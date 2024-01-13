愛看書的何玉珮11 年前到臺中市立圖書館總館擔任館員 【圖‧張晉豪】

【文‧葉志雲】

愛書人能在書香滿園的圖書館工作，令人羨慕；事實上，在圖書館上班，並非只有看書而已。臺中市立圖書館館員何玉珮開玩笑的說，她每天確實有看不完的書，但也忙到僅僅能看看封面，不過天天能接觸到書，聞到書香，心情還是很愉悅，還有不少讓人感動的溫馨故事。

愛書人的夢幻職業

有3個孩子的何玉珮，很喜歡看書，老大就讀北屯區大鵬國小時，她就選擇學校圖書館擔任志工。11年前，最小的孩子上了小一，才重新出來工作。最讓何玉珮開心的是，可以進入住家附近的原北屯區四張犁圖書館（2016年3月1日更名定位為臺中市立圖書館總館）工作，讓興趣與工作結合，圓了愛書人的夢想。

何玉珮早上8點上班，開始忙碌的一天。首先，到各個樓層把燈打開，接著清潔所有桌面，把前一天書架展示被移動的圖書重新整理排列，並趕在8點半開館前，將報章雜誌區16份報紙一一夾好，迎接一大早習慣來圖書館看報紙的民眾。至於上架的期刊，市圖除了訂閱的100本之外，還有外界致贈的20本，多達120本當期期刊可供閱讀。

分門別類的基本功

何玉珮每天的重點工作，是到還書箱收取讀者歸還的圖書，數量平常日一天約有200本左右，而放假的次日會明顯暴增，多至600本甚至800本，整理的工作並不輕鬆。何玉珮要逐一刷條碼，確認每一本書原屬館藏地，如係總館藏書，分類後即可上架，外館書則送至物流箱，再分別依照館藏地由物流車送回所屬圖書館。

送還的書要是已被預約，還是要經由物流的通路，送到被預約取書的圖書館；如是總館的預約書，何玉珮會即刻發送簡訊告知讀者，並送至預約書架；讀者在7天內隨時可拿借書證或下載APP行動借閱證取書，或者只要有身分證也可以取書，非常方便。

服務民眾維持環境

忙完還書箱的工作，何玉珮也要到櫃檯服務讀者。何玉珮說，平常詢問最多的是，要借的書只知書名，而不知道放在哪裡，好幾層的書庫要一個個找，真的會像大海撈針，非常辛苦；雖有館藏查詢電腦可用，但年長者不太會用，服務人員都會熱心代勞。

何玉珮工作的空檔，還要負責巡館，到各個樓層巡視一番，勸導讀者不要在館內睡覺及佔位，最常見的是，把手搖飲放在桌上，何玉珮都會輕聲提醒讀者，否則一不小心打翻了，弄濕書本可能造成館藏毀損。

你家也是小小圖書館

月月有新書，是臺中市立圖書館的亮點。各圖書館採購新書的流程，會依照館藏特色先開出書單，再由市圖採編課統一採購。到館的新書，每個月會有300冊左右，多時會到400冊。何玉珮說，新到的圖書，官網都可以查詢得到，熱門暢銷書，一次會買2到3本，如果預約人數超過10人以上，市圖都會辦理加購。

何玉珮強調，圖書館的資源很多，民眾可以充分的利用。以借書來說，一張借書證可以借到30本書，一個4口之家，每個人都借滿，就同時有120本書，要是再加上一次可以借到60本的家庭卡，加總起來就多達180本書，而且一次可以借30天，期滿還能續借，把家變成小型圖書館，愛書人實現美夢，並非難事。

社區圖書館的讀者，形形色色，卻也有許多是熟面孔。何玉珮印象最深刻的是，每天打開大門，總可以見到一些忠實的長輩，而且風雨無阻，她都會主動打招呼，有的幾天不見人影，再次見面時，也會給予特別關心，彼此相互問候，相處就像家人般。

也有常來自習或借書的小朋友，長大了到外地讀大學，回來看到圖書館阿姨備感親切，都會跟何玉珮熱情問好；也有人過去在館內準備國家考試，考上後更回來分享喜悅。何玉珮屢屢得到讀者溫暖的回饋，讓這份工作在閱讀推廣外，又獲得了另一份感動。