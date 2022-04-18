閱讀資源不受限 智慧綠能行動圖書車

【文‧張晉豪】

行動圖書車不只讓閱讀擺脫固定場域的限制，現在更結合了綠能設備，透過太陽能板供電，提供車內各項設施電力，讓行動圖書車擁有更高的機動性和使用時機，閱讀資源不受限，還能以行動愛地球！

閱讀不再受地點限制

孩子們排著隊，臉上充滿期待，依序走上行動圖書車，挑選自己喜愛的書籍，這個場景就在2020年剛成立的北屯區子國小。子國小張榮林校長說明：「目前因為學校還沒有圖書室，雖然有提供書箱，但藏書量仍無法滿足學童的閱讀量，因此藉由市圖的行動圖書車，剛好可以補足這個區塊。」

臺中市行動圖書車不只是載著書「趴趴走」，文化局陳佳君局長表示，車上擁有高達千本的圖書量，還透過太陽能讓設備可以充電，更重要的是，未來將安排行動講座的服務，讓講座不侷限在場館內，能隨著行動圖書車的腳步，到臺中各個角落，解決閱讀與活動資源容易因場館地點受限的狀況。 學童開心排隊等待進入嶄新的行動書車 【圖‧臺中市政府文化局】

綠能愛地球夜間也OK

「夜間也可以服務！」臺中市立圖書館張曉玲館長強調，地方的節慶或社區團體活動，往往舉辦在夜間時段，此時擁有太陽能供電的綠能行動圖書車就發揮它的優勢，即使太陽下山入夜後，系統仍可提供LED燈光、平板電腦等數位設備約18個小時的電力，絕對足夠夜晚活動使用，因此市圖歡迎團體單位申請使用，將閱讀推廣到每個角落。 行動圖書車解決了子國小尚未有圖書室的困擾 【圖‧臺中市政府文化局】

盧秀燕市長十分重視閱讀，市府2022年購書經費從去年的5,000萬元增至1億元，倍數的成長，就是為了健全臺中的閱讀資源，更藉由行動圖書車更靈活的主動出擊。目前臺中的行動圖書車，駐點達到100間學校及18個社區據點，加上44座圖書館遍布各區，閱讀資源可說是日益豐富。

今年初次亮相的智慧綠能行動圖書車，由社團法人私立文英基金會捐助經費，是臺中第7部行動圖書車，斥資260萬元，為臺中首部太陽能板供電的書車，車體也採鋁合金輕量化設計，有效利用車內空間。而車上的藏書，更可針對服務的活動、地點、對象等屬性，調整選書，充分發揮書車的效益。張曉玲館長表示，歡迎偏遠學校、里辦公處、社區團體、社福單位團體主動向中市圖提出申請社區服務，讓閱讀的美好蔓延整座城市。