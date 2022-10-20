點廢成金 火煉中的無限創意 廖述昌

廖述昌從事文創工作已近40 年 【圖‧陳俊宏】

【文‧陳俊宏】

臺中的文創推手廖述昌，浸淫藝術領域40載，引進各國工藝、藝術作品，也將國內創作者推上世界舞臺，更曾擔任臺中市文創推動委員會委員多年。今年「創意台中」他策畫的《火煉創生》展覽，讓文創與產業不期而遇，拋出雙方合作的無限想像。

為空間找尋美感

出生於大甲，祖父還曾擔任大甲郵局局長，廖述昌歷經衛道中學、臺中一中，從東海大學企業管理系畢業後，卻一度去臺北賣起便當。20多歲結婚時，父親為他準備了一間頂樓加蓋的鐵皮屋當作新娘房，為了布置空無一物的牆面，他購入幾幅路邊聾啞畫家的畫作，卻意外嗅到商機，毅然決然回到臺中創業。

「我的初心很簡單，就是希望給空間一份美感。」廖述昌26歲一頭栽入藝術領域，從經營複製畫與家飾用品開始，積極引進全球各地的作品，也跨領域與室內設計師、建築師合作，讓藝術走進日常生活中。1999年到德國法蘭克福參展期間，被飯店漲了5倍的房價嚇到，他突然靈機一動：「我們總是被動地去購買作品回國，甚至被大賺旅費，為何不主動將臺灣的作品推出去呢！」因此筌美術品牌正式成立，年年參與英、法、日等國的展覽，直到2020年疫情爆發才回到國內，並開始思考能為家鄉臺中做些什麼。

為產業注入創意

曾任國寶藝術家陳庭詩生前最後10年的經紀人，廖述昌因此時常奔波於陳庭詩晚年的居住地太平，發現當地遍布工廠，這些基層中小企業囊括車床、洗床、雷射、翻模等工作，因此可以在太平看到一臺小貨車載著零件，到各個工廠加工、組裝的情形，這樣的產業鏈串起了臺灣聞名於世界的精密工業。 《火煉創生》搭起產業與文創之間的橋梁（圖為谷同金、台華精技之作品） 【圖‧陳俊宏】

而且不只太平，南屯、神岡、豐原等區都有這樣的聚落。廖述昌深入了解後發覺，各家工廠所生產的零件或加工技術，其實都有藝術介入的可能性，因此他開始思考如何讓「美感」進入，提升整體的產業價值。

他和老闆們一同絞盡腦汁，把製程中的廢料或是無法出貨的瑕疵品，轉變為藝術作品，或是生活中可使用的手機架、花器，甚至引擎中的銅線還能變成社區DIY活動的道具。廖述昌也觀察到，許多年輕一輩的文創工作者，不知道臺中有如此多資源可以運用，反而跑到北部甚至國外的網拍平臺尋找素材，因此他希望透過這次創意台中展出的《火煉創生》，搭起產業與文創之間的橋樑，「老一輩的中小企業老闆在尋找可能性，而年輕一輩的創意工作者則缺乏相關資源，因此《火煉創生》不是一場成果展，而是拋出雙方合作的契機。」

參與各國大大小小展覽，廖述昌看到許多城市會利用展會，呈現自己的「城市品牌」，因此他也期許自己，能為臺中有所貢獻，利用多年經驗，讓文創在這座城市更加蓬勃發展，「創意台中已經是個很棒的品牌了，大家一起共襄盛舉，相信能使臺中這座新舊融合的多元城市，讓更多人看見無限的可能性！」