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太平中興社區鐵雕文創火花

聯合新聞網／ 文化臺中
中興社區以鐵雕製作的蜻蜓入口意象十分生動 【圖‧蘇大衛】
中興社區以鐵雕製作的蜻蜓入口意象十分生動 【圖‧蘇大衛】

【文‧陳鴻璋】

　　「當打鐵遇上文創，會迸出什麼樣的火花？」

太平中興社區推動地方產業振興，歷經16年淬鍊浴火重生，讓鐵工產業從土法煉鋼走進藝術的殿堂，進而發光發熱。這個「成功翻轉黑手仔窟」的傳奇故事，不僅為社區再造找到一條出路，也孕育太平鐵工藝術節的誕生，為地方創生發展樹立新的標竿。

中興社造翻轉黑手仔窟，催生太平鐵工藝術節誕生。 【圖‧蘇大衛】
中興社造翻轉黑手仔窟，催生太平鐵工藝術節誕生。 【圖‧蘇大衛】

臺中黑手的故鄉

　　中興社區成為太平鐵工藝術人才培育的搖籃，現任中興里里長林阿爐扮演幕後推手。2007年，他接任中興社區發展協會理事長，從社區資源調查發現，中興社區居民4,000多人，轄內鐵工廠林立，堪稱「黑手的故鄉」，也形成社區最獨特的產業聚落。

　　隨著經濟的發展與轉型，眼見打鐵行業逐漸沒落走向黃昏，他心生不捨決定就地取材，推動地方產業轉型作為社區再造的起點，並開始召集鐵工師父集體創作，融入在地元素，借用他們精湛的手藝形塑社區入口意象，巧妙搭配街頭彩繪與綠美化，建構獨一無二的社區鐵雕文化地景，成為吸睛焦點。

鐵雕大師的啟迪

　　林阿爐說，推動社區產業發展初期並不順利，團隊邊做邊學摸索前行，走過漫漫長路，進展緩慢，直到遇見陳庭詩現代藝術基金會執行長廖述昌引導，親炙國際級鐵雕藝術大師陳庭詩的作品，深受啟迪。

　　由於這個難得的機會與轉折，開啟文創進駐社區，加上太平區公所連續4年舉辦的「太平鐵工藝術節」推波助瀾，迎來鐵雕藝術創作百家爭鳴、大放異釆的榮景，讓「黑手的故鄉」華麗轉身，看見地方產業的改變與成功轉型，林里長說：「這個美好的結局令人意外與驚喜。」

　　「鐵雕藝術的傳承與發揚是目前社區發展的重點工作」，現任中興社區理事長蕭菊蓮說。從2019年起，配合太平鐵工藝術節活動，積極推動在地鐵工產業發展，開辦系列社區講座，邀請學者專家經驗分享，教習藝術創作技巧與美學概論，並進行機械工具操作實習，5年深耕成效良好，大幅提昇金屬工藝發展的深度與廣度。

　　另外，開辦培力課程，鼓勵勤益、修平、弘光等3所科技大學生參與，課程豐富多元學習，期望鐵雕工藝扎根校園開花結果，提升產業美學素養及設計開發能力，同時提出藝術歸鄉號召，鼓勵青年回流，為地方產業發展再添動能。

社區意象以齒輪等元素呈現「黑手故鄉」的特色 【圖‧蘇大衛】
社區意象以齒輪等元素呈現「黑手故鄉」的特色 【圖‧蘇大衛】

扎根校園開枝散葉

　　蕭理事長說，中興社區目前大力推動「鐵藝創值計畫」，規劃樂育游藝工坊三部曲，結合太平國小學生進行金屬工藝課程推廣，深化地方工藝文化，同時針對童玩及教育開發設計益智游藝，激發創意寓教於樂，賦予鐵雕媒材新的生命力，透過親子教育活勳，推動老少共學，落實鐵雕產業的推廣與擴大參與，讓鐵雕之美可以帶入社區，更加親近民眾生活。

　　打造鐵雕文創新聚落已成當務之急，蕭理事長表示：「最後關鍵時刻，還需要臨門一腳！」她期待相關單位一起再加把勁，針對扶植社區產業發展集思廣益研擬對策，配合鐵工藝術節等地方節慶活動，行銷鐵雕藝術的獨特魅力，推動商品走入市場，發揮更大的經濟效益，造福地方，這才是「中興鐵藝振興」的最終目標與核心價值。

【完整內容請見《文化臺中》第53期】

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