清水眷村文化園區第三屆駐村藝術家進駐

【文‧陳貞利】

清水眷村文化園區是全國唯一擁有考古遺址和聚落建築群雙重文資身分的眷村，其前身「信義新村」是空軍後勤的眷舍，地下則為中社考古遺址。在特殊的空間紋理下，港區藝術中心自2020年起首度徵選藝術家進駐，廣受各界好評。

現地創作 各展創意

今年以「現地創作」為主題，徵求前衛、新銳具實驗性並能突顯藝術家個人識別性的創作計畫，由3位藝術家和2組團隊脫穎而出。進駐藝術家莊博雅畢業於大葉大學視覺傳達設計學系，自2010年起為聯合報繪製副刊插畫至今，插畫別名為甘和栗路，本次提出「家書郵局」概念，取材眷村以郵票造型一天一畫，邀請民眾參與創作，用承載期待與思念的家書概念，記錄眷村記憶。 藝術家莊博雅自2010年起為聯合報繪製副刊插畫至 【圖‧莊博雅】

來自日本的宇田奈緒，目前就讀臺南藝術大學藝術創作理論研究所博士班，她希望以外國人的視角，透過訪談尋找遺失的清水眷村家族史片段，並以影像作品做紀錄；而擁有豐富國外駐村經驗的藝術家李燕華畢業於臺灣藝術大學美術系，並取得美國達拉斯大學藝術碩士及北伊利諾州立大學藝術碩士，曾獲得多次國際獎項，她研究創作家計畫系列近10年，本次將創作清水眷村篇，探究「家」在清眷的本質。 來自日本的宇田奈緒，以外國人視角尋找遺失的清水眷村家族史。 【圖‧宇田奈緒】

團隊創作 創意碰撞

來自彰化師範大學美術系研究所及高雄師範大學美術學系的「夜間飛行者」藝術團隊，由劉文韜、柯頌葳、宋孜穎、李翊如和賴盈如共同組成，創作能量充沛，以複合媒材結合清眷歷史文化內容創作，也透過辦理藝術工作坊，將藝術與美感帶入眷村。另外還有來自東海大學美術系研究所的陳麒文與王崧合雙人組合，以各自擅長的膠彩創作與新媒體技術互相結合，在眷村場域重塑想像中的平行世界。 夜間飛行者由彰化師範大學與高雄師範大學成員組成 【圖‧夜間飛行者】 王崧合(左)、陳麒文(右) 二人以各自擅長的媒材將膠彩與新媒體技術相結合 【圖‧陳麒文與王崧合】

藝術家進駐期間除了開放工作室外，也不定期推出藝術手作工作坊及交流座談會，並自10月1日至10月30日辦理創作成果展演，歡迎大家穿梭園區內的幽靜巷弄，走進眷舍體驗美好時光，同時近距離與駐村藝術家們互動，感受藝術家進駐清眷後所迸發的靈感光芒。