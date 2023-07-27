專屬臺中的故事 鏡頭外的舊城印象

【文‧張晉豪】

臺中土生土長的傅天余導演，經歷求學、進修、工作，在全世界繞了一大圈，終究回到故鄉，在老家拍攝《本日公休》這部感人的電影作品，然而鏡頭外的她，對於臺中又有著怎樣的城市印象呢？

二輪戲院的無心插柳

從大智國小、東峰國中到臺中女中，傅天余的童年青春時光，都在舊城區裡度過，女中的3年，是她人生的關鍵。每到假日最令傅天余期待的，就是和同學一起到附近的南華戲院（建國南路三段、正義街路口，現已停業。），觀賞二輪電影。戲院為學生推出價格低廉的套票，因此那段時間，傅天余幾乎看遍國內外的電影，愛上在戲院中，觀眾為電影一起哭、一起笑的感動，成為日後走入導演、編劇之路的養分。

傅天余高中時期騎腳踏車通勤，「雖然腳踏車弄丟過好幾臺，但沿途的景致與回憶，都是我難以忘懷的。」她回想起自由路、市府路的店家，在一中商圈補習的日子，和朋友在龍心百貨逛街，在速食店聊天，這些記憶充斥在舊城區裡的各個角落。 傅天余認為大智公園讓人彷彿置身北歐 【圖‧張晉豪】

奔向遠方的驀然回首

年輕時總對外面的世界心生嚮往，聯考入取政治大學日文系的傅天余，開始了一連串「去遠方」的旅程。大學4年級時參加獲金馬獎肯定的知名編導吳念真所開設的編劇班後，決定從事電影業，畢業後便前往紐約大學，攻讀媒體生態與電影研究所，正式進入電影文化產業。如同她首部電影作品的劇名《帶我去遠方》，因為電影工作，她去過日本、北京、丹麥、瑞典甚至北極，「彷彿想得多遠，電影就把我帶到多遠！」

5年前起心動念想要回到家鄉拍攝《本日公休》，傅天余認為是必然的生命階段。「年輕時對未知好奇，以前是哈日族的我，甚至想要搬去日本。見識了全世界後，才開始珍惜自己的家鄉。回到家聽媽媽與客人聊天的內容，都是可愛美好的日常。」當聽到媽媽要去彰化幫老客人剪髮，完全觸動到傅天余的心，決心一定要拍下這個故事。

臺中獨有的城市故事

傅天余回憶，以前曾聽媽媽說，年輕時在市區的大型理髮廳工作，當時臺中因為清泉崗基地駐紮大量美軍，他們也會來剪髮，「白人的頭髮很柔軟好剪，黑人的頭髮通常有自然捲，比較不容易處理。」不同人種的髮質特性讓傅天余的母親蕭蕊印象相當深刻，這也是因為臺中珍貴的時空背景才能聽到的故事。她透露《本日公休》其實也有拍攝這個部分，可惜因為片長只能取捨剪輯，成為本片遺珠之憾。 母親與客人的閒話家常成為傅天余眼中美好珍貴的日常 【圖‧傅天余】

對於東區近期的快速發展，傅天余很高興地表示，這個區域終於等到了屬於它的時間。過去因為發展得早，加上鐵路的阻隔，東區始終沒有巨大的改變。

然而大智路開通、鐵路高架化，區域發展開始動了起來，不僅有大型百貨公司進駐，還有許多青年創業的小店藏身在巷弄中，「現在的東區很像日本！以前我總是搭高鐵回來，火車站打通後，我自然而然地開始搭臺鐵，騎YouBike或散步回家，沿途有時會意外發現新開的小店，也會看到熟悉的景物，這個新舊交錯的狀態，我認為是最棒的城市樣貌！」

獨一無二的生活感受

談及臺中的文化氛圍，從事多年藝術工作的傅天余觀察到，臺中人很溫和、沒有強烈的特色，因此文化接納度非常的高，也很懂得生活，「像是前些日子在社群平臺上討論度很高的大智路手搖飲店家密度，或是一間比一間更大、更有質感的餐廳，都能看出臺中人對於飲食和生活質感的要求。」

「很生活的臺中」是傅天余對舊城區的城市印象，《本日公休》中，她特別將老臺中人很熟悉的美食：大麵羹、檸檬餅、東泉辣椒醬等入鏡，此外她也推薦忠孝夜市味泉米糕、大智路吉峰蒸餃等店家，尤其是建成路上的三代蔥油餅，更是整個劇組的最愛。

本日公休的城市旅行

除了嚐嚐上述的美食，有許多觀眾在看過電影後，實際走一趟「本日公休」小旅行，造訪老家的理髮店，再到一旁氛圍彷彿置身北歐的大智公園休憩，沿著東光園道到旱溪畔的樂成宮拜拜，體驗臺中最真實的生活感。參與各國影展期間，也有義大利、日本和香港各地的觀眾告訴她很想來臺中走走。

傅天余利用電影，將生命的感受留住，把故鄉的城市印象用鏡頭記錄下來。她透露，其實臺中的故事還沒有說完，她期待未來可以像日劇《深夜食堂》一樣，挖掘更多人的生命故事，並讓大家看見臺中的可愛，感受這個看似日常卻充滿獨特氣息的城市樣貌。