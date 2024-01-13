【文‧邱建順】

當臺中州廳的修復工作正在如火如荼地進行中，州廳身後有幢穿著一襲九重葛洋裝的老宅，優雅地坐落在民生路56巷中，在主人Ivy的細心照料下，成為了許多朝九晚五的上班族們，下班後得以喘息、療癒的小天地。

與老屋的巧合邂逅

「民生路老宅56-3」屬於臺中州廳的附屬建築，日治時期曾為官眷宿舍，但不同於周邊建物被列為歷史建築，它經霧峰林家短暫持有後，出售給同為林姓的屋主，故屬於私人建物。

2020年，新聞系畢業從事自由業的Ivy剛從英國回到臺中，正在尋找一處適合接案工作的辦公空間，在有限的預算裡決定以老宅為尋找的目標，但陸續看了許多出租的老宅，狀況都不甚理想，沒想到某天看完一處空間、正滑著租屋網還有沒有附近物件時，赫然發現就在附近民生路有座老宅上架，光是看網站照片就被深深吸引，馬上和爸爸約了房仲看屋。 老宅從大廳到廚房，每個空間因應不同展覽都有驚喜。 【圖‧民生路老宅56-3】

為老宅賦予新生命

「不是只有人在找老宅，老宅也會找人。」Ivy與父親一起走進老屋，兩人異口同聲地認定這就是他們想要找的老宅。屋主是一位高齡94歲的老奶奶，老奶奶告訴Ivy，她23歲就住進這間房子，幾年前因為年紀大需要子女照顧才搬離，請她若承租下來務必善待這棟老屋。Ivy了解到這間房屋所承載的情感與回憶，因此針對屋內的改造，謹慎地與屋主家人溝通。

為了能獲得更具商業運用的空間，Ivy提出了拆除客廳隔間牆與天花板的需求，並依照屋主要求委由專業單位評估建物結構，小心翼翼地施工，讓原本受到侷限的格局頓時豁然開朗。此外針對屋內的水電線路，Ivy也選擇全面重牽，並細心保留下原本的開關，讓老屋能更加安全的同時，又保留原有的樣貌。

靈活運用創造可能

房子整理好後，Ivy以3大項目來策畫老屋的運用。首先是展覽，Ivy邀來許多創作者進行主題策展，曾展出包含膠彩、浮世繪木版畫、速寫等各種媒材的畫展，還有攝影展及主題空間等不同領域的展出，甚至老件家具都成為展品，在這座靜謐典雅的小屋裡，可以視展出作品為主角，也可以當作是老屋裡的過客，這個空間模糊了展場與展品的界線，讓藝術以更親近的距離出現在觀者四周。 接手老宅意外成為宅主的Ivy，悉心照料空間也用心規劃每檔展覽活動。 【圖‧張晉豪】

其二為社群活動，以每週三登場、已持續3年多的「下班族聚會」最廣為人知，更成為了Ivy執行過最久的專案。下班族聚會固定在每週三舉辦，每個月Ivy與夥伴們準備不同的主題，有時候是分享講座，有時候是研究人類圖的工作坊，也可能是讀書會或音樂會，還會將下班族們「帶出場」，到不同的空間場域中舉辦活動，「我不曾投入廣告宣傳預算，但每週卻總會吸引到各式各樣的朋友前來參與，甚至有些人也成了固定班底！」

共享資源主動出擊

第三項則是共享空間的想法，起初Ivy以自由工作者的工作空間為主題規劃，但礙於自己工作性質也時常需要南征北討，無人看顧空間卻也不想妥協在老宅身上安裝突兀的電子門鎖或科技系統，因此轉換共享模式，與私人工作室、線上品牌進行合作，將老宅作為只在特定時間開放的快閃空間，結合原本的展覽和老宅茶時光午茶預約，除提供更多元驚喜的體驗內容，也為同為創業者的品牌主們暖暖地助上一臂之力。

除了以上三個項目，老宅開幕之初曾進行募書活動，獲得出乎意料的迴響，至今Ivy也還會替老宅選書，在空間中營造出共享閱讀的環境。民生路老宅也時常與其他單位合作，像是採預約制的下午茶餐點，就與谷關知名飯店虹夕諾雅採用的和子品牌旬食合作，另外也在富興工廠舉辦音樂會，並曾和戶方、解憂老宅一起舉辦「舊室集」市集活動，不空等資源，習慣主動出擊的Ivy，也不排斥任何新可能和跨界結合。Ivy的積極經營獲得各界認可，連西區區公所也多次安排外賓及民眾進入老宅參觀，成為舊城區的亮點之一。

療癒身心串聯街區

經營即將邁入第4年，民生路老宅成為了Ivy和伙伴們療癒身心、督促自己的動力。「一開幕就遇到了COVID-19疫情大爆發，最嚴峻的5到10月間，老宅只休息了2個禮拜，就立刻重啟活動，以線上方式舉辦。」

擁有在連鎖戲院、媒體集團等豐富的工作經驗，Ivy面對疫情非但沒有因此停下腳步，反而透過活動的聯繫及議題探討，無形中成為了社會的支持系統，在令人沮喪的疫情裡，溫暖地給予支持、鼓勵。走過疫情，下班族聚會陸續吸引著想突破社交圈、探索新事物的人們，甚至還有退休人士，更有人在此找到了人生伴侶。

身為臺中州廳及大屯郡役所的鄰居，Ivy對於後續的發展十分樂觀：「臺中有很多很棒的品牌和創意，大家都在各自的領域發光發熱，我們將敞開大門，邀請大家一起串聯起來，跨域整合眾人的力量，臺中就能被更多人看見！」因此Ivy期待臺中州廳等歷史建築修復後，進駐的品牌可以與民生路老宅56-3、臺灣府儒考棚等周邊的單位合作，大家發揮自己的專長，帶動整個街區的生命力，如同一場盛大的舞會，一起舞動出舊城區的璀璨風采。