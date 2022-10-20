當文化資產與美食相遇

【文‧邱建順】

臺中擁有豐厚的文化資產，除了編列預算保存維護，「活化」也是重要課題。臺中市政府文化局登錄的古蹟、歷史建築中有的保持原始用途，有些作為教育場域或展場，還有一部分則混搭餐飲服務，利用古蹟內獨有的氛圍情境，結合美食餐飲文化，成為令人難忘的美味印象。

林懋陽故居x馨苑小料理

位在北屯巷弄中的林懋陽故居（一德洋樓），因神岡林家、北屯賴家兩望族聯姻而興建，並見證戰後特殊的眷村文化，特殊的洋樓、三合院與眷村三合一建物，成為近年相當熱門的拍照打卡景點。臺中知名宴席料理品牌膳馨民間創作料理，幾年前創立子品牌「馨苑小料理」，主打人少也能吃的臺菜料理，連續3年受到國際美食評鑑米其林必比登推薦，2022年下半年馨苑小料理正式進駐林懋陽故居，讓歷史建築裡吃必比登美食的美夢成真。

在國立高雄餐旅大學主修中餐的鄭乃綱，畢業後投入餐飲業，到國外工作期間，讓他開始思考：「我的家鄉菜是什麼？」他發現到，外國人對於臺菜的印象，多半停留在蚵仔煎、臭豆腐這些小吃上，而國內的年輕人則把臺菜視為長輩聚會、宴席才會吃的料理。但鄭乃綱認為，臺菜是我國料理的根，也是國人共有的味蕾記憶，因此他下定決心創業推廣臺菜。

臺菜變身精緻套餐

創業之初創意料理與西餐相當盛行，重油、重鹹、份量大的臺菜已明顯與現代飲食習慣脫節。鄭乃綱先從份量下手，讓這些大菜化身為一個人也可以輕鬆吃的餐點，「許多人點餐時不知從何下手，像是點一道魚料理，可能就少吃好幾道菜。」因此他使用300克左右的海釣魚，讓顧客可以毫無負擔的吃臺菜。

馨苑選擇以咖啡代茶也是有典故的，鄭乃綱說明：「在臺灣，咖啡大約光緒年間就有種植，但臺菜大概在日治時期才比較被清楚定義，當時茶與咖啡其實是並存在臺菜中的，國民政府來臺後咖啡文化才弱化，所以臺菜結合咖啡不太算是中西合璧。」為了呈現出飲食與歷史、文化的呼應，馨苑選擇在林懋陽故居開設二號店。

歷史建築裡的必比登美食

馨苑融入林懋陽故居特殊的場域歷史，將三合院區域做為宴席空間，洋樓則為咖啡廳，眷村提供個人餐、多人套餐，透過料理還原臺灣的歷史演進。「份量越少就越難做！」鄭乃綱坦言，要將臺菜精緻化其實頗有難度，像是「芋奶鮮嫩雞骨球」就是鄭奶奶的拿手菜，呈現出十足的農村特色，但傳統上濃稠的質地缺乏視覺美感，因此馨苑特別將醬汁與食材分開處理，讓老臺菜也能有美麗的擺盤。「菠蘿遇見櫻桃鴨」則將重口味的醬燒櫻桃鴨，透過鳳梨的酸甜，降低油膩和較鹹的口感。 「芋奶鮮嫩雞骨球」是鄭乃綱祖母的拿手菜 【圖‧馨苑小料理】

鄭乃綱認為，歷史建築與美食混搭的優勢在於，拉長遊客在場域停留的時間，也增加民眾前往參觀的誘因，讓文化資產不只是保留，還能賦予新生命，做到真正的活化使用。馨苑小料理努力在歷史建築維護和商業營運之間尋找平衡點，並在料理上持續的精進，獲得國際級美食評鑑的肯定，讓更多人看見臺菜的美好。

牛罵頭遺址文化園區x本一艸堂 本一艸堂的建築原為軍舍 【圖‧本一艸堂】

走進清水的牛罵頭遺址文化園區，「本一艸堂」就坐落其中，門口以漂流木做成的招牌，如同離家15年，經歷17次搬家的蔡沛瑄，最遠漂流到新加坡工作，最後仍選擇回鄉，凝聚返鄉青年，共同推廣在地文化。

土生土長的蔡沛瑄從大眾傳播系畢業，不過出社會後她的第一份工作選擇進入餐飲業，就此開啟她持續至今的餐飲生涯。在北部甚至出國打拚，蔡沛瑄從沒想過返鄉這件事，直到2016年的霸王寒流，父母身體微恙，此時一位長輩問她：「做服務業那麼多年，每年都為別人的爸爸過生日，那自己的爸爸呢？」這個問題讓她毅然決然回到清水老家陪伴雙親。

從零開始返鄉創業

因為人脈和資源都在北部，剛回家鄉的她對前途一片迷惘，一直都擔任員工的她決定創業打造自己的生活。起先在市集擺攤，販賣現榨的新鮮柳橙汁，並以「可可看世界」品牌開始代理進口橄欖油。接著在市集攤友的介紹下，得知牛罵頭遺址文化園區釋出空間尋找合作廠商，便積極準備，順利在2021年3月進駐園區，店名從萬物為「本」、始終如「一」、「艸」木眾生、齊聚一「堂」各取一字，串起他們的核心理念。

蔡沛瑄結合海線在地小農種植的蔬果、生菜、五福圳米等，創作出一道道有故事的用心料理。像是「淚流滿面咖哩飯」其實源於引領她進入餐飲世界第一位老闆的拿手菜，這位老闆生病過世後，大家因為思念而希望重現這份味道，試吃時當初一起工作的夥伴們淚流滿面，而這份想念也隨著料理延續了下來。此外，蔡沛瑄正在研發「大肚王國最後一道鹿肉料理」，希望從料理，呈現出大肚山的歷史軌跡。 本一艸堂選用清水在地食材製作料理 【圖‧本一艸堂】

致力推廣在地文化

針對園區裡的亮點，蔡沛瑄的團隊還製作了360度的環景實境網站，「園區白天生態豐富，入夜後夜景優美，還可以看到有日治時期的清水神社留下的犬、石燈籠，以及國民政府來臺後在此建設軍事基地所留下的軍舍、甚至是戰車走道，曾有在這裡當兵的大哥說，他以前就睡在本一艸堂的廚房位置。」蔡沛瑄如數家珍，也認為在園區裡創業，讓她開始反思、爬梳人生一路以來的體悟，「若我當初選擇去市區擔任別人的員工，可能就沒有這些思考的時間了。」

雖然因為安全考量的場地限制，導致營業時間較短，不過本一艸堂晚上時段選擇以私人招待所的方式呈現，採預約制，只要6人以上即可包場。客人盛讚不輸米其林推薦的用餐體驗，本一艸堂餐點上備受肯定，此外也積極推廣食農教育，舉辦市集、論壇以及在地青年的聚會，讓園區不只是歷史文化的教育場所，和集合了美食、青創、在地農特產等元素，讓牛罵頭遺址文化園區成為一個充滿活力的文化基地。