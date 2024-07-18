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古蹟修復 兼具使命與責任

聯合新聞網／ 文化臺中
州廳木造屋頂維修通道 【圖‧陳俊宏】
州廳木造屋頂維修通道 【圖‧陳俊宏】

【文‧葉志雲】

　　古蹟都是前人所留下來的重要文化資產，每處古蹟都有動人的故事及悠久的人文及歷史背景。基於對文化資產修復的使命感，從事文化資產修復工作30年的郭俊沛建築師，以非做到最完善不可的精神，忍受壓力與辛苦，完成了一件件艱難的任務。

獲頒傑出建築師獎

　　郭俊沛因致力傳統建築文化資產保存受到肯定，2023年獲頒建築界最高榮譽「中華民國傑出建築師獎」，臺中州廳的修復，雖非獲此殊榮唯一個案，但也是他修復古蹟秉持一貫的理念與做法；郭俊沛順應傳統建築特質，融入簡單細緻多元的工藝構造與施工技術，表現出建築精湛的美感。

郭俊沛建築師 【圖‧陳俊宏】
郭俊沛建築師 【圖‧陳俊宏】

　　郭俊沛於1994年成立建築師事務所，在臺中縣市合併初期，即參與臺中市文化資產保存工作，包括市定古蹟瑞成堂、摘星山莊（2、3期）、臺中刑務所典獄官舍及浴場、湖心亭等，以及國定古蹟臺中州廳；歷史建築部分，則有大屯郡役所及臺中州廳附屬建築群、臺中刑務所官舍群等。

　　擁有臺大建築與城鄉研究所工學碩士學位的郭俊沛，特別著眼於整個舊城區的文化發展。他認為全球化時代，一座城市的發展，一定要有與眾不同的特色，而以文化資產保存為主軸的效益最大。

以文化資產　創造城市魅力

　　臺中州廳及大屯郡役所在日治時期是臺中州的行政中心，在郭建築師的眼裡，早年就是舊城區的樞紐，修復之後，可以連接演武場及臺中刑務所官舍群的國家漫畫博物館，再沿著綠空廊道走到臺中火車站，轉進帝國糖廠及臺中公園，形成一個以文化資產保存景觀為主軸的徒步區，串連整個舊城區。

　　在這樣基礎下發展出來的城市，有舊有新，方能凸顯出差異性。他認為，臺中以文化著稱，而有「文化城」美名，以文化資產保存作為發展根基，才真正具備文化深厚底蘊，這樣的城市會更有趣。

　　始建於1913年（大正2年）的臺中州廳，光是日治時期，就分為五個階段興建，加上光復後的增建及修復更不計其數，郭俊沛主要的任務在移除日治時期之後附加的部分，恢復昔為西方古典樣式建築的原貌，讓參觀者一覽昔日建築的風貌。

　　相對於臺中州廳重點在留存日治時期之建築原貌，州廳後面的附屬建築群和大屯郡役所，在整修上，同樣要致力於保存舊有的歷史建築，而且要達到保護功能，使舊建築歷久彌新，好好地保存下來，透過活化的機能，賦予時代的新意義。

臺中州廳是日治時期臺灣總督府土木局建築技師森山松之助設計 【圖‧陳俊宏】
臺中州廳是日治時期臺灣總督府土木局建築技師森山松之助設計 【圖‧陳俊宏】

創造商業活動空間　回歸市民使用

　　以挖掘到清朝時期臺灣府儒考棚遺跡的大屯郡役所來說，郭俊沛基於保護古蹟，強化原本只有一層樓的歷史建築，而用鋼構支撐；除了保護建築物安全之外，另增加出來的二樓樓地板，則可供商業空間利用。

　　郭俊沛認為，大屯郡役所與臺中州廳附屬建築群之間，新增一條可以連接民生路和民權路的步行街，主要是考慮市府遷移之後，當地沒落多年，採取創造性的積極作為，才能真正回歸市民活動空間，並帶進較多商業活動，強化在地復甦的機能。

　　至於新增二樓的屋頂，建築師採用比烤漆鐵板耐久性更高更好的鈦鋅板，不料卻招來「鐵皮屋」的批評，讓他相當挫折。郭俊沛也理解，網路時代自媒體盛行，加上民眾對於古蹟保存的實際作為不易分辨，修復工作難免動輒得咎，箇中的酸甜苦辣，感受特別深刻。

【完整內容請見《文化臺中》第56期】

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