【文‧葉志雲】

設計界提起楊夏蕙，無人不知，無人不曉，而且敬重有加；他的人生故事，悲苦交加，曲折離奇，不輸八點檔。在美術設計界耕耘一甲子的楊夏蕙，雖已75歲了，仍在為業界盡心盡力，閒暇種田自娛，依舊活力十足充滿熱情，是設計界的不老頑童。

獲獎無數設計界國寶

文化部推崇為「設計界耆老」的楊夏蕙，16歲就進入廣告公司當助理，60年來，創作及作育英才無數，在廣告設計界培育的徒子徒孫眾多，現任臺灣形象策略聯盟主席，仍活躍於業界，可說是臺灣設計界的活歷史；有人說他是「視覺設計界的朱銘」，有人尊稱他是「廣告設計界的國寶」，楊夏蕙可說都當之無愧。

得過文建會（文化部前身）終生設計成就獎、行政院文化獎章、光華龍騰獎金質獎章、國際平面設計社團協會傑出成就獎等殊榮的楊夏蕙，其實連小學都沒有畢業，是個中輟生，憑靠自己努力往上爬，練就一身為產品與產業「變臉」的好手藝，進而白手起家創業有成，精采的設計人生充滿傳奇。

如船漂蕩的悲苦童年

1947年在基隆港一艘舊船上出生的楊夏蕙，本名楊船生。他說，父母原本在士林夜市賣麵，生了9個孩子，兩個早夭。因欠債舉家搬到彰化縣和美鎮，沒想到幾個月後又遭逢八七水災，家境雪上加霜，生活陷入困境，不得已將6個孩子賣給他人，只留下年長的他，父母沒多久也離異了，一家人失散各處。

楊夏蕙最感傷的是，弟妹賣的錢，一個人最多4,000元，少的只有1,200元，家人骨肉分離，是他內心最大的痛；楊夏蕙有能力後，積極把失散的弟妹找回來；遺憾的是，兩個弟弟賣人時尚未報戶口，沒有戶籍資料可尋，迄今仍查無下落。 楊夏蕙（前排中間站立者）出生在基隆港的舊船上，因此本名為楊船生。 【圖‧楊夏蕙】

楊夏蕙和找回的弟妹重逢，感情特別深濃，彼此格外珍惜相處時光，見面時總會牽牽手、相互擁抱；也因此，他接案的對象，親情擺第一，若知道案主和家人不能和睦相處，再好的價錢寧可不做。這是楊夏蕙在設計界廣為人知的獨特堅持，也可以看出他的真性情。

迷途知返與貴人相助

楊夏蕙因父親躲債，小學讀到四年級就輟學，從此沒再進過學校，卻早早踏進了社會的大染缸。11歲在高雄一家旅社做雜役，12歲到酒家當小弟，13歲在性交易場所幫人賣票，跟著大哥混太保，也學會了吃喝玩樂；直到一次被人家打傷，才覺悟到這種複雜的環境並不好混，於是北上找他在旅社做雜役時投宿的廣告商袁錦春。一個人流落臺北街頭，在新公園（今二二八和平紀念公園）睡了兩個晚上，好不容易才找到人生第一個貴人，袁錦春介紹他向胡適的一位遠房親戚胡斐拜師習藝，後來住進胡家，一直待到當兵，從此改變了楊夏蕙一生的命運。

才13、14歲的楊夏蕙行三跪九叩大禮，跟隨畢業於杭州藝專的美術設計家胡斐學習美工。一度迷失墮落、走過不少坎坷路的他，決心大徹大悟，取了個新筆名楊夏蕙，努力走出自己的人生；學藝勤奮認真，很快奠定紮實的美工根基。楊夏蕙對於繪畫線條的基本功，細膩度驚人，竟然可在1公分距離內畫出數十條線，必須拿放大鏡才看得清楚。在小學任教的師母，也利用晚上替從小失學的楊夏蕙補習功課，讓他能識字閱讀。

不藏私栽培設計後進

楊夏蕙16歲開始到廣告公司打工，由於手藝出眾，待人誠懇，做事又認真，接的案子愈來愈多，當兵前就自行創業，設立美術設計中心接案。退伍回來，發覺美工人手難覓，於是自己開補習班訓練美工人才；1970年開辦的超然美工補習班，一期招收36人授課，前後招了100多期，培育可觀的美工人才，逐漸奠定他在廣告設計界的領導地位。32歲就嶄露頭角，接任中華民國美術設計協會理事長，任內策辦過亞洲設計展、全國設計大展及數十項全國性學術活動，並執編出版十餘本臺灣設計家名錄和設計年鑑等專業圖書，備受好評，終於在設計界熬出了頭。 楊夏蕙說明1960年代前期廣告稿都是一筆一劃手工繪製 【圖‧楊夏蕙】

楊夏蕙美術設計的專業受到肯定，受聘擔任全省美展等眾多設計競賽評委，因與主辦省展的臺灣省政府教育廳熟識，而於1987年轉戰臺中，次年省立臺灣美術館（今國立臺灣美術館）開館，楊夏蕙旋即在館內開設美工設計研習班，繼續在中部培訓美工人才；為了輔導優秀子弟創業，1991年進而將原本的超然美工班製作群改組為「臺灣形象策略聯盟」，由他擔任主席迄今。

巨著記錄臺灣設計史

對於提攜後進，楊夏蕙總是不遺餘力，奔波各國帶領著學生參與各式各樣的學術交流或展覽活動，為的就是讓新生代的設計師增廣見聞、拓展人脈，增加與業界接觸的機會。還在兩岸多所大學兼任專技教授及上海大學公共藝術研究院名譽院長；在臺灣則受邀擔任全國美展、新一代設計獎等設計相關獎項的評審委員，及多家公司與設計相關協會的顧問，以豐富的經驗及專業，為華人設計領域貢獻難以計數的心力。

身體相當硬朗的楊夏蕙，健康的秘訣在於當個「城市農夫」，在他的開心農場裡種菜自給自足，也兼具健身效果。而近期令他最感欣慰的是，跟隨他30年的得意門生、擔任臺灣形象策略聯盟執行長的林采霖博士，2010年接下中華民國美術設計協會理事長後，結合全國16個設計相關社團，完成臺灣設計史上第一部的經典巨著《台灣百年暨百人視覺設計套書》。 臺中市政府市立圖書館各分館及文化中心均有典藏 【圖‧楊夏蕙】

這套書內容總計1,400頁，蒐錄設計作品多達6,380件，相關紀事與文獻內容逾42萬字，詳實記錄了1912至2018年臺灣設計發展的軌跡，歷經8年的努力，包含《台灣百年視覺設計》與《台灣百人視覺設計》兩大冊的套書，終於在2020年正式問世，楊夏蕙期望透過這部深具文史研究及創意工作者參考應用價值，穿越百年的設計典籍，為臺灣的設計領域留下珍貴的一筆，更讓後輩鑑往知來，開創臺灣設計的嶄新未來。