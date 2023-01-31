【文‧蔡金鼎】

石岡因地處大甲溪河階地形，為先住民聚居之處，十八世紀以降，大埔客家帶來豐厚的人文底蘊。本期漫步太Chill便邀請到返鄉青年石岡區社區文化發展協會呂嘉珊理事長帶路，從鮮為人知的秘境，尋找石岡珍貴的文化軌跡。

壘石成岡 大甲溪孕育的河階寶地

石岡「仔」是老臺中人對石岡區的稱謂，「仔」字可以是親切的稱謂，卻也帶有「小」的意涵，對這個人口不到15,000人的行政區而言，倒也頗為貼切。石岡水壩聞名全國，具備調解大甲溪水資源的功能，更是大臺中地區供水的心臟。

因此，經濟部水利署特別在水壩旁規劃大甲溪水資源館，以互動式的展場裝置，讓民眾用趣味輕鬆的方式，認識大甲溪珍貴的水文，低調的外觀，是遊客容易錯過的必遊館舍。

走在壩頂可以一覽大甲溪的風光，對岸因921大震斷裂變形的舊壩體，被保留為「國家震災景觀紀念地」，讓每位到訪遊客震懾天災造成的無情破壞。

石岡壩集水區旁的林厝社區，當地人稱為「崁下」，就是指河階地形。走入石城街崁下巷有一座「講道堂」古厝，十八世紀初，林氏族人在此定居建宅，其來頭不容小覷，相傳石岡街上的萬安宮與九房廣興宮的香火都與講道堂有關。 林厝的講道堂是石岡知識教育的濫觴 【圖‧張晉豪】

林氏族人重視教育，在此設立私塾學堂，講經論道；日治時期這裡成為「石岡公學校」創校校址，可說是石岡知識教育的濫觴。這座古厝躲過第二次世界大戰空襲與921震災，仍靜靜地矗立在巷內，等您來探訪。

情人木橋 珍愛土地的在地青農

臺灣首次引進木橋技術建造的情人木橋，是遠東地區跨距最長的景觀木橋，在橋上可看見清澈的食水嵙溪潺潺流過，這裡有珍貴的白魚悠遊其中。走過木橋，對岸的石農廣場有著全國最大的水車造景，還有一處清幽的檸檬果園。公雞、母雞在檸檬樹下自在散步，這裡的檸檬外表並不翠綠討喜，但當果農「檸檬王」（鄧焜熾）割開果肉，撲鼻的天然果香，一擠檸檬汁便源源不絕湧出。 有「檸檬王」之稱的果農鄧焜熾，期望透過食農教育愛護家鄉石岡的土地。 【圖‧張晉豪】

「這就是我採用友善耕作的原因，檸檬的果皮並不影響品質，那為何要噴農藥增加土地和人體的負擔？」中年返鄉務農的他，落腳石岡的社寮角，這裡曾是漢人與原住民族的「番割」（商品交易）之處，他陸續承接閒置的農地種植檸檬等果樹，期盼透過改變消費者的購買習慣，號召更多農民加入友善耕作的行列，一起愛護家鄉石岡的環境，也期許更多消費者共同愛護大臺中盆地的水源地。

踏水溯源 電廠與林業的蹤跡

東勢大橋前右轉，可在石岡親子館旁發現電火圳，「電火」無論客語、臺語都是電燈的意思，這條水圳引八寶圳水至社寮角發電廠（今稱大甲溪發電廠社寮角機組）進行發電。1922年竣工，不僅是大甲溪水系第一座水力電廠，見證了臺灣水力發電的歷程，更是為八仙山林場土牛貯木池與小型鋸木場提供機械化的動力，開啟臺灣林業經濟的先聲。步道原作為巡視圳路之用，近年來開發為休閒步道，其生物資源豐富，曾吸引國外生態研究者前來考察。

沿著和盛街營林巷走到盡頭，便可來到八寶圳進水口，滾滾大甲溪水在此匯入圳渠。八寶圳在十九世紀初鑿成，雖不若葫蘆墩圳知名，至今仍是臺中盆地重要的灌溉系統之一，其水域流經豐原、潭子、北屯到太平，厚重的混凝土圓柱水門吐出湍急的水流，令人相當震撼。營林巷過去有許多八仙山林場員工宿舍，目前仍可看到幾棟房舍留存至今。

營林巷口的和盛公園曾是國軍九八八營區，現在是臺中僅存擁有八仙山森林鐵路的紀念公園，森林鐵路過去以和盛為界，分為平地線與山地線，平地線從豐原至和盛全長13.1公里，山地線從和盛至久良栖全長45.4公里。據耆老描述，和盛車站周遭在林業興盛時曾人聲鼎沸，巷內皆是商店與娛樂場所，然而那樣的榮景，也隨著林業隱沒在時代的洪流中。

土牛翻身 百年大震後的重生

「土牛」是「原漢交界」的歷史名詞，營林巷的和盛里被稱為上土牛，土牛國小位於下土牛，1761年彰化縣令在此立有「土牛界碑」一面，警告漢人不得入「番」界，迄今仍屹立在校園內。下土牛還有一處土牛客家文化館，傳統的客家圍屋與雕樑畫棟，搭配門前的半月池與遠方的案山、朝山綠蔭交錯，更顯陶醉動人。

這一座劉家老夥房與土牛的開發息息相關，其重建過程更是921地震石岡人家園再造的見證，是了解大埔客家文化最好的教室。

石岡人家園再造還有一處五分車懷舊車站，同樣是921地震以後，梅子社區居民以過去五分車行駛過的平地線鐵路，動員社區力量規劃一座五分車懷舊車站，緬懷那段過往的時光，不僅復刻出當年車站月臺的樣貌，還有一部糖鐵火車頭供遊客打卡拍照。

石岡創生 八旬穀倉的社造夢

許多遊客會在水壩旁租借腳踏車，沿著東豐自行車道騎乘，行經石岡街區時，千萬別錯過石岡農會穀倉。1999年921地震，石岡災情慘重，卻給了穀倉重生的機會，主要由於穀倉興建於1935年新竹-臺中地震（墩仔腳大地震）之後，在設計之初即採「竹編為筋」的防震牆隔間，以臺灣杉木為主要建材，並且採大柱、大樑及分割牆面的斜撐工法，因此得在地震後屹立不搖，伴著穀倉成長的老人家以「這真是一個奇蹟」來形容。

石岡穀倉修復完成以後，即委託「石岡鄉社區文化發展協會」（今臺中市石岡區社區文化發展協會）負責經營管理至今，該協會由前鄉民代表呂理全創會，當初他與夥伴一同為穀倉保存奔走，現在則由第二代負責人呂嘉珊理事長返鄉投入社區營造與地方創生，肩負文化資產保存工作迄今近20年。穀倉目前採預約制參觀，由石岡區社區文化發展協會管理，並創立「拾米隅」品牌，推廣酸柑茶和一口柑橘酥，以特色產品，讓地方創生不再只是空談。

歷經百年大震無情摧毀家園，人們一磚一瓦重建，讓石岡再獲新生，走在街道上，已經很難想像當年的斷垣殘壁。下次來到石岡，別再只是走馬看花，不妨停下腳步，爬梳這塊土地的文化脈絡，傾聽當地人的生命故事，您會看見石岡人的勇敢和美麗。 石岡漫步路線圖 【圖‧徐君也】