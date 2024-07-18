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鄒駿昇玩味 藝術探險家

聯合新聞網／ 文化臺中
鄒駿昇玩味藝術探險家 【圖‧鄒駿昇】
鄒駿昇玩味藝術探險家 【圖‧鄒駿昇】

【文‧楊登淵】

　　走在豐原街上，你會看到腳下黃綠色調的人孔蓋，翻轉城市美學的印象。搭乘BRT公車，你會望見科博館站，已悄悄換上恐龍新裝，訴說與自然共存的智慧。這些創意，出自於豐原區土生土長的藝術家鄒駿昇。

屬於臺中的城市美學

　　鄒駿昇是亞洲第一位義大利波隆那SM國際插畫家大獎得主，也是臺北世界設計之都的策展人，像是一位頑皮的大男孩，用溫暖復古的筆觸，遊走於平面繪畫與空間設計之間，在他身上，你看見的是生命的韌性與對創作的堅持。

　　「豐原人孔蓋是屬一屬二困難的案子，要將地方的特色，定調在一個小小如徽章的物件中。」鄒駿昇說，多數人對豐原的印象是糕餅之鄉，但他選擇了不同的視角，以豐原過去因灌溉豐饒的歷史為靈感，以黃綠色的稻田為主要意象。

豐原人孔蓋示意圖 【圖‧鄒駿昇】
豐原人孔蓋示意圖 【圖‧鄒駿昇】

　　此外，他還加入了客運和運木車的元素，象徵了豐原作為集散地的歷史角色，彷彿人們來到豐原，都能有再次出發的勇氣。他的創作往往是跨時空的反映，你會讀到過去的故事、當下的美學，以及關於未來的省思。

　　鄒駿昇認為在繁雜的街景中，最好的設計是簡約的減法。在思忖臺中BRT公車科博館站的視覺時，發現最大的敵人是陽光和雨水，不如就以雨水多年刷洗後，所留下的淡黃污漬為底色，並為恐龍繪上淡彩，呈現出敦煌壁畫般低調雋永的風格，使其如同古蹟般長久存在，融入城市景致之中。

生命　會為自己找出路

　　鄒駿昇笑說：「很喜歡豐原老家，即使那是不太講究美感的地方。」他有著感性的靈魂，從小卻生長於講究理性的精密機械代工家庭。在傳統學科找不到興趣的他，國三一整年的生活週記，都是他的塗鴉創作，老師見狀鼓勵他讀美術班，自此生命便往感性的美學路線走去，一路至今。

　　「我什麼都做，因為我太想做創作了。」就讀嘉義師範學院（今嘉義大學）後，除了主修國畫、平面設計，其他如裝置藝術、版畫印刷、街頭藝術等，他也投身其中逐一嘗試。

遠渡重洋　修煉創作

　　「我寧願作業出得少，但小朋友是喜歡來上學的。」成為美術老師後，他教小學生仿照民間信仰在黃色符咒上畫上圖案，貼在額頭上，帶領孩子用笛子吹起流行歌曲〈墓仔埔也敢去〉，笛聲零零落落，竟也得到當年「最佳創意獎」。

　　然而，教書伴隨的責任感，來自家長的質疑眼光，皆讓他備感壓力，他決心遠赴國外求學。「我並非為了學歷，單純是想成為一個厲害的人！」雖然在國外攻讀研究所，卻迎來了生命的灰暗期，念完英國金斯頓大學後，無奈發現專業能力並未真正提升。

　　鄒俊昇決意進入聲譽卓著的英國皇家藝術學院（RCA）就讀，然而嘔心瀝血畫出來的每件作品，卻飽受老師的批評和質疑，系主任甚至說：「你實在太懶惰了！」讓他感到心灰意冷。

　　鄒駿昇鍥而不捨，藉由比賽來證明自己的能力，從校內競賽、全英國比賽、再到國際大獎，不斷嘗試。2008~2022年之間，他五度入圍波隆那童書展插畫獎，也是美國3x3國際當代插畫大賽常客。「心要先想、事才會成，而時間終會告訴你！」他如此註解道。

臺灣博物館的繪本《捉迷藏》 【圖‧鄒駿昇】
臺灣博物館的繪本《捉迷藏》 【圖‧鄒駿昇】

讓世界看見臺灣

　　2016年，他受邀擔任臺北「世界設計之都」策展人，將展覽定調為插畫和視覺藝術之間，並找來世界知名或極具潛力的藝術家作品，揉合江振誠特調啤酒、凌宗湧花藝設計等元素，打造為一個鼓舞許多專業人士的舞台。

　　後來，郝明義先生邀請他策劃波隆那兒童書展臺灣館，想起國外生活時，臺灣館如同異鄉人的小島，讓人安心停泊，他便抱持回饋的心投入其中。有別於過去做法，想讓所有的作品都被充分展示，他要讓臺灣整體的品牌意象成為最重要的事，透過減法設計帶出明淨的空間，作品反而更有機會被看見，如同走入誠品書店之中，可以靜靜翻開每一頁篇章。

　　「真正影響我的，反而是課堂以外的事物。當下你不會覺得特別，所累積的厚度，卻影響你未來許多的路。」鄒駿昇喜歡老物，穿著二手舊衣，騎上偉士牌機車，在老派色調中體驗自我靈魂的存在。他對飾品、家具、空間設計充滿興致，讓他在色彩運用和空間配置上累積出細膩的領悟，並將生活美學品味落實在工作中。

　　從平面插畫到空間設計，他將空間的元素帶入創作之中。為Dior（迪奧）繪製的貼圖，他融入了椅子的立體造型；在臺北101的福灣巧克力店，他在屋頂設置了可可豆的曬製廠，用玻璃罩展示各種可可豆，呈現其獨特的在地風味。

夢想　需要時間醞釀

　　鄒駿昇勉勵青年學子，「在討論理想或夢想時，請給自己足夠的時間去實現。」不要太早下定論，並懷疑眼前所看到的一切。某些東西的本質，並非是表面所看來的樣子，成就也許是藏在更長遠的時間之後。有時，也可以設一個停損點，也許轉個領域後，你會發現自己更如魚得水，而過去你在創作領域的投入，絕不會白白浪費！

【完整內容請見《文化臺中》第56期】

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