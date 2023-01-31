【文‧葉志雲】

90歲的資深畫家王守英，人老心不老，精神還非常的好，除了有點重聽及一隻眼睛視力不好之外，身體健健康康，沒有其他問題，年紀雖大，仍可以自己開車載著老伴外出；定居在臺中市太平區的居家生活，簡單悠閒，不是畫畫，就是看書、聽音樂或修剪院子裡的花木，日子過得逍遙自在。 王守英1978 年就獲頒中興文藝獎章（油畫獎） 【圖‧王守英】

90人生淬鍊 受邀大墩個展

2022年12月17日至2023年1月4 日在臺中市大墩文化中心舉行的「王守英90畫展」，共展出46件畫作，都是王守英老師精湛的作品。「王守英90畫展」出版的畫集，總共86件畫作，收錄作品40件未在這次展出之列，特別印在畫冊後半段供人欣賞，希望讓大家看到更多他一生創作的面貌。

王守英的個展次數非常的多，曾在省立臺中圖書館、國立歷史博物館、國立臺灣美術館及臺北、臺中、高雄等地畫廊和日本舉辦個展。今年適逢王守英90歲高齡，受到臺中市政府文化局之邀請，而於大墩文化中心舉辦90畫展。此次出版的畫冊裡，除了展出的作品之外，還多了大家較少看到的早期作品，王守英從自家保存的圖檔中挑選出的作品，甚至有1972、1973年代的畫作，足以領略其半世紀來的創作精華。

為畫提早退休 沉浸繪畫世界

1934年出生於彰化縣鹿港鎮的王守英，從小就愛畫畫，原本考上彰化中學，讀了半年，再報考臺北師範學校藝術科（今國立臺北教育大學）。他說，家裡經濟不好，這樣既可減輕父母的負擔，又能符合自己的志趣，兩全其美。王守英由此踏上了一生無悔的藝術之路，畫了近70年，現在仍以彩筆共舞，快樂地沉浸在繪畫的天地裡。

王守英師範學校畢業後從事教職，原本在小學任教，但他很有上進心，又參加高中美術科教員檢定考試及格，分別在中興中學、大德國中、雙十國中等校任教；王守英對繪畫很投入，雖然教職工作有寒暑假及假日可以作畫，但他志在專業畫家，所以49歲就選擇自雙十國中退休，全心全意地投入繪畫創作。

與友共組畫會 分享具象之美

70年代中期，王守英與倪朝龍、簡嘉助、謝峰生、曾得標等畫家好友共組「具象畫會」，每年舉辦畫展，一連辦了15屆，才彼此分道揚鑣；具象畫會有別於抽象繪畫的畫風，在當時，確實對於中部美術的發展，產生了重要的影響。

觀察王守英的繪畫，幾十年一路走來，都有鮮明的具象風格。他認為，繪畫只要有形，都是具象，而寫實只是具象的一部分，至於如照片一樣的寫真畫法，則非他所好。早在70年代初期，王守英亦曾嘗試過抽象與半抽象的畫法，也實驗過融合水墨、油彩等多媒材的繪畫。但畫了兩三年，王守英覺得自己並不合適，才又重新回到具象繪畫的路線。

王守英在藝壇始終如一的具象畫風，深受肯定。文建會2004年出版的《臺灣現代美術大系》，在西方媒材單元選出被歸類「抒情印象繪畫」的11位知名藝術家中，王守英就是其中之一。

最能詮釋具象畫風內涵的，他認為是2014年他在國立臺灣美術館舉辦《靜觀自然》個展，當時黃才郎館長在序文的描述：「王守英的具象，不在強調客觀真實的再現，也與印象派對光的物理性分析有所區隔，而是消化現代主義繪畫觀念與形式探索，在具象的基礎上掌握造型的簡約與變化，呈現出純粹的內在感受，這些努力讓王守英樹立起另一種典範形式。」最能貼近他的創作理念。 王守英與妻子張佐美都從教職退休 【圖‧張晉豪】

生活尋求美感題材俯拾皆是

至於繪畫題材，則主要為花卉、風景和人物，取材都是日常生活所見。他說，平時作畫，並沒有說一定要畫什麼，只要對看到的景物有感覺，或是被感動到，就會想要用彩筆畫下來，而不會刻意去找特定的題材來創作。

王守英創作的靈感，可把妻兒買回來看似平凡的一束花、一個盆栽，或隨興的以家人為題材，而畫出賞心悅目、動人的畫作。住家在太平國小附近，服務於太平國小屆齡退休的太太張佐美老師，曾經徵求代課同事的同意，課後擔任模特兒讓王守英畫「人物畫」。王守英說，他作畫的原則，就是一個親切感，感覺對了，畫筆自然就跟著感覺走；他的畫作平易近人，是受到歡迎的主因。

色感很好也是王守英令人津津樂道之長處，對於顏色的敏銳度極高，不同的顏色擺在一起，不會違和突兀，色與色間的處理，都能恰到好處，適得其分，因此，整體營造的畫面，色彩調和，自然生動，別有一種柔和感。

作畫不是畫外形，而是把自己受到的感動，經由淬鍊的精湛技法和獨到的色感美學，讓平凡的題材出神入化，展現出不凡的生命力。90高齡的王守英老師豪氣地說：「這支畫筆，只要還能拿得動，就會一直持續的畫下去，畫到生命的最後一刻！」