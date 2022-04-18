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溪泉傳承三代草香 編織跨世代的職人精神

聯合新聞網 / 文化臺中
以阿公之名做為店名溪泉再現大甲藺草風華 【圖‧蘇大衛】
以阿公之名做為店名溪泉再現大甲藺草風華 【圖‧蘇大衛】

【文‧蘇大衛】

　　來自藺草之鄉大甲的溪泉，用傳承三代的純手工繁複編織技法，打造出天然又時尚的蓆帽製品，郭佳琳以新世代的創意，讓人們重新感受藺草的溫暖與美好。

草香傳三代　藺草之鄉傳奇

　　談起溪泉品牌的由來，郭佳琳說要回到1947年阿公郭溪泉年輕的時候開始說起。早期的農村生活，人們經常會在戶外活動，為防蚊蟲叮擾和赤陽曝曬，人們就地取材使用藺草製作成草帽保護頭部，各式各樣的藺草製品也陸續被開發出來。

　　藺草因為質地輕盈又堅韌，還會散發出自然芳香，受到民眾的喜愛，產量逐年增加，全盛時期整個臺中西部濱海地區都有生產，甚至遠到澎湖都見其芳蹤，又以臺中大甲、苗栗通宵和苑裡等地為重鎮。

　　1947年時，郭溪泉開始製作藺草編織的草蓆及草帽販賣，因為產品優良的品質深獲消費者的信賴，在藺草產業盛行的黃金時期，經營相當成功，郭佳琳的父母也都繼續傳承阿公的好手藝。郭佳琳說，在過去那個家庭代工拚經濟的年代，鄰近區域很多媽媽都在家編織藺草來貼補家用，家家戶戶充滿了藺草香氣，也讓大甲成為聞名遐邇的藺草編織故鄉。

店內展示著成綑的藺草讓消費者認識產品原料 【圖‧蘇大衛】
店內展示著成綑的藺草讓消費者認識產品原料 【圖‧蘇大衛】

越在地越國際　返鄉青年做草帽

　　身為第三代的郭佳琳，家裡的許多用品，像是睡覺的草席、椅子的坐墊、外出的包包也都是藺草製作而成，小時候日常生活也都跟著家人一起幫忙製作藺草，特別是跟阿公一起去曬藺草，是她的珍貴回憶。

　　因為藺草需要靠日曬進行乾燥，小時候她總會跟著阿公溫柔地將草蓆、草帽拿到住家旁的空地，攤開在地上，讓它們曬著炙熱的太陽。她看著在烈日中冒汗的阿公，不懂為什麼要如此辛苦，記得阿公笑著說：「因為藺草喜歡陽光，這些都是大家花很多時間做出來的，我們要好好對待。藺草開心了，使用它們的人也會開心。」

　　記得小時候全家出遊，父母還會帶著家裡的藺草製品到當地販賣，郭佳琳也會戴著草帽當代言人，吸引客人的目光，成為兒時有趣的回憶。藺草，可以說是陪伴她一起成長，如同家人般最親切熟悉的存在。

　　然而隨著時光的推移，產業型態與消費者使用習慣的變遷，讓藺草的產業逐漸式微。郭佳琳說，原本家裡有許多叔叔阿姨都會來幫忙，後來因為製作藺草人力需求的減少，過去大家一起做藺草的情景逐漸消失，感到既不捨又寂寞，這也讓原先在國外生活的郭佳琳，有了回家幫忙的念頭。

　　「人生很奇妙，有時候離家越遠，才能好好看見家的模樣。」郭佳琳說，在紐西蘭生活的時候，看見當地對於毛利人傳統文化的保存十分用心，將當地傳統文化發展出許多全新的樣貌，也使得當地人對於毛利文化感到相當自豪，這令她反思，自己家鄉大甲的藺草文化也是非常值得保存，但面對歲月的洗禮只能逐漸凋零，對她來說是最不願意見到的。於是她決定回到故鄉，接下阿公與父母的擔子，投入藺草製作。

藺草蓆帽　簡單不平凡

　　過去老一輩比較沒有品牌行銷的概念，郭佳琳知道品牌對於現今的消費市場來說非常重要，因此以阿公「溪泉」的名字作為品牌，融入時尚與創意，希望能夠呈現出藺草文化的美好。郭佳琳也申請臺中市政府的摘星計畫，在審計新村裡開設實體店，讓她帶著藺草走出大甲，成為文創聚落裡兼具傳統與新意的特色品牌，在城市裡傳遞農村手作的溫度。

溪泉的窗景是審計新村熱門拍照點 【圖‧張晉豪】
溪泉的窗景是審計新村熱門拍照點 【圖‧張晉豪】

　　郭佳琳說，藺草編織製品中，最為人所知的就是草帽，如今藺草蓆帽更被列為臺灣重要的國寶藝品。溪泉以天然材料來做手工編織，主要有臺灣的藺草及從馬達加斯加進口的拉菲亞草。除了傳統的草帽、草蓆外，也有創新的帽款、包包、隨身小物和居家用品。溪泉亦與工藝跨領域合作，讓設計更多元，並加入創意與巧思，翻轉藺草編織製品既定單調、傳統的印象，變得時髦、亮麗。溪泉同時也會有不定期的工作坊，希望讓更多人認識藺草、拉菲亞草，並體驗編織樂趣，將臺灣傳承百年的編織工藝延續下去。

【完整內容請見《文化臺中》第47期】

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