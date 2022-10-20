靈感匯流 混搭無極限

【文‧張晉豪】

臺中的文化亮點不只豐富的歷史建築，跟生活息息相關的店家、飲食甚至信仰，都在這座城市形成了獨具風格的文化樣貌。2022年的「創意台中」特別找來多個設計師品牌，與中區老店、臺中市傑出演藝團隊以及傳統美食跨域創作，進行一連串的激盪、改造，臺中因為創意，迎來嶄新樣貌。

GAUTEx九天民俗技藝團x顏振發

用「十年一刻」來形容GAUTE這次在創意台中展示的「Peerless Artisan」系列，可說是一點也不為過，在品牌邁向十週年之際，GAUTE選擇抓緊自己的根，吸收這片土地的精華，幻化為一套套展現在地文化的絕美西服。

讓世界看見臺中

擔任GAUTE打版裁縫師兼主理人的李聲浩（Lee）從實踐大學時尚系畢業，他選擇回到家鄉臺中，與共同創辦人劉漢政創立自有品牌「Gaute Bespoke」。在不到7坪大的工作室內，李聲浩與夥伴一針一線穩扎穩打，短短幾年內就擁有臺中、臺北兩間門市，並獲得世界級的肯定，包含已故籃球巨星Kobe Bean Bryant、金曲獎最佳專輯製作人李權哲、全球百大名廚江振誠等各界頂尖人士，都選擇穿著GAUTE的西服，出席重要活動，成為服裝界的臺中之光。

位在南屯區大容東街楓樹腳溪畔的臺中門市裡，GAUTE品牌3位創始者共同發想出這次的聯名創作，Peerless Artisan系列集結了臺中傑出演藝團隊九天民俗技藝團，並邀來國寶畫師顏振發共同創作。「陣頭文化中的『官將首』就來自臺灣，是我們特有的民俗文本。我們想要用西服講臺灣的故事，因此特別聚焦在『宗教』，民俗信仰本身就非常具有在地特質。」GAUTE曾為九天團員訂製西裝，這次再續前緣，將九天使用的官將首符號及形象，設計出原創圖騰。

越在地的越國際

過程中李聲浩發現圖樣呈現在服裝上似乎過於搶眼，「由創始者之一的 Yiwen轉換為完整系列畫作時已歷時將近兩年，途中我們不惜打掉重練，全盤重新來過只為更能傳遞出三方的價值。」GAUTE找來以繪製電影看板聞名全球的顏振發老師，將圖騰重新詮釋，終於達到他們想要的呈現。接著他們找到高雄的手工電繡老師傅，花費1個半月的時間，才將14樣訂製單品的圖樣刺繡完成。

集結傳統裁縫、民俗技藝、手繪畫師以及手工電繡，Peerless Artisan橫跨不同領域，展現出匠師們的別出心裁，GAUTE希望藉由這次的創作歌頌臺灣文化價值的重要性，並且讓大家可以關注到在地之美，過程中真摯地將三方的創作靈魂與生命力賦予至作品，絕非單純冠上名字的聯名，在跨域混搭中創造出新高度。

執作設計x蕭百草店 執作設計將花磚與青草元素融合 【圖‧執作設計】

執作設計由來自豐原的林宜蓁擔任設計總監，曾獲2017年IF Design包裝設計獎、第12屆亞太設計年鑑ASIA-PACIFIC DESIGN、2016年金點設計獎及2014年國際藝術協會IADA互藝獎平面設計類優秀獎等獎項肯定。曾到臺北念書，畢業於國立雲林科技大學視覺傳達設計研究所，林宜蓁於2014年選擇回到臺中，在臺中文創園區創業開設工作室，第二年再參與摘星計畫，進駐審計新村，以接案維持生計。

想為臺中帶來好設計

因為曾有立體書製作的經驗，執作設計參與「創意台中」的補助案，設計了臺中糕餅文化立體書《好喫！台中特色下午茶書》，讓臺中引以為傲的糕餅「躍然紙上」。參與這次計畫的過程中，工作團隊初次接觸到臺中市政府文化局，認識了許多在地的文創工作者，並燃起「帶給臺中更多好設計」的使命感。「在臺北與雲林生活期間，我發現有許多當地的文創業者或設計師，都努力將地方意象植入作品中，我相信臺中也可以！」林宜蓁說。

