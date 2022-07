【文‧張晉豪】

走進堆滿紙箱、包材的工作室,李政瀚正坐在對他來說有點低矮的辦公椅上,與師父何泰億討論著手上設計案的裝幀細節。這畫面戳破一般人對於設計師工作室潔白、明亮、整潔的綺麗幻想,更何況這是剛獲得臺灣首座「葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎」的設計師。

I Must Be the Man with Rock'n Roll

爺爺當年隨著國民政府來臺,落腳在北屯水湳機場的眷村旁,李政瀚從求學到出社會,除了當兵去了馬祖外,不曾離開臺中,而其中很大的因素,就是為了他的樂團「Out Of Survive適者生存」。留著一頭長髮、高高瘦瘦一身黑色系服裝,李政瀚至今仍然是搖滾樂手的穿搭風格,身為吉他手的他,在嶺東科技大學念視覺傳達設計系時,與好友們組了樂團,開啟了南征北討的演出人生,參與過各大音樂祭,更在當時由臺中市政府文化局舉辦的「搖滾臺中」音樂節中,獲得全國搖滾音樂大賽首獎,而7萬元獎金就成了李政瀚正式踏入專輯包裝設計的契機。 李政瀚(右)與于薇(中)赴美登上葛萊美獎舞臺受獎(畫面擷取自Recording Academy GRAMMYs) 【圖‧李政瀚】

「這筆獎金全部投入製作我們首張專輯《時間乎咱的話》,我也終於有足夠的預算嘗試有別於傳統塑膠盒的專輯包裝。」李政瀚受到享譽國內外的臺灣設計師前輩蕭青陽所製作的《故事島》專輯啟發,跨出專輯設計的第一步。他也在過程中認識了有著多年印刷經驗的師父何泰億,更因為頻繁討論製作細節,索性就把整臺電腦搬進工廠,開始了工廠即工作室的生活。

突破低潮的鐵絲網

有了專輯設計的初次經驗,李政瀚陸續接到樂團界友人的專輯設計機會,包含與臺中知名塗鴉團隊「六號病毒」成員布雷克合作製作血肉果汁機樂團的《深海童話》,以及浮現音樂創辦人老諾所領軍的浮現浩世樂團《時代》,讓他連續在2019、2020年獲得全美獨立音樂獎最佳專輯包裝獎肯定,可說是問鼎葛萊美獎前的試金石。 《時代》獲得全美獨立音樂獎,是李政瀚認為第一張設計成熟的專輯。 【圖‧李政瀚】

「這兩張專輯剛好是正反面兩種案例,《深海童話》製作過程的齟齬誤解,一度讓我陷入低潮,那是很煎熬、充滿負面能量的8個月。然而這些挫敗幫助了我懂得避開風險,《時代》就讓我拾回信心,做出完整度較高的作品,也因為這張作品,透過老諾的牽線,讓我有機會與自己的偶像董事長樂團合作《八歌浪Pakelang》。」 《八歌浪》將臺灣的山脈、海岸及阿美族人昂首高歌的意象融入設計之中,獲得葛萊美獎評審青睞。 【圖‧李政瀚】

李政瀚和董事長樂團直接以葛萊美獎為目標,高規格製作這張在他設計生涯中打樣數量最多的專輯。期間各種材質的嘗試,每項細節的調整,過程雖然繁瑣複雜,但雙方都耐著性子,打磨出包裝裝幀的最佳效果。

聯手問鼎世界舞臺

而這張作品的影像呈現,則交由曾在李政瀚的工作室裡實習的于薇,「我們個性很像,都不太善於表達,但創作時總把自己全心投入。」李政瀚觀察到于薇的創作特質,雖然在畢業後工作室沒有餘力給予她專任的職位,但仍有許多案子上的合作。「我得承認在影像技術的應用已跟不太上年輕人,時間也不夠用,而于薇正好補足這點,她透過After Effects(註2)的算式計算,做出非常令人驚豔的效果。」李政瀚不閉門造車,反而大方接納新世代設計師的優勢,攜手合作,一同獲得葛萊美獎的殊榮。

李政瀚希望大家可以去看看亞洲各國,大專院校設計科系的畢業成果展視覺,會發現臺灣製作的整體視覺可以說是最強的:「我們有日韓的嚴謹,但又沒那麼制式,我們有歐美的開放,但又有內斂的特質。」臺灣這座海島擁有多元的思想,與對不同文化的吐納,造就在設計上驚人的創造力。但李政瀚強調,良好的體質還需要足夠的產業規模,與業主的思維及願意投入的預算,相輔相成下,臺灣的設計必能在世界佔有一席之地。

問心無愧體驗人生

設計工作遇到瓶頸時,李政瀚總喜歡玩自己收藏的大型機臺遊戲紓壓,或是去漢口路上吃碗不忌熱量的爌肉飯。走過風風雨雨,如今獲得國際獎項的肯定,李政瀚慶幸自己沒有半途而廢,如同適者生存樂團的〈黑水溪〉一曲所唱:「作伙想空想嗙,喀老來怨嘆。」只要好好體驗人生,享受眼前的事物,並將每件想做的事努力做到問心無愧,人生路上的顛簸都會成為養分,在某天幻化為你我意想不到的收穫。

從在北屯租賃共享辦公室,到進駐光復新村成立然點設計工作室,今年則在工廠裡得到葛萊美獎,李政瀚將一切的偶然,燃燒了青春歲月,成就為一個必然璀璨的成果,如同設計基礎裡提到的「點、線、面」概念一樣,從生命中的各點,擴散渲染出整個畫面。李政瀚說,這陣子得獎的相關工作忙完,想去日本待個2、3個月,也期待接下來繼續做專輯設計,到更多國家走走,體驗人生的旅程,才正要開始。

註1:文中所提到的〈黑水溪〉、〈I Must Be the Man with Rock'n Roll〉、〈鐵絲網〉皆為適者生存樂團之創作歌曲。

註2:After Effects是Adobe出品的視覺特效和動態圖形軟體。