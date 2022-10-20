【文‧葉志雲】

一輩子鑽研染織工藝的藝術家陳景林，苦尋臺灣天然染色經典代表色20多年，今年8、9月首次整理篩選，在臺中市纖維工藝博物館（後文簡稱纖博館）由他策展的《交響與共鳴—臺灣天然染色文化意象展》，推出64種足以代表臺灣文化意象的天然色彩，透過各式手工藝品展示，讓觀賞者大為驚豔，無不讚歎臺灣天然染色的色彩竟然如此的豐富美麗！ 陳景林將天然染織融入生活，並昇華為藝術創作。 【圖‧張晉豪】

天然染色彙集成冊

陳景林的臺灣天然經典代表色覓尋之路，源起於1998年，他和太太馬毓秀共同接受原臺中縣立文化中心（今葫蘆墩文化中心）委託，進行臺灣常見植物染色的研究，並於2001年出版《大地之華—臺灣天然染色事典》上下兩冊，開創推動臺灣天然染色研究與應用風氣。

後因原著絕版多年，纖博館乃於2021年委請陳景林夫婦再次增修內容，耗時兩年完成，被視為介紹臺灣天然染色、植物染材與工序最重要的寶典，同時建立起臺灣色彩資料庫體系，備受中、韓等國的重視，亦奠定陳景林在臺灣染織工藝界大師級的地位。

陳景林採集的臺灣染色植物計有126種，而每一種植物染料又可產生單、複方，因此交叉融合出的顏色非常多，加上結合礦物性與動物色素，調配的色彩極為豐富。2001年建立的色彩資料庫就有1,500多個色卡，時至今日，早就超過2,000個以上，再從中挑選出可以代表臺灣的天然經典色。

染出共感臺灣色

他認為，挑選臺灣經典代表色的腳步，不能太快，一次全部推出反而無法聚焦，所以學習日本做法，在這次展覽中先發表64種，每一種色彩並非單一顏色，而是由多種配方調配而成，都有不同的色階，非常的細膩有層次。他預計兩年後，將在纖博館接續推出另外精選的36種天染色，一共湊足100種臺灣經典代表色。

陳景林此次推出的64種臺灣經典色，力求與在地結合，特別強調「都是土地上容易看得到的色彩」，並以眼睛可見的實景實物取名，諸如：西瓜紅、豆沙紅、蓮花紅、香蕉黃、木瓜黃、油菜花黃、稻綠、湖水綠、茄紫、芋紫、晴空藍、遠山藍、水藍、水泥灰、鴿子灰、斑鳩灰等，每一種色名，大家都可共感共知。

工藝之路貴人相助

陳景林的染織工藝之路，充滿傳奇色彩。老家在彰化縣社頭鄉清水岩，兄弟姊妹眾多，家境清寒，只靠做粗工的父親四處打零工維生。他於1956年在南投水里出生，小學六年級時母親因病過世，國中二年級回到社頭，雖然喜歡畫畫，但家中並沒有財力讓他找老師學畫。所幸，進入員林高中後，碰到熱情有愛心的美術老師李惠正，利用週六義務指導，雖然真正習藝才一個學期，但對於他往後走上美術之路有著很大的影響。

陳景林當完兵後，考進他心目中的首選國立臺灣師範大學美術系夜間部，靠著半工半讀自立謀生，曾經做過外務員、收帳員、瓦斯推銷員、小學代課老師等工作。幸運的是，教授素描的導師劉文煒的太太也是社頭人，住在陳景林老家隔壁的朝興村，他鄉遇故知格外親切，受到劉文煒老師的特別照顧，介紹他學習西畫裱框，大三就到幼獅出版社擔任美編，大五時，更到復興商工美工科任教，後來轉到南山商工，29歲就當上美工科主任。

訪查田調成果豐碩

美術系畢業後，陳景林想繼續進修，但苦無相關研究所，也沒有經濟能力出國留學，當時臺灣省手工業研究所（今臺灣工藝研究發展中心）辦理暑期染織研習，一心上進的他把握機會，雖僅一個月，幸運獲得編織工藝前輩婁經緯老師賞識，帶領他進入歐美也剛起步的新型態藝術領域。1984年，陳景林和另一半馬毓秀都投入婁經緯老師在臺北的編織工坊，一待便是6年。

在這期間，陳景林為了解編織工藝演進過程，深入原住民部落考察，發現民間織作工藝沒落、斷根嚴重，促使他決定前進更原始的雲南貴州地區作田野調查。從1989年開始，陳景林前後花了10年時間，深入雲貴山林，在幾近原始的部落發現，許多少數民族服裝及刺繡保留的編織工藝，比想像中還要來得豐富；也因此機緣，陳景林連續兩屆獲邀和許多知名工藝家參與故宮博物館舉辦的「從傳統中創新」臺灣工藝大展，是當時最年輕的參展者。

傳承染藝走進生活

在雲貴地區的田野調查工作於1999年結束，他期許自己在千禧年能創立一個染織工坊，希望對臺灣的染織工藝有所貢獻，於是和友人在臺北市木柵考試院附近找到一棟別墅作為基地，從2000年開始籌備，於2003年共創「天染工坊」，初期以教學為主，致力推廣天然染色，總共開辦了35個班，培育不少染織人才。

天染工坊2007年從臺北搬到空間較大的中興新村，由陳景林與妻子馬毓秀共同主持，重新出發後以設計開發服裝、居家佈置及圍巾飾品等生活化產品為主，並積極拓點行銷，目前在五星級飯店和藝文中心等單位共設有20多個文創據點。雖然這兩年多來備受疫情的衝擊，以致影響天染工坊到草屯平林闢建更大園區及種植植物染材的計畫，但推廣臺灣染織工藝的初心，仍堅定前行。