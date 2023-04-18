華麗的轉身 臺中市役所

【文‧邱建順】

自1911年來，臺中市役所獨一無二的華麗身段，是臺中城市裡最具代表性的風景之一。走過近兩甲子歲月，這座臺中首見的鐵筋混凝土建築，被賦予過不同使命與生命，它曾經是「臺中廳公共埤圳聯合會」事務所，也在不同時期作為最堂皇大方的官方辦公廳舍。2002年登錄為歷史建築，2023年2月10日，耗時近2年整備重新開幕的臺中市役所，以最經典的樣貌再次與世人見面！

與生活連結的歐式風格空間

成功讓臺中市役所華麗轉身的幕後推手「好役思股份有限公司」，團隊成員擁有為老建築注入新生命的豐富經驗，過去曾讓許多歷史建築風華再現，像是草山行館、1915荷造り場、神農青舍、臺東故事館、旅行博物館等，都是獨具匠心的巧思實現。

「我們團隊早在2010年就注意到臺中市役所了！」好役思業務總經理張方表示，為了讓每位造訪者都能感受歲月在臺中市役所流淌過的痕跡，團隊以不破壞、不改變現有陳設為原則，並針對建築物最迫切的需求進行修繕，包括冷氣、漏水、汙水、防水等問題，斥資2,000萬、耗時1年多終將問題一一克服。「試營運期間，有位過去曾在此工作的母親，特地與女兒從臺北南下回味當年情景，並肯定團隊將木造樓梯原汁原味保留，讓她聽見時光的聲音！」

「為了讓更多人踏進臺中市役所，品味百年歷史建築之美，我們特別將1樓設計為開放式的『有役思』藝文空間，目的就是希望民眾『LONG STAY』。」張方透露，1樓空間強調與生活連結，除了規劃主題常設展外，並提供專注於「生活」的風格選物，包括餐盤、餐具，杯子等器物，搭配相關主題書籍陳列，結合選物店與獨立書店概念。不僅如此，還規劃飲食休憩區、打卡拍照裝置等。而3樓則是保留開放空間，參訪民眾可從古典木造圓頂結構的光影交錯中，一窺百年歷史建築的魅力。

結合在地風土的北義料理

讓人心醉神往的，不只有細膩優雅的歐式風格空間，還有來自歐洲的道地美食。位於2樓的「說故事的人Narratore」，由曾任職義大利米其林一星餐廳「Trattoria Zappatori」的林耀輝（Lance）掌舵。曾在義大利北部古城都靈（Torino）精進廚藝多年的主廚，以口感濃厚聞名的正統北義料理手法，詮釋臺中在地風味食材，讓相隔萬里兩座城市的老饕們，在鋪著純白桌巾餐桌前咀嚼的每一刻，展開一場場舌尖上的文化交流。

林耀輝主廚師承義大利米其林一星名廚Christian Milone，受其影響始終將「從心做料理，顧客才會有感」奉為一路走來不變的信念。因此，在菜單研發設計上不只配合時令，更揉入人生歷練所見所聞，西藝東揚、堅持正統，首季菜單「世界的盛宴」除呼應華人傳統農曆年的歡騰氣氛，亦是向臺中市役所的重新開幕慶賀！ 說故事的人 Narratore 由曾任職義大利米其林一星餐廳的林耀輝掌舵 【圖‧臺中市役所】

為了維護用餐品質，「好役思」團隊刻意將桌間距離拉開，儘管這個空間最多可以容納超過百人，但仍堅持每晚只接待20至25位客人，「因為除了好吃的料理外，我們更在乎每位客戶用餐的感受。」張方補充說明，儘管市役所有可使用明火的空間，但團隊追求更精準的品質與安全性，選擇採用更符合業界趨勢的電磁爐烹調，在保證美味與保護文化資產間取得平衡。 盧秀燕市長與金鐘導演瞿友寧等人一同到臺中市役所用餐 【圖‧臺中市役所】

點一盞留住民眾腳步的明燈

「儘管舊城區入夜後人氣漸散，大多數店家在5、6點就打烊熄燈，但我們特別把營業結束時間設定為7點，就是希望為過路人留下一盞明燈。」為了達成此一目標，「好役思」團隊積極與周邊店家協商延長營業時間，期望一同聚集晚上的人氣。不僅如此，張方特別向所有民眾推薦在假日的早上來訪，因為此時段人車稀少，無論騎乘Ubike或步行於臺中市役所的街廓，仿巴洛克建築的背景襯托下，彷彿置身絕美的歐洲小鎮。

未來造訪書寫著精采光陰故事的臺中市役所，不妨結合鄰近的臺中州廳、大屯郡役所、刑務所官舍群及臺中文學館等文化聚落，串聯成一趟結合飲食文化與生活美學的舊城區復古之旅。

「有役思」藝文空間

臺中市西區民權路97號1樓

11:00-19:00 （週一公休）

「說故事的人Narratore 」義式餐廳

臺中市西區民權路97號2樓

晚餐 18:00-21:00 採inline預約（週一、二公休）

營業時間詳見官方Facebook粉絲頁公告