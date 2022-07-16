回家吧 朝一座生命的山 菩薩寺

【文‧盧沛妤】

沒有傳統的宮殿式歇山屋頂、雕梁畫棟、琉璃瓦，映入眼簾的只有沉穩、攀滿綠色植栽的清水模建築，位在大里區的菩薩寺，入圍2009年「臺灣建築獎」、榮獲2011年「臺中市都市空間設計大賞」，恬靜而富有禪意的空間，令人心靈平和，進而與內在對話，找出屬於自己的答案。

質樸清水模 蘊含無邊佛法

矗立在鬧區路邊的清水模好似被整片綠色植栽擁抱，葉惠貞執行長分享菩薩寺的建造理念，佛教並沒有定型的宗教建築，古代寺廟是當時貴族將自己的生活空間提供給僧人修道，僧人在空間裡跟平常人一樣生活，然而現在並沒有人會住在那樣的空間裡，可寺廟的外觀仍舊沒有改變，與生活脫勾，成為了只是信仰、參觀、觀光等的地方。

菩薩寺希望回歸佛法的本質，不以傳統寺廟的外觀來興建寺廟，使用「開模即完工」的清水模工法建造，也象徵了「純粹」。菩薩寺建造的初心很簡單，希望以一個簡約、質樸的空間，讓人看見生命的自然與豐富，佛法回歸生活，在這樣的空間中，探尋自我的本質。

保持真我面貌 讓生命更加完整

來到菩薩寺，水泥牆上其實有許多「不平整」，甚至有根柱子外側還能看見水管露出，當時建築團隊想要拆掉重做，但菩薩寺的住持慧光法師說：「生命的過程本來就不是完滿的，差別在於我們允不允許它存在，如果你允許了，它就會有意義。」選擇讓建築原樣保存。不光滑且沒有使用任何裝修材處理的牆面，灰塵、孢子、蕨類都能附著於上，漸漸造就了整片爬滿攀藤植物「有生命的風景」，成為建造過程的意外收穫。

而「水」也是菩薩寺裡不可或缺的重要因素，一進大門便可看見蓮花池與水瀑，潺潺流水聲彷彿洗滌了帶著僕僕風塵而來的旅人，未完全封閉的水牆可以看見佛像與蓮花，還有倒映在水中的菩薩寺。一如水牆是塵世與自我的連結、分界，《金剛經》裡提及「一切有為法，如夢幻泡影」，就如菩薩寺的池水，保持內心澄澈，在虛實之間完整自己。 寺院建物採清水模工法建造，打造純粹樸實的修道空間。 【圖‧菩薩寺】

豐富自己 分享自己

佛出生於無憂樹、覺悟成就於菩提樹下，最後在娑羅雙樹下涅槃，樹除了是佛一生中無可拆分的重要元素外，也是人一生的隱喻。因此在菩薩寺中，樹也是建築的本體，門口的老梅、一樓深處的老榔榆，甚至是爬牆虎都不是常綠植物，而是會隨著季節遞嬗變化的落葉植物，也意味著生命的變化，有繁花盛開的美景，也有枯枝落葉的蕭條。

葉執行長分享，門口的老梅樹時常吸引路過的民眾，夏季時有大大的綠蔭供人乘涼，冬季來訪時，老梅樹轉瞬開滿白花，吸引人駐足停留，就像菩薩一般，接應著所有人，老梅的香味、花瓣吸引人靠近，結成的果實吸引生物，巧妙呼應了菩薩寺的宗旨──「豐富自己，分享自己」。 被綠意包裹的菩薩寺如同一片有生命的風景 【圖‧菩薩寺】

與空間對話 達到和諧平衡

清水模是冷的，於是菩薩寺內部採用溫潤的老木頭鋪建，自1樓開始可見許多攝影作品，來自於尼泊爾的沙彌學院；2樓為大殿，有別於寺廟在佛像背後的書法及掛畫，殿內是整片的玻璃窗，與老榔榆相映成趣；3樓則是寫經堂，開放在家居士來寺裡寫經用功，盼能使人心靈平靜、放下俗事。光影的變化在菩薩寺內流動，讓心沉澱，自能體悟天與人的生命對話，讓自己與建築、自然，還有環境達到和諧的平衡。

菩薩寺定時於線上舉行課程講道，也有在固定時間安排法會，每年除夕舉辦叩鐘祈福活動，沉穩的鐘聲迴響在心中，告別一年當中的所有不如意，也於去年與今年舉辦「萬眾寫心經祈福」活動，在疫情嚴峻的時刻，邀集民眾連續108天抄寫心經，為世界祈福，獲得廣大迴響。

回家吧 找到生命本質

菩薩寺旁側的Vima House維摩舍，複合式的空間販售茶、咖啡、頌缽、佛教相關典籍等，盈餘全部用於護持尼泊爾菩薩沙彌學院的建校，及僧伽教育基金。並且不定時舉辦藝術展覽，整個空間除了禪意之外，也讓藝術在生活留下軌跡。 慧光法師多年來奔走於尼泊爾與臺灣，並籌建尼泊爾菩薩沙彌學院。 【圖‧菩薩寺】

有一種拜佛的方式稱為「朝山」，朝山意即尋道之路，聖山為崇高的自己，菩薩寺期盼佛寺空間也能夠有朝山之感，小小的佛寺，蘊含著大大的佛理。在這裡，能夠體悟到佛法即是生活，葉執行長說：「我們過去從小到大所有的學習，都只在生活的部分，但真正的答案是在生命，如果我們想要安心，應該要往更內在去追求。慢下來，停一下，轉身。」菩薩寺就是一個歇息的起點，歡迎所有人一起回家，找自己的答案。