專訪第五屆纖維創作獎 雙首獎得主──陳君岱

【文‧盧沛妤】

多少創作者前仆後繼，在纖維組成的阡陌世界中，無邊無際地探索、嘗試，纖維創作獎便扮演著國內纖維工藝的重要平臺，不僅給予創作人才肯定、發揚纖維之美，也吸引更多民眾投入纖維領域。

纖維創作的桂冠

由臺中市纖維工藝博物館主辦的纖維創作獎已邁入第5屆，今年共計196件作品參賽，獎項分為「生活類」與「藝術類」二類，由7位專業評審委員經過謹慎的初審、決審後，最終選出各類前3名、優選及入選共81件優秀作品，其中纖維藝術家陳君岱獲得雙料首獎殊榮，是前所未有的肯定。

出生於臺北的陳君岱，自輔仁大學流行設計經營系飾品設計組畢業後，持續投入創作，至今已有15個年頭。偶然間看到纖維創作獎的訊息，便於上一屆開始投件，第2次參加就獲得歷屆以來首次雙首獎的肯定，陳君岱坦言相當意外，「其實就是單純的把作品盡力做好，我對作品是有自信的，但得獎與否就隨緣。這次能獲得評審肯定，真的也是運氣不錯！」

追求獨特的挑戰

創作上陳君岱追求獨特性、不做跟別人類似的內容，這次生活類首獎作品《+1》，就是以往較少見的竹編首飾。竹編籮筐造型結合金工，突破材質與工法的限制，用多道細密的工序，呈現現代感和精緻度。當初創作這件作品時，就以可量產、分工為目標，因此竹編的部分特別找來資深師傅合作，製作出細膩的時尚首飾。可以是手環、是項鍊，也是一件竹雕塑擺飾，作品名為《＋1》 即取其「再多一個」應用場景之意。

藝術類首獎作品《腦內風景》，則是2013年陳君岱第一次舉辦個展時的創作，以現在越來越少看到的電話簿作為媒材，把人生視為一本書，從燒灼的痕跡呈現出對時間的感受，感嘆青春最精采的一頁已過，還有那些無法彌補的錯誤，是相對沉重、自我表達的一件作品。

享受臺中宜居步調

聊到與臺中的淵源，除了與朋友來旅遊，陳君岱也曾到霧峰的朝陽科技大學上課，「大家開車會互相禮讓，公車司機好像也比較有耐心。近年更是有很多好店、景點在臺中，是真正的宜居城市！」陳君岱認為臺中都市化得恰到好處，步調適中，非常舒適。 纖維創作獎鼓勵創作者投入纖維工藝領域 【圖‧臺中市政府文化局】

陳君岱也曾度過生活困頓、質疑自我的階段，但在創作過程中解決問題、克服各種材料的應用，進而獲得了滿足，經驗讓判斷力越來越好，對於材料的掌握度也更高，她期望在這樣的狀態下繼續進步，未來也考慮與藝廊合作，嘗試更為大眾、親民的作品，讓創作能更加穩定輸出。