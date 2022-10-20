歡慶通車百年 海線熱鬧非凡

【文‧陳君榜】

臺中是座擁有山線、海線及高鐵3條鐵路貫穿的城市，其中海線鐵路於1922年10月10日全線通車，今年剛好屆滿100年，臺中市政府文化局展開一連串活動，一同為這條百歲鐵道慶生。

因滯貨事件而生

1908年縱貫鐵路最後一哩路──臺中的山線完工，終於達成日本政府全線通車的目標，但山線啟用後卻面臨第一次世界大戰帶來的運輸需求大幅提升，山線鐵道坡度過陡的問題浮上檯面，造成了全臺貨運大亂的「滯貨事件」。日本政府為了紓解堆滿臺中車站的貨物，決定興建海線鐵道，歷經波折與耗時4年的工程，終於在1922年10月全線通車。

海線全線91.7公里，與山線分別在竹南站與彰化站交會，臺中轄內共有追分、大肚、龍井、沙鹿、清水、臺中港、大甲、日南8座車站，其中追分、日南兩座木造車站皆指定為市定古蹟。海線不單單是負擔了貨、客運的運輸，更扮演區域平衡的重要角色，西臺中因為海線鐵路的關係，形成多個街區及車站周邊生活圈，讓臺中擁有比其他西臺灣各縣市更均衡的地方發展。 日南站是海線由北進入臺中市的第一站 【圖‧張晉豪】

歡樂活動慶百年

為了慶祝海線通車百年，臺中市政府文化局在10月安排多場活動，包括臺中市文化資產處規劃海線古蹟巡禮活動，於10月11日在日南車站及清水車站，上午9點30分至11點30分，各舉辦二梯次的解說導覽，引導民眾更加了解這兩座古色古香的車站裡，還藏有哪些故事與細節。

臺中市立圖書館從10月1日至30日，在烏日、大甲、大安、沙鹿文昌、梧棲、清水、龍井、大肚分館8館同步辦理「驛遊未盡 海線的歲月軌跡」主題書展，以及精心安排海線鐵道閱讀文化講座，邀請知名作家劉克襄、李長青及大甲文史工作者張慶宗，讓民眾透過閱讀及聆聽，了解臺灣鐵道文化、歷史，並跟著文學、旅行，穿越時光，遊歷鐵路風景，看見海線鐵道的獨特與記憶。

另外，文化局也特別選在10月11日，於日南車站邀請街頭藝人現場演出，展現海線熱情與活力，並在10月舉辦社區文化、特色農產等創意市集，推廣在地文化的同時，也以歡樂的氛圍為百歲的海線慶生。