夜市旁的次文化基地 篤行1913

【文‧邱建順】

中華路夜市是臺中頗具知名度的觀光勝地，從攤商林立的中華路彎入篤行路，會發現一排建築量體不算小的4連棟老屋，散發著不同於周邊喧鬧夜市的特殊氣質，這裡是「篤行1913」。

一通電話投入活化修復

負責修復的范特喜微創文化負責人鍾俊彥回憶：「綠光計畫建置完成後，有天接到電話，邀請我到篤行路的房子看看有沒有什麼想法？當時我認為這是一棟很特別的建築，不僅外牆磁磚講究，格局四平八穩、面積充足。」就這樣，范特喜接下了這個活化任務。

簽約後鍾俊彥開始進行修復，他發現3層樓裡如同迷宮，充滿了許多木造與磚造隔間，「一間間套房或雅房，反映出當年繁榮的中區住著許多外地人，有人隻身來打拚，也有一家人全都擠在這兩三坪大的空間裡，呈現出庶民的生活狀態。」然而複雜的空間並不好運用，因此團隊大刀闊斧拆除所有隔間，發現這4棟屋子本來就是互通的大平臺。

華燈初上開啟無限可能

團隊踏察周遭環境，認為這個地方如同臺中的「華燈初上」，有著豐富夜生活，客群明顯不同於逢甲、一中等夜市，附近還有許多大家樂時期興盛的宮廟，以及曾為第八市場的竹圍市場，充滿草根生活的環境氛圍，與高度都市化的草悟道商圈是完全不同的，因此范特喜決定將這裡打造為次文化的場域。

負責空間使用規劃的Manni Café主理人VITA擁有劇場專業，曾參與摘星計畫在審計新村裡創業，後來經朋友介紹，來到篤行1913，「那時一進來，我就馬上有了可以演出的畫面。臺中有屯區藝文中心、國家歌劇院等大型劇場，但這種中小型的空間並不多，這裡格局方正，1樓還有挑高利於打燈，少至50人，多到300人都沒問題，這種場地在臺北幾乎找不到。」 1 樓的FM 選物（Felt Mountain）是由獲得香港電影金像獎提名的SARA 與阿強，所開設的選物店。 【圖‧張晉豪】

同樣進駐1樓的FM選物（Felt Mountain），是由從事音樂、電影工作的阿強與SARA一同創立。兩年前他們從香港來臺創業，因為人生地不熟，所以希望加入文化聚落，藉此結交多一些臺灣朋友。兩人發現篤行1913溝通上非常有彈性，空間也符合需求，便決定在此落腳。「我們對臺灣的老屋並不瞭解，香港地狹人稠，老屋幾乎都消失蓋起大樓。像香港比較常使用馬賽克磁磚，但臺灣多為磨石子，『磨石子』也是VITA告訴我才知道這種工法！」 篤行1913 團隊及進駐青年（由右至左）鍾俊彥、VITA、SARA 與阿強，持續在這個場域中探索可能性。 【圖‧張晉豪】

善用空間吸納多元文化

對於進駐店家與合作單位的挑選，鍾俊彥全權交給VITA負責，「范特喜擅長空間，我們對篤行1913只做低度的整修，故意保留地面與牆面上的痕跡，從高處往下看，甚至可以看出整個空間的LAYOUT，無非就是希望保存這間房子最貼近生活的樣貌，這也成為我們規劃活動與進駐者的基準，受過藝術訓練的VITA一直將『次文化』這個要素抓得十分貼合。」

VITA也認為，篤行1913最珍貴的就是空間，「因為建築是無機物，但人是有機物，這個空間就像一張白紙，可以大方吸納很多事情進來！」空間曾經嘗試許多地下文化、獨立樂團、沉浸式劇場等不同類型的活動，更舉辦過包含「城市文化週」的拉丁美洲主題市集、「文化幾何」與臺灣紀錄片影展合辦的影展活動，以及蘿莉塔風市集、LGBT族群的彩虹市集等。

鍾俊彥坦言：「以前我可能也不會讓我的孩子參加這些活動，因為過去我不曾接觸，我不知道臺中原來有那麼多拉丁美洲朋友，還以為蘿莉塔就是COSPLAY！」但事實上，參與市集讓他跟孩子都開拓了視野，主辦方也都給予團隊極大的安全感，帶領大家認識未知的領域，體驗多元的文化，這樣不同於以往的經驗，成為范特喜的重要案例。

給予彈性店家盡情發揮

COVID-19疫情對於團隊的確是極大的考驗，鍾俊彥慶幸房東給的租金非常低廉，因此也將這樣好的條件提供給承租者，回應房東的善意。只要在商業獲利與經營目標之間取得平衡，帶動社區的活絡，都放手讓進駐的店家盡情發揮。SARA有點不好意思的表示：「其實我們店本來在2樓，後來1樓有位置空出，我們就搬下來，在1樓這段時間也換了幾次位置，團隊都願意讓我們嘗試，也給予許多建議和支持。」

除了疫情，團隊還面臨不少挑戰。因為次文化的主題富有多樣性，因此宣傳有時難以聚焦，場地方的角色也較難深入探討議題。地理位置上，篤行1913不隸屬中華路、一中或自由路等商圈，角色定位或爭取補助等層面都較難執行。另外面對大環境的快速變化，有著極大的焦慮感，例如團隊希望跟周遭特殊的店家合作，像是中央市場裡專賣奇門遁甲的書局，或是臺中最早製作迷你裙的貴夫人時裝店，都面臨都更及經營者年事已高等困難。

7月至10月篤行1913將迎來海內外都相當受歡迎，日本恐怖漫畫大師伊藤潤二的主題展，VITA興奮地表示：「這是一個非常新奇的嘗試，希望讓更多人認識這個空間。像阿強與Sara製作的電影配樂，今年就獲得入圍了香港電影最高榮譽金像獎的肯定，或是騎樓下的鳥四季拉麵如同臺版深夜食堂，成為我們與中華夜市的橋樑。」篤行1913也期待有更多有才華、有想法的進駐者加入，一同形塑這個藝文空間。

大片落地窗撒下月光、路燈、還有中華夜市繁華的霓虹，光影映照著空間內形形色色的人們，他們正在各自的文化領域中燃燒發光，而篤行1913的精采故事，才正要展開……