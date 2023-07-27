是飯廳也是影廳 吃光食堂

【文‧邱建順】

「興趣能不能當飯吃？」這個問題的答案，見仁見智。但對「吃光食堂」的共同創辦人賴勇辰來說，興趣不僅能當飯吃，還要讓所有吃過「這口飯」的人都讚不絕口。位於西區五廊街的「吃光食堂」，隱身住宅區巷弄中，距離臺中教育大學僅有幾步之遙，以自成一格的復古氛圍和職人手作料理，吸引無數學子和饕客前來。不僅如此，「吃光食堂」內還別具匠心規劃一個空間作為電影放映室，跨界結合料理和電影兩種創作，讓味覺、視覺和聽覺同時獲得滿足，而這也正是賴勇辰創業時最單純的初心。

愛看電影的料理素人勇敢尋夢

「創業，是為了尋找一個能不斷投注熱情的工作，而餐飲是我的答案！」很多人可能會感到意外，燒得一手好菜的賴勇辰其實並不是科班出身，選擇餐飲踏上創業之路的他，大學念的是八竿子打不著的時尚設計。畢業之後輾轉做過多份工作，待過設計公司，也做過工地，甚至服飾網拍、桌遊店、咖啡廳都有他努力過的身影。

25歲那年，賴勇辰開始思考工作的意義，他認為工作必須要有熱情才能持續，而熱情來自執行時獲得的正面反饋。和其他工作相比，餐飲業的回饋是直接且快速的，可以直接感受與接觸到消費者。「有沒有對料理用心付出，客人一吃就知道。」加上「民以食為天」，在與客人建立起良好互動後，還有機會變成朋友關係，這樣的緣分對賴勇辰來說，是格外有意義的。

「吃光食堂」並不是賴勇辰的第一次創業，早在2016年，他即曾以復古摩托車改裝的餐車在街頭或市集賣起手工飯糰。當時，「遊子飯糰」便以獨特口味「香菇雞」和來自魚池鄉的紅茶，累積不少忠實顧客追隨。上一次的擺攤創業經驗，也成為日後開設「吃光食堂」不可或缺的養分。 賴勇辰透過吃光食堂推廣電影文化 【圖‧張晉豪】

用心料理帶入中國名菜

第一次來到「吃光食堂」的人，一定會對門口復古式八角售票亭印象深刻，以及作為預約席訂位牌的電影場記板，在在揭示與形塑了賴勇辰想賦予空間的多重意義。「取名『吃光食堂』除了代表對料理的自信，客人們把擺放六宮格餐盤中湯鍋飯碗裡的食物吃光。另外一個意涵，是電影的放映與觀賞關乎光線的穿透與折射，要用眼睛來『吃』光線。」他希望來到「吃光食堂」不只可以填飽肚子，也能讓腦袋吃到「東西」，心靈與生理都能獲得滿足和療癒。

既然名曰食堂，料理自然不能馬虎。儘管，賴勇辰並沒有接受過正統廚藝訓練，但對食材的敏銳和料理天分，在創業前假日與朋友從搭伙煮食中啟動了開關，在一餐又一餐的嚐試裡培養出備受好評的口味。

因為另外一位合夥人來自中國，所以在「吃光食堂」菜單中，可以嚐到不少近年風靡中國各地的「流行名菜」，像是他們用砂鍋燉煮的招牌「無骨黃燜雞米飯」，又像起源於重慶山城的經典菜品「酸菜魚」，獨特調料和烹調技法，讓吃過的人都直呼舌尖被驚豔了！ 吃光食堂以溫暖的木質裝潢，提供舒適的用餐空間。 【圖‧張晉豪】

支持臺灣獨立電影產業

電影作為「吃光食堂」主題，最主要原因還是賴勇辰對電影的興趣。他對於電影的喜愛程度不僅止於觀賞，在大學時期，他更實際投入微電影的創作與拍攝，甚至參加大大小小的微電影比賽。正因為了解創作電影這條路的艱辛，所以當他因緣際會下找到「吃光食堂」現址時，便決定要利用店面大坪數的優勢，保留一處空間規劃為電影放映室，用另一種方式來支持臺灣獨立電影的創作者們。

他免費提供場地給獨立電影的創作者播放，希望提供一個舞臺讓獨立電影作品可以接觸到更多人。除此之外，「吃光食堂」也和酷兒影展、烏山頭影展等影展方合作，作為巡迴放映活動的據點。近期，則有司法院所主辦的《2023視讀司法 ── 社區巡迴放映講座》，來與臺中的朋友們見面。

賴勇辰說，開闢電影放映室空間最大的回饋，是觀眾們有更多時間可以和拍攝獨立電影或紀錄片的導演，或者講座的講師們，進行深度交流和對不同議題討論。對他個人而言，不僅滿足觀賞電影的興趣外，也讓自己學到很多開餐廳以外的知識，或者是某些事件的真相。

在不久的將來，賴勇辰打算推出「和老闆一起看電影」計畫，挑選自己喜歡的電影聚集同好擴大同溫層，不僅可以和來「吃光食堂」的客人變成朋友，也希望食堂能成為鄰里社區周末休閒的去處。