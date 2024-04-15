【文‧張晉豪、臺中市政府文化局】

有國內兒童科幻創作第一人之譽的黃海，近一甲子以來，以簡潔流暢的文筆，加上豐富的「科學知識」，帶領許多孩子搭乘太空船航向宇宙，徜徉在科幻文學之旅。獨特的創作風格，集科幻小說、文學於一堂，深受各界肯定，進而獲得許多大獎。

特別的成長背景

黃海本名為黃炳煌，曾有「凌霄子」、「黃皇」、「火星人」等不同的筆名。1943年在臺中市中區平等街出生，他的父親祖籍江西，在抗日戰爭前即來到臺灣工作，可說是唐山最後的移民，還是支那華僑身份。母親則是大甲人，因此小學就讀大甲文昌國小，他的成績優異，初中考取臺中一中，然而只就讀初中二年級就休學，因為當年衛生條件較差，感染了肺結核，需要北上就醫。

住院時的黃海，把病床當作書桌，並沒有虛擲時光，他嘗試寫作，在病痛中執筆奮發向上，度過一關關難熬的療程。住院期間閱讀英國Haldane原著《科學與將來》一書，反照自己性向，成為投入科幻文學的種子。藉著不斷地投稿，他的努力被看見，被菲律賓華僑作家許希哲網羅到僑聯總會，負責編輯發行給全球華僑閱讀的「僑訊半月刊」。在這段時間，黃海努力自學通過學歷鑑定，考取臺灣師範大學歷史系，對於後來的寫作助益很大，擴充了知識性與歷史時空的理解。

搭起孩子與科幻的橋梁

要寫出令孩子喜愛閱讀的科幻小說並不容易，黃海內心的純真與童趣也十分重要。他在僑聯會17年工作期間，兼任許希哲所創立的照明出版社總編輯，之後到聯合報擔任編輯，上班時間縮短，才開始了兒童科幻作品的創作。他以科學常識為基礎，加上歷史的治學方法，讓小朋友沉浸在故事裡學習科學的奧秘，成為臺灣兒童科幻文學領航者，為出版界注入了新的視野。

黃海指出，小朋友對於有文有圖的故事感繪本非常著迷，因此在推出《晚安科學童話365》，獲得亮麗的成績後，之後更有信心地投入。創作越來越多，也成為報紙媒體樂於刊載的兒童科幻作品。

吸引年輕世代讀者

聯合報曾經網羅黃海作品推出《嫦娥城》合集，成為兒童科幻經典；中央日報副刊刊出他的《銀河迷航記》獲得廣大讀者迴響，其他作品也多次在臺中文學貢獻獎得主陳憲仁主編的《明道文藝》上刊載，更有作品被公共電視臺改編為電視劇。近期蓋亞出版社收集黃海近30年的精選科幻創作《躁鬱宇宙》、《哭泣的心臟》，再次獲得年輕世代讀者的注目。

得獎無數的作家

黃海的作品涉及層面甚廣，以科幻小說為基底，還包括少兒科幻作品、論述著作、純文學創作、教科書與教材等。勤於創作的黃海，更是獲得許多大獎，其中更於1988年以《大鼻國歷險記》榮獲國家文藝獎。

在科幻創作方面，黃海以「科學知識」為取材特色，角色刻劃描述技巧靈活，故事結構懸疑，作品除了具有科幻色彩外，並將環保議題代入作品中，讓兒童以輕鬆易懂的方式走進科幻文學的世界，同時了解環境保護的重要性，被譽為臺灣兒童科幻創作的第一人。

跟著黃海一起翱翔科幻宇宙

文化局為了與市民一同迎接兒童節，特地辦理作家黃海的特展─翱翔科幻宇宙的旅者，這次展場精心分為多個主題，從「生命就像一齣劇」、「文學田野的耕耘和豐收」、「科幻文學的開拓和飛揚」、「兒童科幻文學的開天闢地」、「獨具創見的科幻理論圖」、「作品精采片段聚焦與重現」等，每個展區都像是一個充滿魔幻色彩的故事場景，透過生動的設計和精選的作品片段，細膩呈現了黃海老師的文學創作心路歷程。此外，展場更復刻了老師埋首於創作的情境，讓觀眾能夠更加深入地了解其作品背後的故事。

本次展覽在「兒童科幻文學的開天闢地」展區，透過太空船駕駛艙的打卡牆設計，將觀眾帶入了作家黃海筆下的奇幻世界，讓每位觀眾都能夠身臨其境，引領大家開啟奇思妙想之門，並感受到作品中的想像力和冒險精神。 黃海的特展─翱翔科幻宇宙的旅者 【圖‧臺中市政府文化局】

文化局希望通過這次展覽，除了與民眾歡度兒童節外，能更進一步推廣兒童文學，讓更多人認識臺中作家及童話科幻文學的創作，歡迎大家前往欣賞! 讓我們一起在科幻的宇宙中翱翔，感受作家黃海帶給我們的無盡想像與驚喜吧！