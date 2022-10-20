探訪廟宇與河邊洗衣場

【文‧張連宏】

時間的洪流下，故鄉的景致正一點一滴的改變，稍縱即逝的回憶，唯有以文字和鏡頭記錄，讓記憶的場景得以回顧，城市的發展脈絡得以爬梳。本期邀請到旅日攝影師張連宏，以豐富的拍攝經驗，記錄下臺灣已日漸消失的河邊洗衣場文化，以及家鄉的信仰場景。按下快門，對故鄉的眷戀映入眼簾。

凝聚社區的盛會

一年一度的大拜拜，廟前有布袋戲或歌仔戲等演出，居民辦桌邀集親朋好友來家作客，當時認為客人越多越有面子，許多人就算沒有錢也要「標會仔」來請客。當天每個巷道都擠得水泄不通，彷彿全豐原的人都擠進庄內，顯現出「庄腳人」的熱情與好客。可惜隨著時代變遷，在地人移居、外地人搬入，每年大拜拜的請客習俗就漸漸淡化到幾乎消失了。

萬年宮已有50多年歷史，記得是在我小學五年級時開始建造，每當下課或假日都會去觀看施工情形。當時不懂那是什麼工藝，只覺得師傅阿伯們好厲害，在艷陽下爬到高高的屋頂，用剪刀將玻璃剪成一片片黏在水泥上，沒幾天就成了龍鳳。還有一位師傅用水泥捏出人物與動物的形狀，等水泥乾後再彩繪出栩栩如生的立體人物。

獨有的信仰美學

退休後回到故鄉或是旅拍時，總會對廟宇的屋頂藝術特別關注，到了2021年底拍攝文化部文化資產局在臺中舉辦的「藝湛登」授證會活動，介紹了剪黏藝術大師陳三火，大家熟悉的大甲鎮瀾宮、北港媽祖廟、豐原慈濟宮等處都有他的大作。

還有一位泥塑藝術大師杜牧河，他出身捏麵尪仔（捏麵人）家族，將此技藝延伸到廟宇，唯一不同的是捏麵人是先將顏料加入麵糰拌勻顏色、捏造成形，廟宇則是先捏好成形後再彩繪。至於萬年宮的剪黏和泥塑作品是否出自國寶級藝師之手？經我採訪多位耆老，皆說當年參與的長輩都不在了，似乎已難以考證。

一旁的「萬選居」在2003年2月登錄為歷史建築，也是非常吸引人的景點。萬選居早期我們都叫「張厝」，每當春節時庄內的人都會聚集在庭院廣場放鞭炮、彈彈珠、尪仔標，還會聚集一些打香腸、賣鳥梨仔糖、棉花糖、麥芽糖等小攤販，可惜這種溫馨的故鄉情景已不復見了！

洗出濃濃人情味

鄉鎮村落裡更有故鄉情懷的景致，就在河邊洗衣場。農業年代灌溉用水道穿越鄉間，附近居民建造簡易的蓄水引道，用來洗農具、作物以及洗衣。當時庄內曾經去戲水過的洗衣場就有9處，有一處叫「井仔腳」，早期是庄內最乾淨的湧泉水洗衣場，當時還沒有洗衣機，民眾家裡有自來水的也很少，因此生活用水都會到井仔腳挑水回家，再倒入大水缸備用，自來水普及後已看不到這些畫面。 南勢溪支流的洗衣場有著大榕樹成為天然遮蔭 【圖‧張連宏（旅人攝影家，曾旅日從商，擁有30年以上攝影經驗。）】

921大地震發生後，自來水管破裂造成一段時間無水可用，當地人好心築起一座洗衣場，讓附近庄民們可以使用。之後又有善心人士出錢出力，將河床舖上水泥，裝上擺放衣服的水管，並加蓋遮陽屋頂，甚至還有從外地騎車來洗衣的人。好奇地問他們為什麼喜歡來這裡手洗衣物，不是丟到洗衣機就搞定了嗎?她們異口同聲說，手洗過就會愛上這個過程，可以免費用水兼運動，而且又可以跟大家談天說地，有如生活趣事的情報交流中心。

沙鹿的母親之河

旅拍中發現在沙鹿區南勢溪（位於大肚山西側）有處保留完整的古早河邊洗衣場，其水源來自天然湧泉，生態也保持很好，是很多小學的校外教學必到之處，夏季也有不少家庭前來戲水。據說這處水源從4,000年前便有人類活動蹤跡，終年供水穩定，尤其臺中地區冬季及春季幾乎沒有天然降雨，沙鹿居民食用、飲用、洗衣、清潔、灌溉等用途，皆仰賴南勢坑溪的水源。南勢溪是一條湧泉溪，也是沙鹿的「母親之河」，長久以來提供居民日常需要。 南勢溪的洗衣場仍有不少民眾前來使用 【圖‧張連宏（旅人攝影家，曾旅日從商，擁有30年以上攝影經驗。）】

另外一處洗衣場是在南勢溪的支流，靠近龍山國小的對面，由當地好朋友帶路，就在一棵天然遮陽的大榕樹下，是很有古早味的河邊洗衣場。聽當地人說，早期的河水清澈見底，後來附近住家、工廠漸多，附近的居民都會在工廠上班前來洗衣服，所以早上8點過後就不見人影。

我造訪全臺多處古早河邊洗衣場，曾問過一位阿婆，這麼多衣服是全家人的嗎？阿婆說:「只有老人家的啦，有問過媳婦有要洗的嗎？拿來阿母幫你們洗。結果，年輕人回答，還是洗衣機比較放心啦，擔心河水沖洗不乾淨，衛生上真的沒問題嗎？」這就是令人感觸最深的，因為隨著工商業發展，廢水排放導致河流汙染漸漸嚴重，要看到社區眾人邊洗衣邊聊天，充滿鄉村濃濃人情味的生活情報站景象，似乎只能隨著回憶，接受它在時代的巨輪下漸漸消失了。