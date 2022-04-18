從來不怕走得太前面 美學馴獸師洪易

【文‧邱建順】

在臺灣，知名私人美術館大多是由實力雄厚的企業家出資興建，向世人展示藝術收藏品味。而能成立個人專屬美術館的當代藝術家，可說是鳳毛麟角，洪易即是其中之一。2020年2月，這位統御繽紛彩繪「動物大軍」揚名海外的藝術家，在彰化田野間打造占地千餘坪的個人美術館，園區內接地氣的舊穀倉與紅磚黑瓦建築外觀一如其作品，是汲取這片土地養分後所長出的精采，也呼應著他「在地化就是國際化」的理念。但在成為今日聞名藝壇的「大師」之前，也曾歷經高潮迭起的創業之路，和孑然一身的失意低谷，而他又是如何歸零重新出發呢？

沒人懂的前衛是寂寞的OK

已過知天命之年的洪易，本名洪鴻溢，生於臺中市南區大慶街，長於烏日，畢業於明道中學美工科。「本來想靠當完兵加分考大學，沒想到，後來退伍進入職場就再也沒回校園讀書。」洪易爽朗地分享30年前的往事，從輾轉過工地、業務銷售，到後來去職訓局結識來自五湖四海的朋友。在喝茶聊天過程中把夢想實踐，在府後街創業開了間當年蔚為風潮的泡沫紅茶店。接下來幾年，他又陸續開了幾間不同概念的店，像是藝術新樂園、黑貓俱樂部、阿荳原始茶店、黃金教堂Pub，甚至創立了X世代臺灣私立美術館。前衛作風的鮮明標誌，都曾成為城中熱門話題。 人生走過大風大浪，洪易將這些經歷淬鍊為創作的根基。 【圖‧蘇大衛】

回首那些年的天馬行空，洪易有所感觸，「在學歷掛帥的年代，搞創作的如果沒有足夠的學歷背景，大家也只會覺得你是在亂搞。」但也因開的店個性強烈，吸引不少藝術圈的朋友。他表示，年輕時什麼事都勇於嘗試，什麼店也都敢開，卻敗在不夠專精。最終，只能當作繳學費、花時間去學習經驗。但也是這些年的養分累積，打通他日後在藝術產業推廣與行銷的任督二脈，更擅與各行各業的人互動，換位思考、傾聽需求，而非一味關在象牙塔中創作。

921大地震搖醒迷失的初心OK

20出頭就事業有成的洪易，可說是年少得志，風光無限卻逐漸迷失自我。直到29歲那年，他收起最後一間店面，還將烏日老家抵押還債，從意氣風發跌落塵埃。「隨著店一間一間地開，認識的人開始變得複雜，感情世界也很豐富。但後來店陸續倒掉，加上921震垮烏日老家，徹底把那時候的我搖醒，彷彿老天爺要我靜下心創作一般。」洪易雲淡風輕地談著年輕時的轟轟烈烈，20年光陰流淌而過，早已把人生路上的疙瘩磨平。

千金散盡之後，洪易進駐臺中20號倉庫藝術特區，歸零後重新開始正視關於創作的一切。他笑著說：「當時的長官都說我是最認真的藝術家，一直住在倉庫裡創作，但其實我是無處可去。」在20號倉庫待了3年，洪易決定將名額讓出給新的藝術家進駐，自己則搬遷到潭子1號倉庫。不同於20號倉庫是政府出資整修有附加衛浴，潭子倉庫則是盥洗都要另覓他處。環境困窘不堪，他心無旁鶩全心投入創作，在藝術領域放手一搏全力衝刺。「也許有人會罵，怎麼把小孩都丟給老爸照顧，但我知道，那時不拚要何時拚？這是人生的選擇。」

拋磚引玉為藝術提供能量

這幾年，洪易帶著揉合了在地元素、個人特色鮮明的作品走向世界，參展足跡遍及中、美、日、韓、西班牙等國。談起創作，洪易侃侃而談地說道：「想要大眾接受度高，作品就不能稜角分明、鋒芒尖銳，要繽紛舒服，要有所妥協，這是一路走來的體認。創作必須找到平衡點，然後尋求企業合作，讓他們懂得藝術，並看見作品價值，進而讓藝術市場充滿能量，才能做更多的事。作品要先被看見，才能傳達自身想法。」 2021年洪易的作品突破疫情限制在西班牙巡迴展覽，受到熱烈迴響。 【圖‧洪易】

他同時點出，成立美術館除了作為創作展示空間，也希望為更多藝術家提供曝光的舞臺。現今臺灣經濟穩定，所以應該讓企業願意踏入藝術領域提供更多能量。因為一位藝術家的養成要一、二十年，但可能因遭遇挫折或缺乏資源被迫放棄創作，這是相當可惜的。如果只是依靠單純作品買賣維生，這樣的商業模式是非常脆弱的，更不用說仰賴政府補助。所以，洪易希望藉由成立美術館匯聚能量，提升在地軟實力。 洪易的作品〈天鵝之戀〉2021年榮獲西班牙Benidorm 市政府典藏 【圖‧洪易】

走過20年創作歲月的洪易早已聲名遠播，但他卻不認為自己是什麼「大師」，而僅是一位熱愛創作的「美學工作者」。他說，想要把臺灣的「品牌」建立起來，最快的方式就是透過藝術，比起供奉在故宮廟堂之上的「歷史」，現在活躍在這片土地上的藝術家，才是決定未來的關鍵。

而洪易，正身體力行地實踐著。