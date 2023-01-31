日染樹梢 - Sunnytreetop Café

【文‧邱建順】

隨著攝影產業邁入數位化，傳統底片沖洗逐漸式微，過往城市街景中習以為常的沖印店，已經退出日常舞臺。更不用說，在手機都逐漸取代數位相機地位的今日，底片相機早已如同「最熟悉的陌生人」般的存在。

但仍有攝影職人對這項傳統技藝保有無比熱忱，他是剛過而立之年的陳冠安，與妻子柯惠馨在霧峰區中正路上，開闢了一方提供「黑白底片沖洗」的空間，結合了攝影課程、藝文策展的複合式空間──「日染樹梢」，身體力行實踐著推廣理想。

擲銅板決定看見什麼風景

談起如何與攝影結緣的過程，陳冠安說，「最初是在大學社團接觸到攝影，後來憑著興趣自己慢慢摸索，單純想透過鏡頭記錄在金門求學的生活。」大學畢業、服兵役期間他開始思考，是否更認真地看待玩票性質的嗜好。

後來，他進入臺灣藝術大學視覺傳達設計學系，踏入專業攝影領域，也是在那時與底片相機邂逅。「不誇張，我第一次用底片相機還不知道要把底片收回才能打開背蓋，導致整卷底片曝光。」如今開班授課的陳冠安，一開始也曾犯下許多新手常見的失誤。

秉持對攝影的熱愛，陳冠安決定回到家鄉臺中，投入推廣底片攝影和傳統黑白底片沖洗。於是，他將老家工廠的舊倉庫進行改造，作為攝影教學課程的據點。「我希望以簡單輕鬆的方式，讓同好們對底片攝影的知識和沖洗技巧有更進一步的認識。所以，若是學生回到自己家中無法做到的步驟和環節，在課堂上就不會教授。」

為了吸引更多人認識底片攝影，陳冠安舉辦「目的地不明」底片相機體驗小旅行。特別的是全程超過5小時的活動，徒步移動在霧峰的大街小巷，並以擲硬幣方式決定朝東南或西北前進。不僅如此，他更準備相機供初學者使用，而隨機入框的人事物不只增添趣味，亦說明最美風景不必拘泥構圖或形式，按下快門就對了。

疫情衝擊下轉型 探索更多可能

近兩年，受疫情衝擊，「日染樹梢」與人互動的運作模式大受影響。進門上課、沖洗相片的人少了，空白的時間相對多了，但他並未虛度光陰，而是利用這段日子探索更多可能性。他將攝影技巧、相機知識拍成影片，毫不藏私地上傳至網路平臺分享，找到應變方法持續地做下去。 店內展示多種罕見的相機 【圖‧張晉豪】

除此之外，在疫情減少外出這段期間，陳冠安培養出新興趣，愛上了室內植栽。「綠色植物是有生命的裝潢，生長的每個時期都非常療癒。」在「日染樹梢」一樓的後方，如同秘境般的空間，從第一株觀葉植物開始，慢慢地長成了一片茂密的雨林。第一次與這處所在相遇的人，肯定會訝異於植物繁盛的生命力，既搶眼又不衝突地為老空間注入了新魅力。

因應疫情而作出改變的，還有陳冠安的妻子柯惠馨，有感於生命的無常與脆弱，在對生活價值進行重新評估和審視後，決定辭去科技業的設計工作，一同投入「日染樹梢」的轉型。「人與人互動是趣味性的，擁有無法被取代的溫度。」柯惠馨本是為上課學員所準備，從零學起的法式甜點與手沖咖啡，如今成為召喚更多人前來「日染樹梢」的理由。

徒步環島 拍下臺灣眾生相

2021年，陳冠安把心愛的大畫幅相機、腳架等工具裝上推車，用了35天的時間紮紮實實地徒步環島一圈，透過鏡頭將生活在這座島嶼，從事各行各業的眾生百相記錄在相紙之上，有坐在路邊農忙理菜的阿嬤、開爐為友人鑄造農耕工具的鐵匠、修理腳踏車的黑手師傅、在漁港整理漁獲的移工們等，最後成就了攝影集──《這個臺灣》。

「在臺東遇到一位來自瑞士在臺灣待了40多年的修女，她對這塊土地的熱愛與奉獻，和我展開徒步環島攝影的初衷，與臺灣海納百川的精神不謀而合。」所以，選擇將她作為攝影集封面，陳冠安說。

除了咖啡甜點、底片沖洗和攝影課程外，陳冠安還賦予「日染樹梢」空間另一個任務，就是作為創作者傳達理念、對話世界的展覽空間，「像是亞洲大學學生來這辦過攝影展，也有一位剛踏入職場的護理師，帶著攝影作品來此展出。」一如他所創立「日染樹梢」不變的初心，用自己的方式、不同的形式，為底片攝影和傳統黑白底片沖洗推廣注入更多想像和可能。因為，摸得到的畫面對他來說，那份感受與感動才是最真實的。