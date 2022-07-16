【文‧蔡金鼎】

豐原，古稱葫蘆墩（Haluton），日治時期始稱とよはら（Toyohara豊原）。300年前先民開墾的這一片「豐葦之原」，我們就從新舊融合的名稱開始，在一處處歷史地景中，探索一座具有文化與質感的城市。

回味：葫蘆墩媽慈濟宮

廟宇往往是探索移民社會文化的起點，聚落的信仰中心（庄頭廟）更是認識一座城市與聚落的起點，許多媽祖的傳說總與觀世音菩薩有關，慈濟宮也不例外。19世紀初，唐山僧人的觀音香火建成媽祖廟，象徵移民安居樂業的和樂景像，媽祖廟就見證這一段「廟埕漸成小市」、葫蘆墩成為臺中盆地重要聚落的過程。

20世紀初廟宇重修，象徵日人統治以後的「國泰民安」，修繕總理張麗俊（1868-1941）匯集一流匠師於一堂，包括交趾廖伍、彩繪劉沛、石雕辛阿救等人，從廟堂棟對、壁堵、水車堵等的書畫文字與交趾，再抬頭遠望廟頂乾坤的「蟾蜍」與「憨番」，直至今日，滿室盡是詩詞書畫的慈濟宮，不僅是豐原人的信仰中心，更是一座藝術殿堂。走入廟堂，映入眼簾的香煙裊裊，祈福的不只是長者，還有打扮時麾的紅男綠女，回味300年來一直守護這塊土地的豐原媽祖宮。

品嚐：葫蘆墩市集

聚落的發展總是挨著廟宇與市集，午後的慈濟宮廟東總會傳來陣陣香味，排隊的人潮絡繹不絕，就為了網紅半邊天的碗粿、肉圓、鴨血、麵線、菱角酥、蒜肉飯、清水米糕等料理，平民美食總有人喜愛，幾個銅板就可以滿足人們的味蕾；我們要談的當然不只是美食，國民政府來臺的百萬軍民，有一部分因陋就簡在廟埕住下來，一直到1965年廟宇重修入火安座，廟埕的攤販就此安置到廟東而成就今日夜市人潮，每隔20年的建醮大典也持續至今，2024年適逢300年歷史建醮大典，屆時又將是一場地方盛事。 廟東夜市的菱角酥等美味小吃遠近馳名 【圖‧張晉豪】

除了令人垂涎的廟東夜市小吃，豐原第一公有零售市場，也是老饕的朝聖地。這一座市場已有120年的歷史，從最早規劃的560坪不斷擴大為今日面貌，所有民生物資一應俱全，最具特色的莫過於客家美食，從大埔客家先民拓墾臺中盆地開始，豐原一直是接納客家移民的中繼站，這裡的客家美味也融合了「四海大平安」的客家風味，絕對值得細細品嚐。

傾聽：頂街派出所

如果媽祖廟和市集是聚落的中心，那麼街頭和街尾又在哪裡呢？火車站一旁的頂街派出所就透露出街庄發展的順序。1905年葫蘆墩驛（豐原火車站）通車，隔年頂街警察官吏派出所成立，今日的建築落成於1936年8月，啟用典禮冠蓋雲集，好不熱鬧。這棟84歲的老建築見證驛站送往迎來的歷史，幾年前由臺中市政府文化局委託人文國際公司以「頂街藝文沙龍」概念營運，烏龍麵與咖哩飯成為餐廳招牌餐點，也是臺中市文化資產活化再利用成功的案例。 頂街派出所可看見豐原街莊的發展軌跡 【圖‧張晉豪】

當然您也可以在外頭「傾聽」這一棟位於十字街巷的建築，一般民間風水不喜房屋座於「路沖」，而頂街派出所卻因此擁有良好的視野，滿足「警視」功能；二階式建築代表市街經濟發展，土地利用日益珍貴，同時滿足居高臨下的「監控」功能。

材料與形式因應建築流行思潮，以混凝土、紅磚砌造圓弧轉角與流線外觀，牛眼窗與幾何飾件日趨多元，來到這裡，不妨仔細傾聽這些建築語彙與我們的親密對話。

穿越：葫蘆墩遺址

歷史城市總該找出一條老街，經歷多次都市計畫的豐原，舊名橫街的富春街當之無愧，儘管在頂街（派出所）附近的一段已消失不見，沿著葫蘆墩圳而行，布料、金飾、皮飾與服飾店至今仍開門迎接老顧客。轉入73巷內有一座大街尾福德祠，這裡留有豐原神社（今南陽國小址）的犬與石燈籠，也是鄰近商家住戶祈求平安的信仰中心，每逢初一、十五香火不輟。後方的「墩腳綠園」是葫蘆墩地名傳說的遺址所在，相傳大甲溪漂砂在豐原形成三處土墩，最大一處形似葫蘆，故名葫蘆墩。

墩腳綠園過去曾安置八二三砲戰來臺的40戶金門居民，昔時擁擠熱鬧的景象可想而知，鄰近幾家老字號的青草店開始提供新式的茶飲，讓到此一遊的舊雨新知可以有更多的選擇。隨手帶上一杯沁涼的青草茶，從地理上的墩腳懷想葫蘆墩的由來，再到福德祠上一柱清香祈求平安，仔細觀察犬與石獅的差異，一個場景就訴說著穿越幾百年來的葫蘆墩身世。 墩腳綠園內的土墩相傳是葫蘆墩地名的由來 【圖‧張晉豪】

駐足：葫蘆墩的味蕾

拜20世紀林業經濟的興起，八仙山與大雪山的林木以此為集散地，豐原的漆器、木雕盛極一時，幾家佛俱店依然座落在熱鬧的中正路街區，訴說林業之都過往的榮光。葫蘆墩也是糕餅業的原鄉，從漢餅、和子到西式甜派都以此為據點，中正路上各式糕餅、甜鹹蛋糕至今仍是在地最佳伴手禮。葫蘆墩水岸花都的流水潺潺、花團錦簇讓人流連忘返。漫步在一座300年的城市，總是讓人驚呼連連，只要您願意駐足其中，用心體會。