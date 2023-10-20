何志隆 再現翡翠青瓷的浴火鳳凰

【文‧李展平】

工作室設在臺東的兩岸知名的陶藝家何志隆，以精湛的工法，將自西漢以來便失傳的「翡翠青瓷」，重現新生命，成為驚世傑作。他認為臺中市的文化氣場很適合創作，因而在臺中工業區設立展示中心，開啟與臺中的緣分。

上帝感召 以陶藝傳福音

「小時玩泥巴，大時玩陶土。」泥土似乎是何志隆與生俱來的玩伴。出生於臺北，前半生陶藝創作及教學，透過掌中技法傳承柴燒傳統圖像，他同時具有慈悲心，多年來熱心訓練受刑人捏陶，期望他們在生命的歧路中，透過陶藝找到安頓的港灣。

於拍擠顫抖下，有情有味復活陶瓷關公、土地公及生活陶，讓生命跟俠義忠義故事彼此關連，安撫對虛幻命運之叛逆，焦慮情境之鬱悶，紓解監獄生活擁擠緊張、壓力，尋找正確的人生座標。

來自單親家庭，少年曾好勇鬥狠走入歧途的何志隆，經教會洗禮進入神學院，受到上帝感召，深入各地傳播福音。接下神聖任務後，何志隆也同時具有牧師身份，希望融入上帝救贖苦難精神，千古交瞬於剎那，將拉坏線條透過選土、揉土、捏塑、刻劃、陰乾、柴燒及溫度控制等手續，把一層層悲情，鋪陳在脈搏賁張的肌理上。

誠如羅丹名言：「一切生命皆自一個中心迸生而出，然後由內至外，滋長發芽，燦爛開花。」這種人神之間的交暝、共感，從塵世向上提升到精神領域，實踐基督精神「我的王國不在塵世」，只有天堂始有承諾的召喚。習得陶藝一技之長的受刑人也容易回歸社區，引導他們向正能量傾斜。

心靈純淨 創作絕美青瓷

想創作器物生命的三度空間，需要殉道般的精神，何志隆自承：「我在創作時心靈的純淨度十分接近宗教，如一個深藏的夢，有人閃身即逝，有人卻點燃智慧心燈，讓絕美青瓷湧現；如民間信仰忠孝節義關聖帝君，翡翠青瓷關公造型，手提青龍偃月刀，腰間飄帶迎風而起，氣質渾厚袖口與胸圍上戰袍折痕，點化生命氣息，將生命質樸原型引渡到美境。」

2016年在臺灣佛光山佛陀紀念館的展覽中，何志隆認識了河北博物院院長羅向軍，他認為翡翠青瓷獨特的藝術風格，超越他們以往的認知範圍。同年7月何志隆親自到河北博物院，分享自己嘗試「裸胚入窯，滿釉出窯」這項驚世成果，所忍受無數挫敗與神傷過程，博物院當下除提出邀展申請，並帶領專家到臺灣，進駐30多天考察窯場、燒造技術、柴料等。 自然落灰的釉層冰裂肌理之美 【圖‧何志隆】

沉睡青瓷 喚醒古老靈魂

何志隆耗盡心血將中國西漢失傳千年植物釉，加以複製與昇華，浙江大學文物鑑定主任周少華指出其器物三特色：一、技術難度高，窯溫必須維持攝氏1,200度，胎體需有一定發色元素，確保胎體完善反映。二、工藝複雜必須使用特定燃料，如漂流木經過蒸發擴散，凝聚成釉。三、特殊結構窯爐，讓漂流木燃燒產生的蒸氣能均勻流動，經過漫長時間，自然落灰生釉。

經年藏身臺東縣泰源村阿美族部落，何志隆置身於幽暗高溫氛圍，創建「志窯」這座小窯場，除自身全心投入百折不撓，幕後更得力於佛光山美術館及河北博物院，交互推薦登上國際舞臺。而何志隆窩居部落，仰望水聲瀲灩、光的靈動，水天之間煙嵐，皆令他出神入迷，水影中無窮底綠，正是翡翠青瓷終極目標。他由素燒泥胚，流經漂流木植物灰釉，薰蒸廢墟的體香，甦醒西漢的斷裂藝術翡翠青瓷魂魄再現。 北京故宮博物院著名文物鑑定專家耿寶昌，稱何志隆的作品是「青瓷新品種」。 【圖‧何志隆】

夢的河流 匯聚在文化城

走遍各地，看盡世界百態，純淨的內心也需有泊靠的港灣，臺中，召喚了他。他在西屯區臺中工業區設置展覽館，畢生創作精華有了理想的展出舞臺，這正是藝術家的理想家園。「重返」是一種情感認同，也是身體與心靈的回歸，很巧合當年都是候鳥的何志隆夫婦，在廣闊天空翱翔後，不約而同回歸臺中，也暗示歷史記憶傳承的重要。

什麼樣的歷史記憶，讓每一次的集結與提升都直逼觀者內心，讓千年翡翠青瓷稀少族裔自夢幻中醒來？何志隆盼望透過對臺中風土的浸潤與文化薰陶，將時間封存在記憶裡，當光被召喚時，不變的影像正好呼應善變的無常。 何志隆選擇將畢生心血設於臺中展示 【圖‧李展平】

時間的滄桑感與空間上的飄泊感，讓何志隆很珍惜臺中文化深層體驗。歷史一旦成為生命體驗，即變成有血有肉的脈絡，於生命長流中傳承。讓每個鑑賞者，心中綻放光芒，如莫內所言：「光是依切生命的主角。」也許，活著就是一場永遠不醒的夢，夢的開頭蘊藏在樹的種子裡。召喚老靈魂的同時，也創造自己神話，那生命氣韻與萬物融通，隱入霜白的芒髮裡。想起紀伯倫的聖經：「記憶，是相會的一種形式。遺忘，是解放的一種方式。」