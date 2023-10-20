快訊

南韓「大咖演員吸毒」就是李善均！公司道歉：會誠實面對

網貼三重遶境「美女刑警」引騷動 從警前身分曝光

侯友宜、柯文哲能不能配？ 朱立倫提「三步驟」持續整合

梁金群：我從雨林野村來闖蕩文化城

聯合新聞網／ 文化臺中
去國離鄉三十年，一切彷彿仍如昨日。 【圖‧梁金群】
去國離鄉三十年，一切彷彿仍如昨日。 【圖‧梁金群】

【文‧葉志雲】

　　出身馬來西亞熱帶雨林旁的小村莊，梁金群來到臺中讀大學，勤於筆耕，屢屢攻下各項文學獎，並已出版了四本散文集及小說，在文學界闖出了一片天地；梁金群的文學人生，充滿傳奇色彩，耐人咀嚼。

床邊故事種下寫作種子

　　梁金群1970年出生於馬來西亞霹靂州一處窮鄉僻壤的華人新村，她家的旁邊就是熱帶雨林，父親靠著燒芭（焚燒熱帶雨林以開闢耕地）拓荒維生，養活了一大家子。來自廣西的梁父，很重視中華文化的傳承，因此10個兄弟姊妹排行老么的梁金群，從小學到高中都讀僑校，其高中就讀的崇華中學，當年更是因為國父孫中山先生而創立，別具歷史意義。

梁金群在馬來西亞的農村長大（17 歲攝於家中榴槤園） 【圖‧梁金群】
梁金群在馬來西亞的農村長大（17 歲攝於家中榴槤園） 【圖‧梁金群】

　　梁金群的外婆是苗族，她小時候睡前最喜歡聽媽媽講苗寨故事，養成她的好奇心。小學三年級時寫的一篇文章被老師投稿到《南洋商報》，刊登後拿到一筆可觀的稿費。在偏僻鄉下，自己能夠賺到豐厚的零用錢，讓她無比興奮雀躍，也開始編織起美麗的作家夢。

被挫折擊垮努力筆耕

　　梁金群高中時努力投稿，積存了幾萬元，一心想到臺灣讀大學中文系；她說，哥哥剛好在臺工作，允諾支援學費，曾來臺讀書的村人推薦逢甲大學，就這樣於1990年來臺，完成中文系學士及碩士學業後順利進入職場，51歲從高中教職退休再考進博士班深造，現正準備博士論文。梁金群除了獲聘兼任講師，還拿到科技部研究補助，全國私立大學包含她只有兩個人申請通過，也是逢甲大學中文系第一人，師生均與有榮焉。

　　她回想初來臺求學時，著實很辛苦，擔心沒錢過日子，同時兼了兩三份工作，曾在七期重劃區的豪宅打掃，強力清潔劑讓雙手傷痕累累；最挫折的是，投稿臺灣的報紙副刊，屢次石沉大海，文學獎更不用說了，幾經細究，發現原來兩地的文字使用差異，馬國重口語化，而臺灣講求精緻，因此作品始終不得青睞。

　　所幸校內的逢甲文學獎、耕心文學獎讓她有磨練文字的機會，加上系主任黃敬欽、大一導師施懿琳、碩博指導教授余美玲等人多方鼓勵，以及先生一路上的支持，才慢慢重拾信心，每個都是她生命中的貴人。

　　梁金群第一次校外比賽獲獎，是全國學生文學獎，其他亦陸續得到臺中縣文學獎、桐花文學獎、教育部文藝創作獎、竹塹文學獎、苗栗縣夢花文學獎等十幾個文學獎。梁金群不諱言：「來臺灣求學的外籍生，都有特別的生命經驗，但文字使用上難免不夠精緻，靠文字吃飯，心理素質要很強，必須耐得住磨練，才有成功的機會。」

春風化雨關懷新住民

　　梁金群碩士畢業後的第一份工作，在臺中縣立港區藝術中心服務，負責藝文活動企劃、出版品編輯等，辦理過第一屆媽祖文化節及開館藝術季活動；也到過出版社擔任短暫的編輯工作。2001年轉任教職，先後在臺中的嘉陽高中和宜寧高中擔任國文科教師，學生們總愛喚她作「金媽」或「阿金老師」，可見師生間感情極佳。

　　梁金群教學及寫作之餘，也協助臺中市立圖書館閱讀推廣工作，多次擔任臺中市閱讀節講師及圖書館評鑑委員，並在市立圖書館辦理多場專題講座，如「你所不知道的馬來西亞」、「外國媽媽的教育方式」等，目前亦致力於幫助來自各地區的新住民融入臺灣社會。

