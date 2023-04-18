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連接家庭與生活 繼光工務所

聯合新聞網／ 文化臺中
藏身停車場後方的繼光工務所曾是一棟帆布工廠 【圖‧張晉豪】
藏身停車場後方的繼光工務所曾是一棟帆布工廠 【圖‧張晉豪】

【文‧張晉豪】

　　10年的租約裡，你願意為一棟「破屋」做些什麼？繼光工務所位在繼光街的巷弄中，荒廢多年的帆布工廠，曾因屋頂破了一個大洞被周邊居民稱為破屋，如今成為燈火通明的建築師聯合事務所，這一切竟從工作上的「卡關」而起。

來自老屋的提醒

　　吳建志與賴人碩建築師是一起畢業於國立成功大學建築系的同窗，開業後也一同落腳大墩13街十數年。團隊的成長過程中漸感空間的不敷使用，作品的思考也隱約感受到限制框架，因此萌生了轉換環境的想法，開始了各地新據點的尋找。中區再生基地發起人蘇睿弼老師得知後，便邀請兩位建築師一起來看看這棟老工廠。了解到屋主已有初步的整理，蘇老師先前也曾在此處舉辦講座、開設獨立書店，吳建志與賴人碩對這個空間馬上有了想像，考慮不到10分鐘就決定承租。

建築師賴人碩在老屋修復的過程中獲得許多啟示 【圖‧張晉豪】
建築師賴人碩在老屋修復的過程中獲得許多啟示 【圖‧張晉豪】

　　爬梳這棟建築的過去，是一間家庭式的帆布工廠，與前方店面相通，形成一條產線，而經營者就住在工廠內，團隊至今仍保存兩棟建築的連接。在這個工作與生活密不可分的空間中，循著脈絡，團隊得到了「這棟建築必須與家庭連結」的重要提醒，「過去我們每天忙於工作，但來到這裡後，看到孩子們在巷中奔跑嬉鬧，女兒開心地盪著屋內的鞦韆，方才驚覺，過去對於家庭不自覺的疏離，讓生活逐漸貧乏，也讓設計失去了豐潤。」他在工作上的卡關竟在老屋裡迎刃而解。

萌生對外的連結

　　過去他們的事務所採業界常見的分租方式，由多個建築師團隊一起承租，來降低開銷，因此遷到繼光工務所就必須先達成空間使用的共識，他們選擇打通原本有多個隔間的2樓，以連續的弧形桌面貫穿房屋，上方天窗與底下的小樹則是對於「破屋」時期屋頂破損大洞的呼應。過去老屋的功能主要是服務繼光街上的帆布店，荒廢數年後，由蘇睿弼老師的團隊引入擾動，如今建築師夥伴們進駐，繼光工務所選擇回應空間的性格，打造一處讓夥伴、孩子、親友、社區都能感到自在的場域。

　　

　　「1樓是生活空間，提供各式烹飪設備與可彈性調整的桌椅空間，能夠舉辦親友聚會或各種會議，工作空間則安排至2樓，讓夥伴擁有寧靜、私密的辦公環境。」和過去1樓工廠、2樓住家的模式相反，這樣的配置讓空間產生了公共性與社會性，不僅舉辦過近40個單位的聯合尾牙、市集，還有私人派對、會議及建築相關講座，團隊更加入經濟部的「推動中小企業城鄉創生轉型輔導計畫（SBTR）」，舉辦各種地方創生講座和活動，幾年來累積超過70個場次，參與人數近萬，讓老宅的活化不只是對內的工作空間，更依循場所個性產生對外的連結，這是團隊過去始料未及的。

繼光工務所可針對不同類型講座調整空間 【圖‧張晉豪】
繼光工務所可針對不同類型講座調整空間 【圖‧張晉豪】

順應氛圍的活化

　　社會性的延伸讓這棟老屋獲得許多的討論，也被更多人注意到，2018年繼光工務所就獲得ADA新銳建築獎特別獎，以及臺中市都市空間設計大獎舊建築空間再造獎等獎項肯定。討論的過程中也獲得難以計數的想像與可能性，「對這於空間，我們不能只是想著當下，會自然而然的去思考到公共性與未來發展。」吳建志也常常在思考，繼光工務所的發展模式，有沒有辦法應用到其他案例，雖然目前看來它仍是一個特例，但活化過程的收穫，已成為珍貴的養分。

　　「老價值的延續，是因為新價值的創造。」賴人碩認為，像繼光工務所這類生活功能型的老屋，不必過分追求恢復原貌，反而應該延續其個性、氛圍，勇於加入對未來的看法。此外房東與使用者之間，最好還要有媒合者與經營者存在，這樣有利於釐清責任、增加資源及討論空間，且務必注意到老屋活化的成本不只有租金，包含建築整修、室內裝修、軟硬體設備等都應該計入，加上適當的租期，讓活化發揮最大的效益。

　　很快地來到租約第6年，繼光工務所的下個階段將加強與社區的深層互動，例如鈴蘭通店家、居民的日常交流，在穩定的狀態下更專注於工作細節。此外針對建築專業議題，團隊也將安排更多精進品質、更普遍性的探討。賴人碩2021年起擔任建築改革社第八屆社長，期望從公共事務引導和參與來進行社會改造，讓建築發展環境能往好的方向前進。「因為進入這間老屋，打開許多過去未曾接觸和思考到的領域，這或許就是老屋修復的奇妙之處吧！」破屋開啟的驚奇旅程，仍在進行中。

繼光工務所

臺中市中區繼光街55-1號

10:00-20:00

【完整內容請見《文化臺中》第51期】

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