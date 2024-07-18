愛戀大甲溪 走讀河口繽紛的動植物世界

【文‧鄭清海】

大甲溪長達142公里，是一條水力豐沛、美麗動人的河川，起源於中央山脈的雪山及南湖大山等高山群峰之間，沿途納入各大小支流；溪水流經梨山、佳陽、德基、谷關、東勢、豐原等地，最後由大甲與清水區間出海。來趟河口之旅會發現原來河口地帶蘊藏著無數令人驚艷的自然生態景觀：處處看得到鳥飛魚躍、蟹美魚肥、及綠茵遍地的萬紫千紅。

紅樹林生態教室 紅樹林木棧道

在大甲溪北岸的海墘里，有一片面積相當大的水筆仔林，設有木棧道、涼亭。這裡有18種螃蟹和3種彈塗魚棲息，生態多元而豐富。走一回木棧道，看您會發現哪些有趣的生態。 國寶胎生植物—水筆仔 【圖‧鄭清海】

溫寮港 撒網及捕魚趣

位於大甲溪支流溫寮溪的出海口。以動力膠筏從事流刺網、單拖網、雙拖網等漁業為主，當日往返。漁獲有烏魚、鯧類、鯛類、鰹類、白帶魚、沙魚、白北魚等。小小的溫寮港停放著許多艘粗大塑膠管子捆紮而成的膠筏，隨著水流的波動起伏不定，也許您從來不曾上過船，更別說乘風破浪在海上遊盪，就讓我們和船長先生打個商量上船瞧瞧吧！

溫寮溪出海口附近，有許多魚類棲息，而撒網捕魚是河口地區漁民加菜或貼補家用最簡單的方法，看他們信手一拋，就可撒出又大又圓的網，收網時就可看到大小魚兒入網，想不想也來試一下身手呢？

龜殼生態公園

原本荒涼滿地垃圾的河口區域，經河川局、臺中市政府、大安區公所用心規劃建設，與清潔管理維護，現在已成遠近民眾運動休閒的好去處，更是學校戶外教學的絕佳場所。

拜訪鐵甲武士的家

您一定吃過螃蟹，或抓過螃蟹。但是您仔細看過螃蟹是怎麼走路的嗎？還有牠們是怎麼吃東西和求偶的？生態公園裡及附近海灘住著將近30種數量眾多的螃蟹。有時間到這裡走走，可以在公園裡和凶狠圓軸蟹相遇、在潮間帶找到弧邊與清白招潮蟹。在石頭下翻到四處逃竄的斑點相手蟹。幸運的話，還可以看到直行的和尚蟹兵團。您只要靜靜的在海灘上等個幾分鐘，就會發現一大群的清白招潮蟹，在您的腳邊勤快的覓食、揮螯求偶、製造泥球等，而享受被螃蟹包圍滋味的您，保證會大呼過癮。 泥灘的提琴手—弧邊招潮蟹 【圖‧鄭清海】

有趣的貝類、看魚趣

到海灘走走，將會發現潮間帶礫石上攀附著牡蠣、蚵岩螺、蜑螺等五顏六色的貝類。而一旁的紅樹林水筆仔樹上更有大大小的玉黍螺四處躲藏。公園裡有一條與海相通的生態潮溝，是彈塗魚最佳的庇護所，4-5月大彈塗繁殖季來這裡，您可以欣賞大彈塗跳求偶舞的精采畫面。

美麗的綠衣天使

龜殼生態公園是個繽紛的植物世界，裡面有非常多可愛的綠衣天使，綻放著五顏六色的花。雖然冬季常有強勁的海風肆虐，但是木麻黃、黃槿卻盡心的守護著公園的翠綠。海濱花后馬鞍藤，綻放著動人的身影；大花咸豐草、草海桐展露各自迷人的風采；濱刺麥、紅毛草忙著玩起風的遊戲。有機會到公園來，除了去拜訪這些綠衣勇士外，不妨做個可愛的黃槿布袋戲、敲枝黃槿寶劍，保證過癮！

大安水蓑衣生態教育園區

大安水蓑衣1997年被國際自然資源保育聯盟（IUCN）列為嚴重瀕危植物，是國寶級臺灣特有的珍稀植物，亟具復育保存價值！經搶救復育成功，移植至溫寮溪南岸的一處水塘中，並於1990年設立大安水蓑衣生態教育園區。讓我們一起來探索一下這個非常特別的生態園區吧！ 避暑聖品—馬鞍藤妙鼻貼 【圖‧鄭清海】

鷺鷥林生態林教室

您一定見過在田野間覓食或飛翔的白鷺，那優雅潔淨的身影，常會讓人忍不住多看牠幾眼。南埔的鷺鷥林裡，住著一群數以千計的鷺鷥，常見的有：苗條的小白鷺、優雅的黃頭鷺、老僧入定的夜鷺（暗光鳥）。較不容易見到的有：威武的大白鷺和蒼鷺。清晨黃昏看著正在交換班的鷺鷥群滿天飛舞，那是一種超療癒的享受。

高美溼地探索趣

大甲溪口南岸有一個相當著名的高美濕地，主要為泥沙灘地，早年為高美海水浴場，由於臺中港修築的防波堤，形成一個凹形海岸，而快速淤積形成現在的廣闊濕地。這裡可以看到許多螃蟹、彈塗魚、蝦與貝類、曾是冬季觀賞候鳥的好去處。因擁有亞洲最大的雲林莞草沼澤，而被劃為面積超過700公頃的野生動物保護區，也被許多網紅列為此生必訪的聖地之一，更是海洋、戶外環境教育絕佳的場域。

走在木棧道上，可以看見早晚在濕地上優雅覓食的鷺鷥；隨風擺盪形成草浪的珍稀雲林莞草。成群的花身雞魚無視於人類的窺視，快樂地四處遊玩；螃蟹家族們也出來四處溜躂！

傍晚時分，坐在堤防上，看著醉酒的夕陽漲紅著臉，將整片濕地醞染出一片金黃，天邊的鳥兒啾啾的笑著歸巢，是否也感染幾分醉意？

輕哼著〈蘭花草〉的樂音，在小雨紛飛的清明節前後，來燈塔下尋覓最小蘭花—綬草，看著蟠龍般的花序，您會驚嘆天公造物的神奇！