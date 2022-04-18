快訊

信義區今試辦居家照護 明天中正大同區接力

全中運選手發燒確診 花蓮縣府宣布停賽3天

刀筆爭輝　看見生命的光輝

聯合新聞網 / 文化臺中
今年已高齡76歲的高連永，仍徜徉在篆刻世界中。 【圖‧臺中市政府文化局】
今年已高齡76歲的高連永，仍徜徉在篆刻世界中。 【圖‧臺中市政府文化局】

【文‧吳孟珍、張晉豪】

　　高連永1946年出生於澎湖，中原理工學院畢業後投身教育界，曾任豐原高中數學老師。自少年起苦心鑽研書法、篆刻、硯銘等創作領域，教學之餘仍不忘對於筆墨藝術的熱忱，於博大精深的文字中跳脫傳統框架，形成獨樹一幟的大器風格。

闊別五年再訪豐原

　　高連永在1989年創立逍遙藝會，對於提攜後進、教學推廣上不遺餘力，桃李滿天下，2018年更獲選臺中市資深優秀藝術家殊榮，至今踏入藝術創作已逾一甲子，實為藝術界的典範。

　　此次受邀於葫蘆墩文化中心展覽，以「刀筆爭輝」為主題，將展出「書法」、「篆刻」、「硯銘」、「印石」四大主題，為蓄積多年的經典佳作。高連永的創作題材豐富、風格多元，除了擁有與生俱來的天份外，更得力於畢生對藝術的努力與堅持。書法為心靈的藝術，有各種書體及形式，展出作品以七種書體創作的心經式展覽的主軸；篆刻的發展從古代的實用性演變成現代的藝術性，此次展出三方巨印：「蘭亭序」、「秋聲賦」及「波羅蜜心經」為高連永精心之作，極為壯觀。

　　為了對硯石種類有更全面性的認識，自2011年起跑遍各地蒐集硯臺與毛石，時不時須親自深入礦石工廠，覓得合適且珍貴的石材。

以山和月為發想的硯銘創作〈自然形嘉峪石硯〉 【圖‧臺中市政府文化局】
以山和月為發想的硯銘創作〈自然形嘉峪石硯〉 【圖‧臺中市政府文化局】

多年結晶大方展出

　　在硯石銘文創作，不假電動刻刀，堅持以手工刻製前人名作，兼擅立體的陰文、底部平整的陽文，顯露書法、篆刻的深厚底蘊，十多年來陸續完成100多方的硯銘創作。

　　高連永收藏印石已有40多年之久，對印材有專業獨到的鑑賞能力。為豐富展陳，將珍藏多年的印石300餘方，同時呈現世人眼前。如溫潤細膩的壽山石、色澤豐富的青田石及鮮豔奪目的昌化石及田黃、雞血、芙蓉印石三寶等，形色皆備、質純量足，令人賞心悅目。邀請展集結高連永多年來創作結晶，讓民眾一同領略刀筆爭輝之美。

　　高連永被譽為「臺中篆刻之父」、「現代齊白石」，源自於對書法篆刻的熱愛與堅持，他認為藝術的追求別無他法，就是要投注心力與時間，勇於投資材料與工具書，一步一腳印探索，靜下心認真的練習，每筆畫、每刀刻，都在聚精會神中，看見生命的光輝。

高連永珍藏的印石也在本次展覽中亮相 【圖‧臺中市政府文化局】
高連永珍藏的印石也在本次展覽中亮相 【圖‧臺中市政府文化局】

【完整內容請見《文化臺中》第47期】

相關新聞

從來不怕走得太前面 美學馴獸師洪易

在臺灣，知名私人美術館大多是由實力雄厚的企業家出資興建，向世人展示藝術收藏品味。而能成立個人專屬美術館的當代藝術家，可說是鳳毛麟角，洪易即是其中之一。2020年2月，這位統御繽紛彩繪「動物大軍」揚名海外的藝術家，在彰化田野間打造占地千餘坪的個人美術館，園區內接地氣的舊穀倉與紅磚黑瓦建築外觀一如其作品，是汲取這片土地養分後所長出的精采，也呼應著他「在地化就是國際化」的理念。但在成為今日聞名藝壇的「大師」之前，也曾歷經高潮迭起的創業之路，和孑然一身的失意低谷，而他又是如何歸零重新出發呢？

閱讀資源不受限 智慧綠能行動圖書車

　　行動圖書車不只讓閱讀擺脫固定場域的限制，現在更結合了綠能設備，透過太陽能板供電，提供車內各項設施電力，讓行動圖書車擁有更高的機動性和使用時機，閱讀資源不受限，還能以行動愛地球！

溪泉傳承三代草香 編織跨世代的職人精神

　　來自藺草之鄉大甲的溪泉，用傳承三代的純手工繁複編織技法，打造出天然又時尚的蓆帽製品，郭佳琳以新世代的創意，讓人們重新感受藺草的溫暖與美好。

豬油 咖啡與閱讀 共譜一首名為生活的詩

　　靜謐的街道上只有些許人車聲響，偶爾隨著火車進站，帶來造訪清水的旅客，這是大家習以為常的街景一隅。而在這熟悉的景緻中，有一間特別的咖啡店「豬油　咖啡與閱讀」悄悄地藏身在街角巷弄，與清水火車站為鄰，並透過咖啡香與書香跟這塊土地上的人、事、物進行對話，譜出一則又一則獨屬於在地的生活詩。 經營至今已有5年的「豬油　咖啡與閱讀」，由於店名獨樹一幟，總是會勾起人們的好奇，談起命名緣由，卻沒有太複雜的故事──老闆艾尤以及老闆娘茱蒂，結合兩人的名字與熱愛的事物，便成就了「豬油　咖啡與閱讀」，簡單地寫下了他們的初心。

刀筆爭輝　看見生命的光輝

高連永1946年出生於澎湖，中原理工學院畢業後投身教育界，曾任豐原高中數學老師。自少年起苦心鑽研書法、篆刻、硯銘等創作領域，教學之餘仍不忘對於筆墨藝術的熱忱，於博大精深的文字中跳脫傳統框架，形成獨樹一幟的大器風格。

老宅沏茶真心相待 吃茶三千臺灣概念店

人手一杯的手搖飲可說是茶文化在臺灣的獨特樣貌，而發跡於臺中的喫茶小舖，是不少飲料愛好者的選擇之一，他們以特有的招呼服務，及通過擁有食品界米其林稱號的比利時iTi星級評鑑聞名。然而除了街邊店鋪提供方便的茶飲，他們更希望每杯茶背後的故事，可以被深入了解，「吃茶三千」應運而生。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。