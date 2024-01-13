峰頂上的曦光 封德屏

【文‧黃慧鳳】

封德屏(1953~)成長於清水小鎮的眷村宿舍，士官長父親微薄的薪俸難以撐持一家七口的生計，母親堅毅地承攬洗燙美軍衣服、編織髮網、開雜貨店等不同工作，忙裡忙外的清麗身影如一道曦光，總讓屋內傳來客人的歡聲笑語、讓孩童期盼下一次高潮迭起的故事，也讓巷弄間飄散著紅燒魚、麻婆豆腐、泡菜炒牛肉的香味，留下客人完食後昂揚的嘴角。

眷村裡的俠女養成

一道道暖人脾胃的料理是母親口中的家常菜。而母親的家常卻曾飽受重男輕女之苦，嫁給單傳獨子的丈夫後生下了一子四女，算是對婆婆有了交待，卻不願子女受到同樣的委屈，叮囑女兒要讀書爭氣，給封家姐妹最大的支持。

在母親古道熱腸俠義性格的潛移默化下，封德屏是同儕口中愛管閒事的「雞婆」，時常協助課業與經濟弱勢的人。她喜於在教室擔任編劇導演，搬演行俠仗義的江湖戲碼，樂於讓同學手裡僅有米粒配蘿蔔乾的便當，塞滿眷村媽媽們的愛心。

課外書的文學啟蒙

重視升學主義的1960年代，閱讀課外書並不容易。封德屏小學3年級，就拿著五角偷渡租書店的小說回家。從小學到初中，幾個星夜寒暑翻閱了金杏枝、禹其民、瓊瑤等人的作品，閱覽了《孫中山傳》、《林肯傳》等不同類型的課外讀物，並在親友贈予的馮馮《微曦》裡，領略文學裡豐富的生命關照與內涵。時至今日，封德屏仍清晰地記得《微曦》裡的文字：「在崎嶇坎坷的人生旅途上，我正在艱難地向上爬，我倒下了，又爬起來，我不斷地倒下，也不停地重新爬起來……我虔誠地仰望著高峰頂上的那一點點微弱的曦光。」 封德屏從小就浸淫在文學作品中，出社會也選擇進入編輯領域。 【圖‧封德屏】

清水高中一年級暑假，封德屏參加臺中縣救國團舉辦的文藝營，結識臺中商專的白慈飄、僑光商專的張惠信、臺中一中的陳信元等文學友人。營期結束後持續與文友書信往來，激情未退，手心捧讀的至寶，與同學手中的教科書大不相同。她痛恨課室裡升學考試的氛圍，也不解男女交談的禁令，轉而投身到合唱團、土風舞社，擔任起學校寫作協會代表，以紓解心中的鬱悶。高二下，俠女性格的封德屏以女生最高票當選全校模範生，但學業總平均卻是史上模範生最低的80分門檻，看似輝煌卻晦澀的青春，幸好有文學的撫慰與陪伴。

臺北編輯路的探索試煉

大學時期封德屏負笈北上，在淡水暮色下築文學的夢，因經濟因素開始披星戴月半工半讀。19歲在《海外學人》工讀，21歲成為《女性世界》編輯，緊接著《男性世界》、《儷人雜誌》的經驗，使她在1975年投入《夏潮》雜誌的籌辦，然而文化產業在市場機制裡不斷汰換。輾轉於《愛書人》及兒童雜誌後，1984年李瑞騰慧眼獨具的延攬她到《文訊》工作，過去的編輯經驗使她穩定有序地向前，並於1992年正式接任總編輯職位。

2003年2月國民黨無預警地終止經營《文訊》，封德屏思索了一晚，決定像當年母親一樣堅毅地為《文訊》的存續奔走。在各界的募資響應下，財團法人臺灣文學發展基金會成立，《文訊》自此斷裂與再生，走出黨營的囿限與政治的色彩，流自己的汗、吃自己的飯。

同年《蘋果日報》進入臺灣市場改變報刊媒體的生態，《文訊》也在夾縫中求生，不斷尋求出路競標政府計畫。2004年起有系統地展開作家作品目錄，資料彙編的文史重建工程，朝自主與多角化經營發展。

道阻且長，負重前行

文學是滋養生命的夢土，仍需面對現實的考驗。2006年國民黨賣掉中央黨部大樓，棲身樓內的《文訊》與「文藝資料研究及服務中心」再次面臨危機，幸賴接手的張榮發先生承諾免收10年租金。然而風雨未曾停歇，2008年金融海嘯對出版業造成重大衝擊，封德屏不得不思索轉型的可能。2011年起開始經營「紀州庵文學森林」，將紙本的內容推廣到實體的空間，進行跨界推廣。熟料2012年張榮發基金會突然通知《文訊》必須提前搬離原社址，寄人籬下的《文訊》於是發起了作家書畫募款拍賣會，籌募租金以解燃眉之急。然而每個月16萬元的租金仍是喘不過氣的重擔，封德屏曾感慨的說：「大家有時都愛說我是俠女，但我寧願自己是能劫富濟貧的廖添丁」。

2017年《文訊》從6樓再搬到日夜不見光的地下室。道阻且長，封德屏持續點起燈火，毅然護守珍貴的文史資料，負重前行。 作家白先勇驚喜現身文訊40週年活動，讓封德屏感動落淚。 【圖‧封德屏】

任重道遠、行則將至

在封德屏手中，《文訊》從平面雜誌、圖書資料庫、世界華文對話交流中心到數位化跨領域平臺，以至於「紀州庵文學森林」的策展與經營，40年來累積了豐碩的成果，並持續向下個階段翻生、前行。

封德屏的青春年華與黃金歲月，心心念念的不只是文學，而是文學生活裡的每一個人。不曾忘記在重陽節舉辦敬老的文藝雅集，總溫暖的提攜後輩，給青年作家表現的舞臺，為高中生舉辦校刊大賽、編輯營隊。也為了社區共好，走訪紀州庵6個里，以不輪轉的臺語與社區居民對話，為文學的多角化經營進行跨領域的嘗試與合作，舉辦了數千場活動，以藝文空間及講座活動給城市一個能夠休憩呼吸的文學森林。

封德屏引領的團隊，為文壇豎立了老者安之，朋友信之，少者懷之的行儀典範。那位古道熱腸的俠女在紀州庵現身，以作家私房菜留住來訪者的胃，薪傳著文學的火種，傳承著文學的倫理，在峰頂持續綻放著曦光，為文學的未來照亮前行的道路。