　　梁金群已出版的作品，包括散文集《愛的教育進行式－阿金老師的帶班心情》、《流浪老輸》、《熱帶女子迷航誌》及小說《野村少女─馬來西亞新村生活隨筆》。《熱帶女子迷航誌》一書，亦獲2016年國立臺灣文學館「文學好書推廣專案」決選年度好書。2020年的《野村少女》在臺、港、新、馬四地發行，3個月就二刷，獲得該年馬來西亞星洲日報「讀家選書」文學類十大推薦好書；2020年4月，馬來西亞拉曼大學特邀梁金群舉辦《野村少女》線上師生閱讀講座活動。

梁金群到臺中市圖坪林分館擔任親子講座講師 【圖‧梁金群】
梁金群到臺中市圖坪林分館擔任親子講座講師 【圖‧梁金群】

最適合作家居住的城市

　　定居臺中西屯區多年的梁金群，最樂於享受臺中市的圖書館及藝文環境，她說，最愛溪西圖書館、國美館的碑林及港區藝術中心，而臺中的文化特質，在市立圖書館的分館最能彰顯出來。

　　梁金群大力推薦，臺中對於有志於寫作的人、甚至作家來說，真的是一個很舒服的地方，尤其是市圖各個分館都是最佳園地。她因擔任圖書館評鑑委員的機緣，較有機會走訪市圖各個分館，她發現，每個分館的藏書，都很有自己的館藏特色；而她認為市立圖書館最大最強的功能，是可以預約借閱所有分館的藏書，並且指定送到就近的分館，確實非常的方便。

　　臺灣新住民人口愈來愈多，梁金群認為圖書館可以視經費的增加，適時增購泰、越及印尼等國文字的圖書，讓人口較多的新住民朋友願意進入圖書館閱讀，展現文化的包容度，進而藉由閱讀提升文化素養，讓臺中的文化發展出更加多元豐富的樣貌。

【完整內容請見《文化臺中》第53期】

延伸閱讀

美對陸升AI晶片出口禁令 法人：台鏈受衝擊程度有限 野村對台積維持買進評等

只要到新北市圖書館借3本書 即贈中信特攻隊門票2張

竹市關東圖書館要求脫鞋穿襪 幼童滑倒嘴唇流血

影／台中客庄3圖書館老舊盼翻新 客委會：最成熟專案給挹注

相關新聞

留白計畫、實心裡生活什物店／島作

　　繁忙枯燥的現代生活中，「儀式感」顯得更加重要，也許是晚餐後跟伴侶在家公園散步，或是上班打卡後泡杯咖啡。然而有沒有可能透過創意，為生活增添儀式感，帶來具象化的幸福？由臺中市政府文化局所舉辦的「創意台中」，今年就將主題聚焦於「幸福臺中儀式感」，透過多組團隊，為生活挖掘更多的靈感，並看見臺中創意產業驚人的創造力。讓我們透過本屆兩組創意團隊的專訪，一窺今年「創意台中」從儀式感中帶來的幸福魔力吧！

比度咖啡屋、答母森林發酵工坊

　　景觀餐廳也可以成為文化傳承的基地？比度咖啡屋與答母森林發酵工坊就坐落在達觀部落的大安溪、香川溪匯流處，田小君與丈夫透過原鄉食材與傳統的料理方式，一路上努力研發嘗試，希望將代代相傳的先人智慧，以及泰雅族的GAGA精神，從大安溪谷裡發揚光大。

何志隆 再現翡翠青瓷的浴火鳳凰

工作室設在臺東的兩岸知名的陶藝家何志隆，以精湛的工法，將自西漢以來便失傳的「翡翠青瓷」，重現新生命，成為驚世傑作。他認為臺中市的文化氣場很適合創作，因而在臺中工業區設立展示中心，開啟與臺中的緣分。

大安港老街 走讀文化散步趣

　　大安區位於臺中市的西北角，因地形的因素，入秋後盛行東北季風，雨少乾燥，風勢強勁，最大風速可達12級風以上，令人難以招架，甚至影響日常生活與農作生產，因此臨海地區田埂隙地間常見的防風樹林，成為田野風光的一項景觀特色。

梁金群：我從雨林野村來闖蕩文化城

　出身馬來西亞熱帶雨林旁的小村莊，梁金群來到臺中讀大學，勤於筆耕，屢屢攻下各項文學獎，並已出版了四本散文集及小說，在文學界闖出了一片天地；梁金群的文學人生，充滿傳奇色彩，耐人咀嚼。

畢森德、陳映潔 異國神仙眷侶的創作旅程

在臺中居住20多年的異國神仙眷侶畢森德和陳映潔，都很喜歡臺中的創作環境，來自美國的畢森德，因為語言的隔閡，特別有感，直說臺中貴人很多，讓他在藝術創作上得到許多人的幫助，心中一直充滿感恩之情。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。