水泥砂漿，這項新的工法，並沒有難倒簡士原。他說，克服難關後特別開心，很享受成功後的那一刻喜悅感。