老派文青廖振富的熱情與執著

【文‧黃慧鳳】

來自阿罩霧的青春少年

霧峰溪底仔簡陋的屋舍旁，廖家父祖日日耕耘著幾分薄田，在這十多戶人家的貧瘠小村，勤奮工作勉強只能讓一家子溫飽，溪旁高大的麻竹叢不論白天黑夜沙沙作響，一如紛擾的人世恩怨，彷彿聲聲扣問：留下，還是離開？遠方臺中市區的萬家燈火一再閃爍，於是廖振富12歲那年隨著母親堅強的意志舉家搬到臺中市區，也同時告別物質匱乏的童年。

萬事起頭難，父母擺攤營生的忙碌身影裡，非公教子弟出身的廖振富以優異的成績考上臺中第一高級中等學校，寬慰了父母的辛勞，應驗了霧峰國中林哲庸老師的預言。這所日治時期由林獻堂等人捐款創立的臺人學校，有楊德英老師溫婉的耐心鼓勵、小說家胡楚卿老師不畏權勢的瀟灑風骨，為青春少年樹立了人格典範，也在廖振富心裡播撒下了文學的種籽。 《老派文青的文學浪漫》獲得金鼎獎優良出版品肯定 【圖‧張晉豪】

臺北城南的春風雨露

1977年廖振富負笈北上就讀國立臺灣師範大學國文系，公費與教職分發保障，成為父母的驕傲，但是他並不以此自滿。

在中國古典文學的涵養薰陶裡，眼見學長們辦系刊、發表創作、進行研究而心神嚮往，早早決定要不斷精進自己，從大學、碩士到博士的學術扎根與觸角延伸，從碩士論文《唐代詠史詩之發展與特質》，到博士論文《櫟社三家詩研究：林癡仙、林幼春、林獻堂》，研究一端繫連著母親娘家「北溝故宮」象徵的古典中國，另一端則是串接起霧峰林家與波瀾壯闊的臺灣史，並且縱橫交織在廖振富成長走踏的臺中生活圈……原來歷史離自己這麼近！

在這座族群不斷移入、融合的小島，被遺忘的歷史不斷地召喚著他，廖振富的文學世界，也由古典中國逐漸接地氣地扎根在哺育自己的土地上，並開展出寬廣的視野。

中年返鄉的深情對話

十年樹木百年樹人的教學工作，在臺中、臺北定點離返的軌道裡，尤記得在臺灣師範大學的教學時光，清晨4點臺中家門前腳踏車齒輪的轉動，是每週北上長途通車旅程的固定聲響，也是兒子童年深刻的記憶。

而每週在臺灣師範大學授課的日子，研究室的書桌是一級戰區，一隅的床墊便成了隨遇而安的居所。2007年廖振富應國立中興大學臺文所徐照華主任的強力邀請回到臺中，一方面考量臺中是臺灣歷史文化研究的重要據點，回鄉更貼近研究的重要場域，一方面也掛心父母年邁身體欠佳、孩子年幼需要陪伴，因此毅然決定返鄉任教，肩負起為人子、為人父的責任，也更能為臺灣文學與文化教育貢獻心力。

教學、研究多年，廖振富出版了《臺灣古典文學的時代刻痕—從晚清到二二八》、《櫟社研究新論》等專著，也榮獲多項學術肯定。曾擔任中興大學臺灣文學與跨國文化研究所所長、國立臺灣文學館館長等行政經歷，深感教職的框限與學術論文曲高和寡的困境，生硬的學術作品讀者相對小眾，即便知識量及歷史性俱足的《臺中文學史》（與楊翠合著），也不是大眾會隨手翻閱的讀本，在進行教育及文化推廣時，若能以較親民方式來推動，社會大眾便可快速吸收並產生共鳴與對話。

因此這幾年，廖振富以老派文青的姿態展現他的文學浪漫情懷，出版《追尋時代－領航者林獻堂》、《以文學發聲：走過時代轉折的臺灣前輩文人》、《老派文青的文學浪漫》、《文協精神臺灣詩》等書，希望以淺顯易懂的方式，讓文學可以向下扎根、向外擴展，連接古今、跨越國際。

廖振富也深諳文史推廣與跨領域合作的必要性，多年來承接並參與了各地的臺灣文史、文化推廣活動，舉凡《當迷霧漸散》、《一代醫人杜聰明》等戲劇、「重返櫟社」音樂會，都有著廖振富積極獻聲的身影，引發了諸多迴響，也在年輕世代的內心埋下種籽。 廖振富獲得臺中文學獎文學貢獻獎殊榮，由黃國榮副市長與陳佳君局長共同頒發。 【圖‧張晉豪】

前人精神火炬的傳承

從臺灣師範大學、中興大學到臺灣文學館，以至於近年的通俗文史寫作，廖振富走踏在前人的足跡裡，考掘霧峰林家、臺中公園、臺中車站、臺中監獄、中央書局、彰化銀行等歷史現場，讓櫟詩社及文協人士的文化啟蒙精神，在城市發出閃閃的螢光，一切原來冥冥之中自有安排。

驀然回首，廖振富慶幸自己當初的奮力追尋，也無悔於這些年勇敢直言，在臺文界的努力，而今年，廖振富榮獲第11屆臺中文學獎文學貢獻獎，正照映著他畢生的浪漫理想，持續與眾多同好攜手前行。