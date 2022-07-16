銘刻在歲月的名字 陳彫刻處

【文‧蘇大衛】

創始於日治時期的老字號木雕店陳彫刻處，走過將近一世紀的歲月，看盡木雕產業與舊城區的興盛到衰落，傳承到了第三代，透過新舊不同世代的相互激盪，將過去雕刻傳統的物件，刻劃出屬於現代的生活風格，讓雕刻在新世代得以再次綻放。

臺中最老木雕店 一刀一刻皆是歷史

走入臺中的舊城區，一條條窄小的巷弄裡，卻隱藏著這座城市最動人的故事與記憶。仁愛街，過去曾是臺中最知名的木雕街之一，鼎盛時期曾有數十間木雕和木作店舖林立於此，但隨著產業的轉型與外移，如今依然還能聽見原木與工具敲擊的清脆聲響的，只剩歷史最悠久的陳彫刻處，繼續堅守於此。

創立於1937年陳彫刻處，第一代陳珍年僅10歲為了學得一技之長開始學習木工，早年在彰化鹿港習藝，學成之後開始於各地製作家具及木作，起初到臺北剝皮寮創業，因為精湛的工藝曾經獲得日本政府的表揚。後來事業幾經波折，1950年代回到臺中，適逢臺中糕餅業的興起，各家糕餅店鋪需要大量的木製餅模，陳珍正式創立「陳彫刻處」，經營各項木雕工作，甚至廣收學徒，開創了陳彫刻處的輝煌歲月。 中部許多知名糕餅店都使用陳彫刻處製作的餅模 【圖‧蘇大衛】

早期從製作耶穌像、佛像、木魚、日式欄間、立體雕花等外銷海外的木雕產品，甚至耶穌像作品還遠送至義大利的教堂。此外還有許多在地業者所需要的工具，如水晶香皂模具、餅模等，特別是臺中有名的太陽堂、美珍香的餅模，都出自陳彫刻處。1970年進入了匾額雕刻的全盛時期，陳彫刻處後來轉而製作木匾和木製招牌，包括故宮「至善園」、臺南孔廟「全臺首學」、日月潭「玄奘寺」、莊義成醬園等，因為雕工細膩、品質優良，全臺灣大小寺廟、機關、企業，乃至新居落成，都可以看到出自陳彫刻處的匾額。

1974年第二代陳文才因為對美術工藝也有著濃厚的興趣，從小跟在父親身邊習藝，退伍後也接下「陳處長」這個重擔，練就出精湛的雕工，舉凡佛像、立體雕花等都難不倒他，更寫得一手好字，雕刻匾額上面的字，很多正是出自他的手筆。相較於生硬的電腦字型，融入經驗與感情的手寫字，更能展現送禮者的心意與獨特，或許他和父親的一手好字，正是陳彫刻處吸引顧客的原因之一。他說從木器的不同需求，可以反映出不同時代的生活模式和禮儀習俗，同時也見證了臺中舊城的初始與興盛，宛如時光寶盒般保存一個時代的氛圍。

面對產業興衰與時代變遷 堅持的勇氣

木雕產業走過數十年的榮景，但隨著時代的變遷，科技的發達與產業的轉型，使得費時費工的手工雕刻需求漸漸萎縮，傳統技藝逐漸被工業量產所取代，過去木雕師傅們賴以為生的手藝，似乎不再被追求快速低成本的科技社會所需要，在快速生產的浪潮中，面臨消逝的危機。

因為不捨得經營了超過一甲子，養育陳家三代的木刻技藝就此黯淡，也希望能夠幫助因為生意稀落而消沉的父親，第三代陳希彥和太太韓惠菁兩人，數年前從改造店內空間開始，啟動了陳文才師傅和雕刻店的新活力。他們以「木藝新趣‧創意生活」為主題參與工藝扶植計畫，透過創建新品牌COMMA、引進新科技輔助、開發文創商品、開設木雕課程與換工等方式，希望保留傳統工藝的同時，也引進新思維，再次擦亮老店的招牌。

換工習藝 開啟跨界結合的新希望

原本堆滿木料且空間昏暗的陳彫刻處，經過第三代的改造與整理之後，依然處處可見歲月的刻痕，卻充滿明亮溫暖的氛圍，而不變的是陳家人三代對於木頭的真摯情感，與傳承工藝的虔誠之心。

過去應用在匾額和招牌的手工刻字，除了表彰情誼也傳遞手感的溫度，但這項技藝面臨了失傳和市場消失的困境。因為美好關係團隊的協助，陳彫刻處和頂尖人物有了跨界合作的機會，讓老雕刻店延續著手工刻字的文化和精神。

在一次因緣際會之下，有大學生為了畢業製作前來「換工」，希望陳文才能夠教導他們完成自己設計的木作，同學們則一起協助測試教學課程並提出許多有趣的想法，這樣新創意是陳彫刻處過去數十年來沒有想過的合作模式，一向樂於接受新挑戰的他們，就這樣與學生們的創意與熱情，開啟了「換工」模式，近年來陸陸續續跟各行各業、各種年齡層換了很多工，彼此產生許多意外的連結和互動。

他們也不定期舉辦各類客製木作課程，設計了許多與生活食器有關的活動，如攪拌匙、木盤課，充分利用舊木與邊料，推廣惜物的精神，讓前來體驗的人們感受到木雕與生活儀式的體驗，為忙碌煩悶的現代生活中，開啟一片充滿木質調的新風景。 陳彫刻處在老屋空間中實驗各種體驗與換工的可能性 【圖‧蘇大衛】

如今文創商品已成功帶動銷量，陳文才也退而不休持續創作，假日更能時常看見年輕人到店內換工學習，第四代的孫子也跟著阿公一起敲敲打打。因為勇敢面對改變，讓這間走過將近一世紀的老屋又找回了年輕人的熱情與夢想，不只讓陳家人的關係更為緊密，也讓木雕成為這座城市裡，成功留住的一頁精采歷史。

陳彫刻處延續了雕刻的記憶和職人精神，並轉化成刻劃生活的美好，成功讓傳統連結現代，繼續陪伴著世人的日常風景。歷經歲月的雕琢，陳彫刻處用自身的故事告訴我們，最好的創新不是捨棄傳統，而是用延續帶來新的可能。