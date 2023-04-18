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孤岩的存在：追思詩人白萩

聯合新聞網／ 文化臺中
1984年笠詩社同仁赴日參加亞洲詩人會議(由左至右分別為鄭烱明、李魁賢、李敏勇、白萩、郭成義) 【圖‧向陽、鄭烱明】
1984年笠詩社同仁赴日參加亞洲詩人會議(由左至右分別為鄭烱明、李魁賢、李敏勇、白萩、郭成義) 【圖‧向陽、鄭烱明】

白萩多次被選為臺灣十大詩人 【圖‧向陽、鄭烱明】
白萩多次被選為臺灣十大詩人 【圖‧向陽、鄭烱明】

【文‧向陽（詩人，國家文化藝術基金會董事長）】

　　多次被選為「十大詩人」的白萩今年1月11日辭世於高雄家中，消息傳出，詩壇驚愕不捨。白萩是戰後臺灣現代詩壇重鎮，一生寫詩，詩風多變，且多有創新。白萩18歲就以〈羅盤〉一詩揚名，其後不斷超越同年代的詩人，也超越他自己。他從早期的浪漫主義出發，歷經現代主義洗禮，最後回歸本土寫實主義，無論詩或詩論，都備受臺灣四大詩社（現代詩、藍星、創世紀、笠）的推崇與肯定。他的辭世，可以說是臺灣詩壇和文壇的一大損失。

開發現代詩新領地的開拓者

　　白萩的詩在不同的時期，都有不同的風格，1959年的《蛾之死》收錄了浪漫主義作品，和極具實驗性的圖像詩；1965年出版的《風的薔薇》，結合圖像，表現詩的繪畫、音樂和建築之美；1969年的《天空象徵》捨棄現代主義，改以素樸的生活語言入詩；1984年的《廣場》則表現了批判的現實主義美學。可以說，白萩就是一位開拓者，總是不斷開發現代詩的新領地，豐富臺灣現代詩的內涵。

　　我與白萩相識於1970年代，他長我18歲，我出道時精讀他的詩和詩論，受到甚大啟發。與他熟識，則集中在1980年代。無論是1982年「中日韓現代詩人會議」或其後在東京、在漢城（今首爾）召開的亞洲詩人會議，我都有幸與他共事、同行。他的個性較嚴肅，話語不多，論詩則滔滔不絕，對我總是鼓勵有加。他和陳千武、趙天儀都是我創作路上的貴人。

追求獨創不受潮流影響

　　其後，白萩以他的詩藝榮獲1996年吳三連獎，我是基金會副秘書長，負責接待他，對他獲獎倍感欣喜。2013年，我應文訊雜誌之邀，編選《臺灣現當代作家研究資料彙編：白萩》由臺文館出版，終於能為我所尊敬的白萩做點事、盡點心力，更是高興。2016年3月，臺中市文化局為他舉辦《詩領空：典藏白萩詩 / 生活》新書發表會，當時年已八十的白萩親臨會場，我被指派講述白萩創作的歷程和成就。

　　如今詩人遠行了，40多年來與白萩交往的片段，仍恍如昨日。詩人葉笛曾形容白萩在現代詩壇是「孤立的岩石」。的確，白萩一生都追求獨創，不受潮流影響，堅持他所堅持的美學。他是一位令人尊敬的詩人，用風格多變的好詩證明他在臺灣文學史中的存在。

《詩領空：典藏白萩的詩／生活》

作者｜顧蕙倩

出版｜小雅文創

臺中市政府文化局

日期｜2016年1月

定價｜新臺幣250元

【完整內容請見《文化臺中》第51期】

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