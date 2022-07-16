探索不一樣的大甲 微笑光之旅

【文‧陳俊宏】

學校除了是教育單位，有沒有可能成為串聯地方產業、社區發展甚至歷史文化的角色？大甲高中美工科師生團隊與轉型城鎮協會共同完成的「微笑光之旅」，就透過在地產業、店家或返鄉青年的串聯，打造一條深度且有意義的文化旅行，一起跟著他們的腳步，探索不一樣的大甲吧！

契機開啟旅程

美工科在現代並非科系選擇的主流，擔任科主任的林秋萍老師深知這個事實，因此更認為應該要走出去，讓大家看見美工的價值。2019年，黃維靜老師透過友人的引薦提議從在地小農展開食農教育的實驗課程，他們找了7位小農共同合作，由學生設計製作企業識別、包裝與繪本等。

隔年改與廣告設計進行雙學程合作，過程中讓師生學習到與不同領域間溝通互動，重要的是更清楚了解自己的定位與能力。令人欣慰的是，至今都還有小農使用當時所設計的LOGO與包裝，使學生在進入業界前就能獲得作品被實際使用的成就感。這樣的成果也讓轉型城鎮協會理事長陳禎萍看見，主動前來詢問合作的可能性。

雙方聊過後一拍即合，立刻著手進行相關事宜，協會不只負擔學生走讀的費用，更協助學校與許多在地優質店家牽線，店家們都十分肯定大甲高中美工科的理念，大方給予資源。透過各方的幫忙，合作計畫逐漸成形，並定名為「微笑光之旅」。之所以名為「微笑」，其實是因為旅程的移動工具之一設定為微笑單車YouBike，而光之旅則包括以大甲市區與市場探索的「紫金小鎮」，以及橫跨大甲、外埔與后里3區的「綠色忘憂」。

探索紫金小鎮

當人們聚焦在大甲的芋頭和宗教信仰，「紫金小鎮」希望能讓大家看見大甲不同的樣貌，找尋容易被忽視的生活美感。旅途從火車站前老街出發，先在大甲舊城區域開始探索。1827年時，地方仕紳林志聰和林甲城有鑑於治安問題，籌建「大甲石堡」，運用大甲溪畔的鵝卵石建立了城牆與四座城門，今日城門雖已不復見，但仍可從其相對位置，了解到大甲的歷史脈絡。而蔣公路、鎮政路、文武路及鎮瀾街上的老街建築，更能感受到大甲過去發展的軌跡，像是鴻光牙醫老宅上存有過去三和製帽行的英文商號，就是蓆帽業曾在大甲盛行的證據。 市定古蹟外埔黃宅是融合中、西、和式作法之洋樓 【圖‧林秋萍】

除了街道的巡禮，旅程也拜訪了許多店家，包含1946年起家、中國福建惠安縣來臺的永珍餅店，青年創業的純粹綿綿冰、來初島呼與肆序商行，以及1972年創業的美洲冰室。此外也深入大甲區民生採買的中心樞紐第一市場，與阿城雞肉、順伯粉腸、大甲城燒餅與福生青草行等攤商互動，其中丸洲魚丸1930年代經營至今，見證了大安港的興衰。還有木雕工廠變身的龜鶴塘、漆藝家廖勝文的鐵山漆坊，結合藝文展覽的咖啡店老家生活空間。

紓壓綠色忘憂

「綠色忘憂」則透過在地企業野寶科技、巨大集團贊助的電輔車，進行跨越3區的中長途走讀行程。行程中拜訪野人小築，店內原本是咖啡店，2樓經過整修，從今年4月起開始營運書店，成為甲安埔第一間獨立書店。接著路過鐵砧山腳旁結合中西和式的許宅及登錄為市定古蹟的黃宅，兩幢老屋都擁有許多故事及細節。騎著車肚子餓了，就到經營了25年的米修廚房和料多實在的外埔肉粽，還有青年創業的耕水食堂。

去年完工，被譽為「小白宮」的臺中市立圖書館外埔分館，這次也特別與光之旅合作，展示了同學們走讀的成果與作品。另外深受民眾們喜愛的百年歷史建築月眉糖廠、臺糖無患子森林形成的龍貓隧道，也全都收錄進綠色忘憂行程當中。其中的忘憂谷九景包含了曾是偶像劇場景的忘憂巴士，臺灣少見祭拜「河神爺」的河神廟，以及有著趣味傳說的金仔坑等景點，「我在大甲教書那麼多年，因為這次行程安排才發現忘憂谷有那麼多美景！」這趟旅程讓師生都重新認識了這片土地，也希望邀請更多民眾實地走訪，探索不一樣的大甲。 臺糖的無患子森林被譽為「龍貓隧道」，幻境般的景色吸引許多遊客前往。 【圖‧林秋萍】

微笑光之旅未來將有更多深度體驗，預計跟返鄉的服裝設計師品牌EMORA與老街僅存的布莊合作，或者運用同學的美工長才協助整修店家、推廣小農品牌，彰顯店家價值的同時，也讓大家看見大甲學子們的無窮潛力。歡迎民眾跟隨微笑光之旅所規劃的路線，來場大甲深度文化旅程，細細品味這座小鎮的生活美感。