參與今年「創意台中」的「混搭台中」計畫，林宜蓁一眼就選中舊城青草街的蕭百草店。蕭百草店又稱瑪露蕭青草店。創始人劉淼夫婦，原是挑著擔子沿街叫賣青草藥材的小販，後來落腳於成功路90巷口，成為固定攤販。蕭百草店的創辦人蕭綢38歲接下公婆的店，之後再由第二代接手，營業至今已有75年左右時間。林宜蓁認為青草街給人較陳舊的感覺，但蕭百草店卻有意願合作改造，十分難得。

當傳統花磚遇上青草

林宜蓁提出了3款風格，其中以傳統花磚結合青草意象的款式，受到了店家的青睞，接著將運用這款視覺進行整體店面設計，並在今年「創意台中」活動中展示成果。目前由第二代經營的蕭百草店也趁著這次的合作將品牌翻新，加入新的營業項目。林宜蓁說，因為對方有意願和具體想法，過程十分順暢，非常期待新視覺能夠帶給老店新生命。

同時負責今年「創意台中」—「混搭台中」展間設計的林宜蓁分享，這個活動就像是個「飾物間」，民眾可以透過活動，具體看見文創進入日常生活的樣貌，減少文創的距離感。創業第7年，執作設計擁有豐富的跨域經驗，例如去年中秋節，她就與知名糕餅業者合作月餅包裝，甚至連餅模都由他們發想，再陸續與製模師傅、製餅師傅討論調整，「跨域一個很棒的點，就是能互相了解到彼此的專業！」林宜蓁也希望未來有更多品牌合作機會，若能夠從無到有親手打造一個品牌的視覺，將會是很難忘的體驗。

茆台灣x麻薏 茚台灣將中部人的夏季回憶麻薏融入印花 【圖‧茆台灣】

茆台灣是國內原創的印花設計品牌，設計師皆是在臺中求學、生活的在地人，這次的「創意台中」他們以臺中人共同的味蕾記憶麻薏，作為靈感發想創造印花，並把這些圖樣融合到服裝上，迸發出跨界新時尚。

把臺中人回憶變印花

2016年創立的茚台灣，用精心繪製的印花，從設計、色彩層面呈現個人意志與在地文化，在人心難以安定的現代社會中，試著用這些圖樣為生活增添趣味。這次的麻薏印花，就是前團隊夥伴從以往總是被視為副產品的麻薏作為主角，進行發想設計。

麻薏源於黃麻，過去曾是中部地區大量種植的經濟作物，尤其以臺中南屯一帶最為興盛。黃麻用來製作麻繩、麻布，剩餘的嫩葉則經過去梗、搓揉等過程，成為中部民眾夏季的一道湯品，有些人會加小魚乾、地瓜，還有人與秋葵一起拌煮，苦甘濃稠的口感，無論熱熱喝或放涼了喝都別有一番滋味。

因為創作更認識臺中

首次參加「創意台中」的茚台灣，這次的作品就把麻薏三寶：麻薏葉、地瓜、小魚乾加入印花中，創造出「麻薏小黃花」、「小學生小魚乾」和「番薯島」三款設計，並由曾到法國學習服裝設計的夥伴，將圖像融入織品中，創造出令人驚豔的服裝。

團隊在這次的發想過程中，更意外激發了創作臺中山海屯各區代表印花的發想，以象棋為概念，將各地的獨特意象融合市花「山櫻花」，打造出一個個可愛風格的印花，「其實我們也沒想到這次參加創意台中，竟然刺激出新的作品誕生，也讓我們更加認識臺中了！」團隊獲得了意外的收穫感到非常欣喜。

近期台灣正緊鑼密鼓地積極研發新印花，除了「走走台中」意象印花，還有Lucky5系列，結合壽、富、健康、福、平安5種祝福，布料使用通過SGS/OEKO-TEX認證的墨水印製，且搜集了許多父母親的使用經驗開發出一系列的嬰幼兒用品，讓孩子們在祝福中安心成長。未來也希望將印花應用在更多服裝類產品上，從印花中傳遞文化、創意中發展文創。