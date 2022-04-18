刀筆爭輝　看見生命的光輝

【文‧吳孟珍、張晉豪】

高連永1946年出生於澎湖，中原理工學院畢業後投身教育界，曾任豐原高中數學老師。自少年起苦心鑽研書法、篆刻、硯銘等創作領域，教學之餘仍不忘對於筆墨藝術的熱忱，於博大精深的文字中跳脫傳統框架，形成獨樹一幟的大器風格。

闊別五年再訪豐原

高連永在1989年創立逍遙藝會，對於提攜後進、教學推廣上不遺餘力，桃李滿天下，2018年更獲選臺中市資深優秀藝術家殊榮，至今踏入藝術創作已逾一甲子，實為藝術界的典範。

此次受邀於葫蘆墩文化中心展覽，以「刀筆爭輝」為主題，將展出「書法」、「篆刻」、「硯銘」、「印石」四大主題，為蓄積多年的經典佳作。高連永的創作題材豐富、風格多元，除了擁有與生俱來的天份外，更得力於畢生對藝術的努力與堅持。書法為心靈的藝術，有各種書體及形式，展出作品以七種書體創作的心經式展覽的主軸；篆刻的發展從古代的實用性演變成現代的藝術性，此次展出三方巨印：「蘭亭序」、「秋聲賦」及「波羅蜜心經」為高連永精心之作，極為壯觀。

為了對硯石種類有更全面性的認識，自2011年起跑遍各地蒐集硯臺與毛石，時不時須親自深入礦石工廠，覓得合適且珍貴的石材。 以山和月為發想的硯銘創作〈自然形嘉峪石硯〉 【圖‧臺中市政府文化局】

多年結晶大方展出

在硯石銘文創作，不假電動刻刀，堅持以手工刻製前人名作，兼擅立體的陰文、底部平整的陽文，顯露書法、篆刻的深厚底蘊，十多年來陸續完成100多方的硯銘創作。

高連永收藏印石已有40多年之久，對印材有專業獨到的鑑賞能力。為豐富展陳，將珍藏多年的印石300餘方，同時呈現世人眼前。如溫潤細膩的壽山石、色澤豐富的青田石及鮮豔奪目的昌化石及田黃、雞血、芙蓉印石三寶等，形色皆備、質純量足，令人賞心悅目。邀請展集結高連永多年來創作結晶，讓民眾一同領略刀筆爭輝之美。

高連永被譽為「臺中篆刻之父」、「現代齊白石」，源自於對書法篆刻的熱愛與堅持，他認為藝術的追求別無他法，就是要投注心力與時間，勇於投資材料與工具書，一步一腳印探索，靜下心認真的練習，每筆畫、每刀刻，都在聚精會神中，看見生命的光輝。 高連永珍藏的印石也在本次展覽中亮相 【圖‧臺中市政府文化局】