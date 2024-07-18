在纖維中尋覓交會的靈感 萬縷千絲

【文‧臺中市政府文化局】

大自然的「生態交會區」，是一種生物種群相競相生的奇妙景象，臺中市纖維工藝博物館由吳尚霖策展的「穿越交會區—萬縷千絲」國際交流展，巧妙地運用了生態交會區的概念，將來自不同背景的藝術家匯聚一堂，透過纖維的媒介，展現了文化、科技與知識的交融與共生。

跨國文化 共織藝術多樣性

這場展覽融合了來自臺灣、印尼及韓國等16位藝術家的智慧與技巧，他們以傳統纖維工藝為基礎，跨越藝術、自然、歷史和科學的界限，創造出跨域的無限可能。從傳統到當代，從個體認同到文化融合，他們的作品如同纖維般，細膩而堅韌，將各自獨特的視角交織在一起，展現出一幅幅深邃而動人的美麗篇章。

來自印尼的藝術家Fitri DK和Ari Bayuaji，在他們的纖維創作中傳達了對環境保護的關注。而林沛瑩的錄像作品，將COVID-19病毒的表面棘蛋白以編織的形式呈現，試圖顛覆人類與病毒間的關係，揭示共存的無數可能。

連結過去與未來 感受纖維溫度

纖維材質在這些藝術家的手中，彷彿變成了講述故事的媒介，韓國藝術家尹洙竫的《記憶築家》，邀請孩童分享關於家的故事，再以老舊布料縫製而成，透過一針一線將每個片段的情感編織進其中；在排灣族藝術家武玉玲眼中，八八風災後部落再次振作的希望，以植物燃燒的灰為墨料，藉由拓印與編織，繪製出一條指引人群的路徑。 米類‧ 瑪法琉《有，卻看不到》 【圖‧蘇厚文】

「穿越交會區—萬縷千絲」國際交流展透過藝術，表達纖維不僅是一種物質，更是一條連接過去與未來、自然與人文、傳統與現代的橋梁。它以柔韌的態度，講述著每一個生命中的故事，讓我們在城市的喧囂中，找到獨特而寧靜的角落，靜靜地聆聽，感受每一絲每一縷纖維背後的溫度與情感。