臺中市的移動劇場軌跡

【文‧郎亞玲】

劇場的發展，是城市現代化的指標之一。中臺灣現代劇場的拓荒者郎亞玲，帶著觀點劇坊與頑石劇團，循著都市的紋理移動，從中我們見到各個時代文化聚落的變遷，見證現代劇團在臺中從無到有的盛開過程，與這個時空背景下的城市印象。

提到「觀點劇坊」可能許多人很陌生，其實它是「頑石劇團」的前身，也是日治時期以來中部地區第一個「現代劇團」。1980年代國內現代劇團正從北部起步，由金士傑、李國修等人帶起風潮，我從1987年成立「觀點劇坊」，前後延續了5年。那個時期剛解嚴，戲劇史稱之為「第二代小劇場運動」，劇場形式以身體、即興、集體創作形式表現，並熱衷於對社會規範、國家威權、政治制度等的批判。

觀點劇坊的誕生

劇團早期像遊牧民族，輾轉借用一些舞蹈教室排練。到第3年才在謝美玉小姐的支持下，在湖北街、中華路一帶，創建了一個機能完善的現代小劇場，特別的是周邊都是充滿傳統民俗、宗教等空間，小劇場形成有趣的對比。除了戲劇、舞團的展演，還播放藝術電影，凝聚很多的愛影人。可惜當時大眾對劇場十分陌生，相關管理條例未臻完善，不得已而暫時解散，空間也嘎然而止。這也是日後再度組織劇團時取名「頑石」的原因，深深體會劇團的生存，需要「堅如磐石」的信念。

再訪舊址，劇團所在的湖北街門號因街道重整而消失，最後靠著旁邊的廟宇找到，令人不勝唏噓。然而當年的團員們，日後一個個在藝術文化領域嶄露頭角，如童顏劇團的創辦人張黎明，就是從觀點劇坊發跡，足見不經意的栽花，也會有令人驚豔的發芽、茁壯、成蔭，一切的努力都是值得的啊！ 玩劇島建置了一座完善的實驗劇場 【圖‧郎亞玲】

頑石劇團與理想國

我在大肚山度過很長的歲月，最初是東海大學中文系與研究所，畢業後在校內兼課將近30年﹔3年前，又回去唸美術系碩士在職專班，如今畢業在即。人為什麼會在同一個地方待那麼久？只因東海如世外桃源般，牢牢吸住曾經駐留的步履，她有一種永恆的吸引力，召喚著遊子一再重返這既陌生又熟悉的地方。

「觀點劇坊」解散後，大肚山的風吹拂著我，燃起我再度對戲劇的回眸。當時的「理想國」社區，已有藝術家如張永村、苦苓、蘇玉珍、小雨（蔡志賢）等聚集，熱情地邀請我來街坊交流，也因此醞釀出成立於1994年的「頑石劇團」，劇團的第一筆資金，就來自藝術家與店家捐贈藝品拍賣品募得。此時臺中小劇場才終於興盛起來，出現兒童取向的童顏劇團、小青蛙劇團；象劇團、大開劇團等以創作為訴求的現代劇團也隨後陸續成立。

理想國的店家以「藝術街坊自治會」的名義，辦理藝文活動，會長先後由「玫瑰園咖啡」創辦人黃騰輝與本人擔任。具有人文、藝術特色的店家進駐如雨後春筍，包括畫廊、咖啡店、骨玩、茶坊、設計飾品等，深受喜愛。「柯比意廣場」則是區域的心臟，經常有音樂、戲劇、舞蹈等不同型態之展演。

這樣的經驗，讓我重新思考了劇場和社區、社群的關係，劇團也從小劇場的表演型態朝向更多土地人文的關懷，從文史資料爬梳提煉出更貼近生活經驗的劇場美學。921地震後，自覺階段性任務完成，乃搬離大肚山，展開另一段美好的旅程。

美術園道的燦爛歲月

美術園道鄰近國美館，許多美軍留下來的花園洋房，是人人夢想的家園。加上園道寬敞，綠樹成蔭、公共藝術引人駐足，比鄰而居的優質餐廳，假日遊客絡繹不絕。當時的住所地坪就超過60坪，3層樓裡有2個大廳，6個房間，排練室位在3樓，住家和劇場合而為一。

為了敦親睦鄰，劇團與餐廳、社團合作演出，加上和日本、法國的藝術組織交流頻繁，最後策畫了臺中市政府文化局的「臺中市彩繪城市藝術節」系列活動，辦了超過30檔節目，足足熱鬧整個月。很可惜不到3年，房東將房子收了回去，我轉向精明商圈覓屋。 美術園道環境舒適，人文氣息濃厚。 【圖‧郎亞玲】

精明商圈與玩劇島

新租屋處前身是一所生態幼兒園，曾經在一季吃到後院百來粒的芒果。沒料到，竟遇到有人跳入院內，惡意將家中2隻狗趕走，只好放棄庭院式住宅，而遷到現今精明一街的社區大樓。24小時的管理，雖然犧牲了動物的自由，卻讓人安心，漫步在紅極一時的歐式商店街，可以享受人群的活力與樂趣。

一次飯局，向范特喜微創文化創辦人鍾俊彥，推薦社區地下室閒置千坪空間的使用方式，殊料此建議獲得了投資方的認同，籌畫1年多後，「玩劇島」這個以藝術、劇戲為教育核心的場所就此誕生。

千坪的空間裡，不但有插畫家們作品的立體化，更有豐富的五感體驗、劇場演出與藝術的策展。更難能可貴的，是設立了一個設備完善、符合各項安檢的實驗小劇場。可惜因為人事變動，開幕不久，頑石退出經營團隊，成為一場短暫的嘉年華會。

移動賦予的意義

觀點劇坊和頑石劇團創造的戲劇時光，在臺中已綿延超過35年，臺中的人文環境與時俱進，藝術氛圍與日俱增，我們用「戲劇」說臺中故事與城市印象，感謝每一次的「移動」給予我們的靈感，以及每個「他方」成為「此地」的感動！