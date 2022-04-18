豬油 咖啡與閱讀 共譜一首名為生活的詩

【文‧陳詠俞】

靜謐的街道上只有些許人車聲響，偶爾隨著火車進站，帶來造訪清水的旅客，這是大家習以為常的街景一隅。而在這熟悉的景緻中，有一間特別的咖啡店「豬油 咖啡與閱讀」悄悄地藏身在街角巷弄，與清水火車站為鄰，並透過咖啡香與書香跟這塊土地上的人、事、物進行對話，譜出一則又一則獨屬於在地的生活詩。

經營至今已有5年的「豬油 咖啡與閱讀」，由於店名獨樹一幟，總是會勾起人們的好奇，談起命名緣由，卻沒有太複雜的故事──老闆艾尤以及老闆娘茱蒂，結合兩人的名字與熱愛的事物，便成就了「豬油 咖啡與閱讀」，簡單地寫下了他們的初心。

一杯咖啡 一份堅持

「推廣義大利咖啡與閱讀是我們店內的主軸！」艾尤說，店內的義大利咖啡與大家所熟知的義式咖啡不同，從挑選咖啡豆就有嚴格的標準，「最大的關鍵就是要用義大利當地烘焙的豆子，而且每個步驟都有規範，才能表現每一支豆子的口味、色澤及豐富度。」

聊起他與咖啡的機緣，是在2012年接觸到國際義大利咖啡評鑑師協會，透過參加協會培訓的課程，發現自己想鑽研的方向，甚至一舉拿下2015義大利咖啡冠軍大賽臺灣選拔賽的冠軍，代表臺灣到米蘭參賽。而他對義大利咖啡的熱愛，似乎也傳遞給不少客人。茱蒂就笑著說：「像是客人回饋意見就提到，跟老闆點餐，10分鐘有9分鐘都在介紹義大利咖啡。」讓客人不僅是喝咖啡，也能聽到咖啡背後的故事。 艾尤曾獲得義大利咖啡賽事的冠軍 【圖‧張晉豪】

特別的是，店內並不提供一次性容器，這是艾尤與茱蒂對於環境的一份堅持，艾尤解釋，「我們希望透過相關折扣，鼓勵客人自備容器。」而他們也準備不少乾淨玻璃瓶，透過租借的方式提供客人使用，期望能減少一次性容器對環境的傷害。

分享閱讀樂趣 體驗書中內容

除了義大利咖啡以外，店內更擁有一面整齊的書牆，囊括詩集、小說、漫畫、人文與環境等各類書籍，而這些都是來自茱蒂的藏書，她說：「其實過去我不太愛看書，但在閱讀了吳明益的《複眼人》之後，開始覺得閱讀是一件很豐富的事情。」

起初，她選書以環境議題為主，後來開始涉略不同主題的書籍，藏書也越來越多，讓她興起了與大家分享的念頭，「一個人獨處的時間很長，會希望來這間店的客人，除了聊天、滑手機以外，也可以閱讀一本書。」此外，她認為每個人讀書的方向都不一樣，透過彼此交流，不僅能認識不同領域，也成為她與艾尤舉辦各式活動的契機。

像是他們曾經結合《農村，你好嗎？：寫在農村的24則鄉野求生筆記》一書，與在地小農合作，帶領人們走入清水農村，體驗踩在泥土上的實際感受，並親自摘採、烹煮食物，最後邀請作者李慧宜分享農村的故事，讓書中的文字不再只是想像，而是透過體驗成為身體記憶的一部分。

此外，他們也與小農合作販售蔬果，每到假日，各類新鮮蔬果重新妝點店面，吸引不少客人駐足，彼此閒話家常，也拉近了人與人的距離。

與客人合作 合力出版詩集

「像這種社區型的店，人跟人距離很近，有些可能是父母，接小孩前來坐一下；又或者是從外地回家，在這邊點杯咖啡放鬆休息，在生活中交換意見。」茱蒂帶著笑容，從中可以看見「豬油 咖啡與閱讀」與客人的好交情。

而這樣的好交情也促成了不少合作，像是去年他們替熟客Ekki Neyvno，出版了一本詩集《萬物與空無》，艾尤解釋，Ekki是一位在臺灣生活十幾年的法國人。「我們一直知道他有在創作，在聊天過程中了解到他想將作品集結成書，似乎順其自然就開始著手規劃。」這一個因緣際會成立的出版小組，甚至邀請到攝影師洪銘皇、作家沈意卿合作，讓詩集不因法文而受限，結合影像及中文，讓更多讀者可以閱讀到每一首詩所承載的時光。 為來自法國的熟客Ekki Neyvno出版的詩集 【圖‧張晉豪】

過好當下 把握每一次相遇

不論是出版書籍，還是規劃活動，其實不少點子都是源自於與客人的對話與交流。「很多事情都是順其自然。」艾尤說，「豬油 咖啡與閱讀」或許沒有遠大的目標，但卻始終秉持著初心，透過推廣咖啡與閱讀，與在這間咖啡店駐足的人們對話，一個念頭、一則故事以及一點努力，讓他們為這塊土地交織出一則又一則的詩篇，最重要的是，「好好地把當下過好。」