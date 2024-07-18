彩繪寶島之美 醫生畫家趙宗冠

【文‧秦硯琪】

俗說：「活到老、學到老、健康到老。」 曾經用畫筆記錄臺灣之美的趙宗冠醫師，高齡90歲仍勤於作畫，不但在各縣市「畫透透、走透透、展透透」，而且深耕臺灣～放眼世界的胸懷，繼續彩繪人生。

平日持聽筒 假日拿畫筆

趙宗冠是國寶級藝術家，也是著名婦產科醫生，醫藝兼備；許多人好奇，他是如何把兩項工作都做到有聲有色。趙宗冠說：「改變工作性質就是休息，出外寫生或在家畫畫，都輕鬆有趣；能拿筆在紙上塗塗抹抹，和拿聽筒看病人一樣，都是愉快的事情。」這就是醫生畫家快樂的人生哲學。

趙宗冠曾以12年時間，用畫筆紀錄臺灣之美，完成前往各縣市寫生的壯舉；之後又創作「深耕臺灣～放眼世界」系列，將各地風景名勝，網羅集錦成精采的風光。

國寶級藝術家曾獲全省美展首獎

出生在彰化縣秀水鄉的趙宗冠醫師，1955年開始拜師習畫，從此努力創作，1991年一舉拿到第45屆全省美展膠彩畫首獎「省政府獎」；同年亦以膠彩畫入選法國藝術家沙龍，並在巴黎大皇宮展出，油畫則榮獲日本IFA國際美展特選，可說是豐收的一年。

他的畫歷豐富，巡迴各地辦展皆大受歡迎。2000年在宜蘭縣文化局舉辦《蘭陽之美》畫展，就是他帶著畫冊主動到宜蘭縣文化局拜會，希望能繪畫宜蘭風景名勝並展出；他說，當時主管不在，只留下畫冊，次日就接到邀約電話。

趙宗冠醫師說，擔任住院醫師時，工作很忙，只有過年才有時間畫畫，成為主治醫師後，看診結束，就把握空閒時間創作。1979年，趙醫師在臺中市民族路開業，休診時間都用來寫生作畫，創作力非常旺盛；直到2022年7月，因年歲已高，不再看診，診所跟著歇業，現在作畫反而更充裕。

多幅集結的500 號巨作「歌頌寰油畫小品百衲圖」。 【圖‧秦硯琪】

醫術 繪畫都是頂尖

一生悠遊於醫學與藝術之間的趙醫師，成就皆非凡。1985年，他一方面到日本東邦大學進修，一方面也到東海大學美術系旁聽膠彩畫大師林之助教授的膠彩畫課程，1988年順利拿到醫學博士學位；同時獲得許多重要的藝術獎項，出任各大美展評審及畫會創會長、理事長、評議委員等，備受敬重。

趙醫師對於藝術推廣不遺餘力，且大愛割捨，贈送臺中市政府許多作品，去年底即捐贈畫作「臺中市花—臺灣山櫻花」送給市立美術館典藏；今年以臺中市樹「五葉松」捐贈典藏，精采創作生涯持續不斷，另一象徵臺中人精神情感的大作「永恆的臺中公園」，亦曾借給市府放置於於主管會報室，為這次展覽主要的作品之一。

趙宗冠醫師受邀在今年的4月27日到5月15日，在大墩文化中心舉行《歌頌寰宇》90創作展，盧市長對他勤於作畫的精神十分敬佩，相約5年後95歲高齡再度前來舉辦展覽。