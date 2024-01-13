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霧峰區桐林社區 生態與人文地景交織出的小步舞曲

聯合新聞網／ 文化臺中
（由左至右）江榮富理事長、林淑鈴執行長、作家林德俊與韋瑋努力投入桐林的社造與創生 【圖‧張晉豪】
（由左至右）江榮富理事長、林淑鈴執行長、作家林德俊與韋瑋努力投入桐林的社造與創生 【圖‧張晉豪】

【文‧盧沛妤】

　　陽光錯落在桐林社區發展協會的牆上，動物剪影在牆上彷彿與這片山林在對話，經過了20多年的打拚，桐林社區的初衷始終如一：延續，讓動物與人都能在這片土地上和平共存。

起始的黃色波斯菊種子

　　守護桐林社區長達20年的林淑鈴執行長，早年從事過家庭代工，擔任銀行行員，原先的人生因為921大地震而有了劇烈的震盪，霧峰當時受災嚴重，她的表哥也在這個時候上了一堂關於社區營造的課程，林淑鈴清楚記得，2003年的12月，僅是跟著堂哥參與了一次會議，卻意外開啟了她的社區營造之路。

　　投入社區活動之後，林淑玲與社區夥伴花了兩個月時間，將桐林社區福德祠至桐林國小的斜坡徹徹底底打掃了一番，維持環境整潔外，也種下了黃色波斯菊的種子，不巧卻面臨了七二水災，將土壤全都沖刷走了，原本有些灰心的她，萬萬沒想到1個月後黃色波斯菊遍地開花，環境變得乾淨、風景秀麗，讓社區居民看了也十分感動。

　　林執行長笑說：「人必自助，也是天公疼憨人吧！」從4個家庭開始的社區營造活動，便是從那時候開始也遍地開滿了花，社區居民開始捐款，添購所需要的器具，桐林社區才慢慢有更多人員加入。細數至今，林淑鈴的眼神中依然充滿了光及熱情，關於桐林社區的一切，都是她心中最重要、最柔軟的那一塊。

　　而作家小熊老師林德俊與妻子韋瑋在2015年的返鄉，將珍愛土地的人湊到了一塊，自此，桐林社區發展協會加入了生力軍，對於土地的愛護、對於社區的關懷，在霧峰的山邊慢慢茁長。

定居生根的物種及人們

　　投入社區創生的林淑鈴、江榮富與小熊老師等各方夥伴一點一滴打拚，桐林社區的生態資源豐富，桐林社區製作了人工巢箱，復育貓頭鷹，並由南投縣特生中心師資培訓導覽解說與協助生態調查，生態復育越來越成功，也為桐林社區打響了名聲。

貓頭鷹故事屋將親子共讀帶進桐林社區 【圖‧張晉豪】
貓頭鷹故事屋將親子共讀帶進桐林社區 【圖‧張晉豪】

　　與社造夥伴踏查社區老故事後，林淑玲也找到了許多珍貴資料，如早年在地居民成立了「桐林神鷹樂團」，手抄樂譜、團隊刻苦練習，傳說中的管樂團桐林神鷹樂團在霧峰的萊園中學，創造了一段傳奇故事。

　　除此之外，林淑鈴也為了當地的老夫妻們，與大專生洄游青年合作企劃拍攝了一本《愛在桐林》婚紗寫真冊，早年庸庸碌碌為了人生、家庭、孩子，沒有拍攝婚紗的老夫妻們，有了再一次年輕的機會，每一張婚紗照都有著歲月的痕跡，卻泯滅不了牽手相伴的幸福。桐林社區想做的，不僅是讓生態環境保育持續，照顧動物，也照顧在地人。

地方創生小步舞曲

　　桐林社區一路走來，途中有經歷過許多困境，面臨了人員不足、經濟壓力等，現今已發展成小而美的園區，從山下的前哨站小熊老師的熊與貓書房開始，一直蔓延到桐林社區發展協會，一旁還有貓頭鷹戶政事務所，陳列著關於貓頭鷹的相關知識，貓頭鷹臨時救護站還可觀察收容動物並做為生態教育宣導的基地。

　　桐林社區還成立了咕咕巡守隊、貓頭鷹車車等，也借重小熊老師的筆、現任江榮富理事長的專業和經驗，出版了許多有聲書、繪本，包含《貓頭鷹的孵夢森林》《飛鼠來了》等，讓社區營造有了更多面向。

　　小熊老師說，現在的桐林社區有著「里山倡議精神」，「里山倡議」以世界上類似日本里山地景（Satoyama-like Landscapes）的複合式農村生態系為對象，它是因人類的生活方式與大自然長時間的交互作用所形成，其願景是「實現人類與自然和諧共生」（農業部〈農政與農情〉290期），桐林社區所蘊含的里山倡議精神，正是林淑鈴、江榮富、小熊老師所盼──照顧土地，也照顧人。

默默貢獻的臺灣之光

　　這20多年來一步一步前進，雖然邁開的步伐不大，但一點一滴積累的成績，社區居民與外界都有目共睹，有許多臺灣的野生動物生態報告的數據取自於桐林社區的生態觀察，發表於國際，桐林社區已經是臺灣之光。

　　桐林社區生態復育有成，面向也越來越多元，兼及閱讀美學、食農教育，培養更多種子，加入了在地農特產品（龍眼木等）的周邊商品製作、公益咖啡義賣、社大活動舉辦，讓社區能夠持續經營。11月底更是與大屯社區大學合作舉辦阿罩霧風鈴文藝季，有陶鈴彩繪、可愛動物絹印體驗、貓頭鷹和野生動物生態導覽、市集等，為桐林社區增添了許多熱鬧氣息。

社區志工正在準備阿罩霧風鈴文藝季的布置 【圖‧張晉豪】
社區志工正在準備阿罩霧風鈴文藝季的布置 【圖‧張晉豪】

　　掛在樹枝上的風鈴，在風中擺盪，發出清脆的鈴響，為孕育豐富環境生態、人文，及居民熱情的桐林社區，奏起一首輕快的小步舞曲。

【完整內容請見《文化臺中》第54期】

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