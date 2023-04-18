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GAGA帶來的驚奇旅程 林詹珍妹Kagaw Piling

聯合新聞網／ 文化臺中
盧秀燕市長特別頒發臺中市傑出人士榮譽獎章 【圖‧臺中市政府文化局】
盧秀燕市長特別頒發臺中市傑出人士榮譽獎章 【圖‧臺中市政府文化局】

【文‧張晉豪】

為部落奉獻無私的心

　　1948年出生的林詹珍妹（泰雅語Kagaw Piling），自幼就在這個群山環抱的環山部落（泰雅語Sqoyaw）成長，1961年她參加教會的保母學校，來到臺北樹林，首次在部落外生活。兩年的學校生活中，學習的課程包含基督教的教義、聖經、佈道等，以及幼教的各項才能，畢業後回到部落教導幼稚園學童。在教學資源匱乏的偏鄉，　　她選擇付出青春時光，為部落、信仰盡一份心力。

　　在幼稚園服務兩年後因為結婚，林詹珍妹步入家庭生活，並育有四名子女。同為環山部落居民的丈夫擔任多年里幹事。「他甚至選過鄉長，所以哈勇家裡選舉的劇情我特別有感覺。」林詹珍妹坦言當時缺乏政治資源，所以只能四處借錢選舉，最後選輸了不打緊，還欠了不少債務，可說是家中最低潮的一段時期。

一張照片進入電影世界

　　5年前，陳潔瑤導演正準備籌拍《哈勇家》，無意間在社群平臺上看到林詹珍妹的照片，她便透過林詹珍妹的姪女代為詢問，有沒有意願來試鏡？從沒演過戲也未接觸過任何表演訓練的林詹珍妹，一開始相當質疑自己是否有辦法演戲嗎？不過在導演與姪女的鼓勵下，她抱著試試看的心情去到臺北，沒想到竟從眾多試鏡演員中脫穎而出，導演現場就直接告訴她：「一定要妳了！」

　　通過試鏡後，林詹珍妹與劇組一同前往宜蘭縣大同鄉的南山部落，進行長達3個月的拍攝工作。雖然拍攝過程十分辛苦，不只需要住在那裡，還時常拍到凌晨兩、三點，但在劇組的細心照顧下，讓她很快就適應劇組生活，演員甚至每個早上都來跟她問安，讓她覺得非常窩心。「電影中的家人我們原本都互不認識，但很快的我們就像是真的家人一樣。」林詹珍妹透露，其實連家人的選角，導演都先問過她的意見，讓她感到備受尊重。

獻給上帝與GAGA的金馬獎座

　　「沒想到那麼老了還有這樣的機會和榮耀，這都是上帝的安排。」第一次演戲就拿到金馬獎最佳女配角獎，林詹珍妹坦言，一開始演的時候會不小心看著鏡頭，後來馬上就熟悉了，常常一次就完成導演想要的感覺，讓陳潔瑤忍不住跟她說︰「我真的找對人！」臺詞也不以劇本背誦的方式，而是由導演先講解劇情，再由林詹珍妹以族語自然發揮，陳潔瑤細心引導，讓「本色演出」的她以素人姿態獲得金馬獎評審們的高度肯定。

　　金馬獎頒獎典禮上，林詹珍妹笑稱獎座很重，但接著她特別感謝上帝安排這個獎獻給泰雅族的「GAGA」與長老們。「GAGA」是泰雅族的祖訓與精神象徵，也是《哈勇家》在國外的片名，林詹珍妹說：「GAGA是泰雅族智慧的結晶，是非常嚴肅不可玩笑的，我們從小就被教導要遵循GAGA的規範，不偷不搶、嚴守生活紀律。」她舉例，部落裡若偷東西就會被懲罰，東西掉在地上也不可隨意撿拾，而是要將路邊的茅草打結作為記號，讓失主自行發現遺失物的位置，在那個沒有監視器與警察局的年代，族人們就是這樣遵守生活規範。

想讓更多人看見GAGA精神

　　由於中橫公路路況不佳，不開放給一般民眾通行，從臺中市區經南投縣進入環山部落約需要4個小時的車程，林詹珍妹期待臺八線能儘早修復完成，讓遊客更方便進入部落，帶動地方觀光經濟。

部落內的文物館保存石板屋及許多泰雅族生活物品 【圖‧張晉豪】
部落內的文物館保存石板屋及許多泰雅族生活物品 【圖‧張晉豪】

　　近期市府開放的環山獵人登山步道，以及剛列入歷史建築的清泉橋，都是林詹珍妹充滿成長記憶的文化景點。她尤其推薦部落裡的泰雅文物館，「這裡是我的姑姑詹秀美過去設置的館舍，裡面有真實使用過保存下來的石板屋，還有日本遊客特別前來。現在人力不足，只能採預約方式參觀，希望未來能有更多資源投注進來，發揚我們泰雅的傳統文化。」

　　問起未來還有沒有拍電影的意願，林詹珍妹笑著說短片或廣告也都可以，「我都這麼老了，還能有這些機會，真的很高興了！」4月她也將要和陳潔瑤導演一同前往義大利參展受訪，林詹珍妹勇敢嘗試電影舞臺，用真摯自然的演技，以及飲水思源的心，走出部落，從臺灣踏出步伐，讓全世界看見值得驕傲的GAGA精神。

【完整內容請見《文化臺中》第51期】

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